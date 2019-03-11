Суд над казанцем за смертельный наезд на мать с ребенком «забуксовал»

70-летнему водителю внедорожника, сбившему на «зебре» у «Тандема» Наталью Холкину с 10-летней дочкой, грозит второй инсульт

Второй раз откладывается суд над 70-летним Дамиром Гатиным, который полгода назад насмерть сбил на проспекте Ибрагимова 36-летнюю Наталью Холкину с 10-летней дочкой, они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Мицубиси Паджеро», дожидающийся судебного разбирательства под домашним арестом и перенесший вскоре после трагедии инсульт, вновь оказался на больничной койке, и, по словам его сына, врачи относительно его выздоровления дают не лучшие прогнозы. Получив справку из больницы, суд приостановил дело до выписки Гатина. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Смерть на «зебре»

11 сентября 2018 года, управляя внедорожником «Мицубиси Паджеро», Дамир Гатин сбил на «зебре» на проспекте Ибрагимова женщину с девочкой. Наталья Холкина встретила дочку Ульяну из школы и переходила с ней многополосную дорогу в привычном месте — напротив дома №32, где они жили. Автомобиль после наезда протащил их несколько метров на капоте.

Девочка скончалась на месте, ее мать — по дороге в больницу. Виновник аварии не отрицал, что нарушил скоростной режим (на этом участке дороги действует ограничение 40 км/ч), а пешеходов, как он объяснил следствию, не заметил, так как незадолго до наезда отвлекся от управления.

Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 264 УК РФ — нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В первый раз — 19 декабря — судебное заседание не состоялось, потому что следствием было допущено процессуальное нарушение: в обвинительном заключении указали статью, но забыли указать пункт. Выяснилось это в суде: представитель прокуратуры Московского района сообщил, что хотя обвинительное заключение прокуратурой Московского района утверждено, конкретизировать обвинение невозможно. И дело из зала суда вернули в прокуратуру.

Сейчас эта «недоделка» устранена: Гатину вменяют пункт 5 статьи 264 — деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальный срок, который грозит водителю Гатину, — лишение свободы на срок до семи лет.

Управляя внедорожником «Мицубиси Паджеро», Дамир Гатин сбил на «зебре» на проспекте Ибрагимова женщину с девочкой. Фото tatar-inform.ru

Потерпевшим тяжело терпеть



На судебное заседание сегодня явились все, кроме подсудимого: муж, родители и брат погибшей Натальи Холкиной, их адвокаты и адвокат подсудимого Марат Барышников. Место на скамье для слушателей занял сын виновника смертельного ДТП Ильнур Гатин.

После обычных формальностей Марат Барышников сообщил суду, что подсудимый не смог явиться на заседание, поскольку в связи с резким ухудшением здоровья с 7 марта находится в горбольнице №7.

Судья Нурия Залялиева обратилась к потерпевшим с вопросом, считают ли они возможным рассмотреть дело в отсутствие подсудимого, и вдовец Евгений Коневских, Галина, Владимир и Алексей Холкины единодушно ответили, что согласны на такой порядок. Однако их адвокаты пояснили, что такое решение связано с неосведомленностью потерпевших, и возразили, поскольку ранее было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, и теперь необходимо лично у подсудимого выяснить, поддерживает ли он это ходатайство.

Против продолжения судебного разбирательства в отсутствие подсудимого высказались и представлявший на процессе гособвинение старший помощник прокурора Московского района Наиль Уразбаев, и адвокат Дамира Гатина.

Брат погибшей Алексей Холкин согласился с этими доводами, но высказал суду сомнение, что «так дело опять затянется», а Наталья Холкина отреагировала эмоционально: «Отложим, а он опять в больницу ляжет! Сколько ждать, полгода назад ведь уже мы девочек своих похоронили…»

Однако суд после недолгого совещания приостановил рассмотрение дела до выписки подсудимого из клиники.

На судебное заседание сегодня пришли родители, муж и брат погибшей Натальи Холкиной. Фото Инны Серовой

Плохой прогноз

На предыдущее судебное заседание — 19 декабря — Дамир Гатин пришел, хромая на одну ногу, и разговаривал не вполне внятно: сказались последствия инсульта.

— Сейчас отцу стало хуже, он практически не ходит, сообщил корреспонденту «Реального времени» Ильнур Гатин. — А в неврологическом отделении, куда его сейчас госпитализировали, врачи сказали: не стоит ждать чуда — с учетом высокого давления и сахарного диабета. Возможен второй инсульт…

Как рассказал Гатин-младший, виновник аварии находится в подавленном состоянии и тяжело переживает трагедию. А еще сын раскрыл кое-какие детали биографии отца. Дамир Гатин, как выяснилось, заслуженный строитель России, архитектор.

На прошлое судебное заседание не смог прийти из-за тяжелого нервного потрясения.

— Он не специально это сделал и винит себя, но от такого никто не застрахован, — закончил разговор с журналистом сын подсудимого.

На предыдущее судебное заседание — 19 декабря — Дамир Гатин пришел, хромая на одну ногу, и разговаривал не вполне внятно: сказались последствия инсульта. Фото tatar-inform.ru

«Если он не понимает»

— У моего мужа тоже был инсульт, он еле ходит, но нашел в себе силы приезжать на суды из Чистополя, — возмущалась мать и бабушка погибших Галина Холкина. — Я не верю в эти справки, в его болезнь, я думаю, все это делается, чтобы затянуть суд, а потом, когда трагедия забудется, адвокаты найдут зацепки и добьются для него формального наказания.

— А вы какого бы наказания хотели? Что будете просить у суда для него? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Что мы бы хотели, ему не дадут, — махнула рукой женщина.

— Я врач, и знаю, что такое инсульт и каковы его последствия, и в инсульт у Гатина я не верю, — заявил журналистам Евгений Коневских. — И в его раскаяние я не верю. Он же за полгода даже не извинился перед нами! Я знаю, что по такой статье он много не получит. Но даже три года колонии-поселения — это было бы справедливо…

«В инсульт у Гатина я не верю, — заявил журналистам Евгений Коневских. — И в его раскаяние я не верю». Фото Инны Серовой

Коневских сказал, что после суда по уголовному делу заявит гражданский иск и будет добиваться компенсации за жизнь близких, но сумму, которую присудят, не оставит себе:

— Я человек финансово состоятельный, не нуждаюсь. Но если он по-человечески не понимает, пусть хотя бы будет наказан рублем. Если эти деньги я получу, я отдам их тем, кто в них нуждается. Многие дети нуждаются…