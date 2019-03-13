«Барбоскины» кусаются: студия «Мельница» «намолотила» с продавцов контрафакта 170 миллионов

За использование изображений героев популярного мультсериала правообладатель предъявил свыше 2,3 тысячи исков, в том числе 39 — татарстанским предпринимателям

Сегодня в Арбитражном суде РТ выяснилось, что казанская предпринимательница Венера Халиуллина готова пойти на мировое соглашение и заплатить правообладателю мультфильма «Барбоскины» денежную компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие «Студии анимационного кино «Мельница». Всего же с августа 2015 года в татарстанский арбитраж правообладателями «Барбоскиных» было подано 39 исков, и тяжбы, которые к настоящему времени завершены, разрешились в пользу производителя мультика. А в России, как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», студия «Мельница» выиграла уже почти 2 тысячи подобных дел. Подробности судебного спора и история борьбы с контрафактом — в материале «Реального времени».

По суду — 120 тысяч, по мировому соглашению — 40



Сегодня в суд по иску с суммой требований 120 тыс. рублей явился лишь представитель компании, которая изначально выступала в роли ответчика по делу о незаконном использовании товарного знака, — ООО «Премьер». Однако на прошлом судебном заседании выяснилось, что надлежащим ответчиком по делу должна выступать ИП Халиуллина.

— Наши точки на Центральном рынке Казани находятся рядом, но мы занимаемся продажами и обслуживанием абонентов «Летай», мы их дилеры, а ИП Халиуллина торгует дисками с видеозаписями, — пояснил корреспонденту «Реального времени» представитель ООО «Премьер» Кирилл Сыровой. — Наша сотрудница отсутствовала на рабочем месте, когда представители правообладателя товарного знака проводили контрольную закупку диска с видеозаписью «Барбоскиных». Они попросили у предпринимательницы товарный чек с печатью, а та взяла без спроса нашу печать и поставила ее на документ.

Ни представитель Венеры Халиуллиной, ни сама она на судебное заседание не явились. Судья Ольга Спиридонова констатировала, что, еще будучи в статусе третьего лица, ответчица Халиуллина заявила о намерении заключить мировое соглашение с ООО «Студия анимационного кино «Мельница». А Кирилл Сыровой сообщил суду, что в ООО «Премьер» поступил по электронной почте неподписанный текст проекта мирового соглашения с ИП Халиуллиной, по которому она должна будет выплатить 40 тысяч рублей компенсации, а ООО «Премьер» и «Мельница» отказываются от взаимных претензий.

— Но у нас вопрос по судебным расходам, — заявил Сыровой. — Мы потратились на сбор документов, услуги юристов…

— По условиям мирового соглашения вы не берете на себя никаких обязательств, — напомнила судья. — Вам придется заявлять требования о возмещении расходов к Халиуллиной…

Слушание дела отложили с тем, чтобы стороны в следующий раз представили суду согласованное мировое соглашение.

Сегодня в суд явился лишь представитель компании, которая изначально выступала в роли ответчика по делу о незаконном использовании товарного знака, — ООО «Премьер». Фото Инны Серовой



Дела на 200 миллионов

Студия «Мельница» — правообладатель 51 товарного знака, в том числе 45 действующих. К ним относятся и изображения героев мультфильма «Барбоскины», их, судя по арбитражной практике, лучше всего научились подделывать производители контрафакта. Дешевый контрафакт регулярно появляется на российских прилавках, а мультипликаторы ловят торгующих им предпринимателей с поличным и в судебном порядке взыскивают с них компенсации.

По данным базы «Спарк-Интерфакс», «Мельница» выступала истцом в 2314 арбитражных процессах на общую сумму 202,44 млн рублей. Процессы идут по всей России — в Питере и Кемерово, Брянской и Тульской области, Республике Коми, Башкортостане и так далее.

В пользу студии анимационного кино уже завершились 1952 судебных процесса на сумму, превышающую 170,17 млн рублей. 203 дела на 19,34 млн находятся на стадии рассмотрения, решения еще по 39 делам на 3,3 млн обжалуются, а по 120 делам на 9,63 млн вынесены, но не вступили в законную силу.

Первое в Татарстане дело против торговцев контрафактом, судя по информации на официальном сайте Арбитражного суда РТ, было принято в производство по иску «Мельницы» к ИП Мамедову Эльхану Назиму оглы 28 августа 2015 года, а 21 января 2016-го стороны заключили мировое соглашение. Мультипликаторы требовали от предпринимателя 20 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на два товарных знака, 70 тыс. руб. за нарушение прав на семь персонажей и 10287 руб., потраченные на экспертизу и почтовые отправления, — свыше 100 тыс. рублей. Ответчик в итоге заплатил 61287 руб. — 50 тыс. руб. компенсации и 11287 руб. судебных расходов.

Судебная практика подтверждает правильность решения предпринимателя закончить дело миром: тех, кто упирался до последнего, суды обязывали выплатить требуемую «Мельницей» компенсацию в полном объеме.

Студия «Мельница» — правообладатель 51 товарного знака, в том числе 45 действующих. К ним относятся и изображения героев мультфильма «Барбоскины». Фото melnitsa.com

При ловле торговцев контрафактом быстрота — не главное

Представитель участника сегодняшнего судебного процесса — ООО «Премьер» — Кирилл Сыровой заметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени», что «студия «Мельница» «кошмарит» предпринимателей по всей России». Не отрицая необходимости пресекать торговлю контрафактной продукцией, защищать права на товарные знаки и наказывать незаконопослушных бизнесменов рублем, собеседник «Реального времени» пояснил, что, по его мнению, схема, по которой действуют правообладатели, сужает противной стороне возможности для защиты:

— Они подают иск не сразу же после того, как выявили и зафиксировали продажу контрафакта, а спустя длительное время, но в пределах трехлетнего срока исковой давности. А наш человек отличается безалаберным отношением ко многому, в том числе и к документам. За 2—3 года бумаги, которые могли бы подтвердить законность действий торговцев, могут и потеряться…

— Судебные иски подают наши представители, которые действуют по доверенности в разных регионах России, и они укладываются в сроки исковой давности, — заочно возразил на это сотрудник отдела по защите авторских прав московского лицензионного агентства «Мельница» Михаил Зубарев, которому позвонила корреспондент «Реального времени». — Их действия соответствуют закону, а это для нас главное.

Михаил Зубарев рассказал, что борьбу с нарушителями авторских прав агентство начало давно — первые иски к торговцам контрафактом были поданы еще в 2012 году. И особо подчеркнул, что лицензионное агентство «Мельница» отнюдь не ставит целью «кошмарить» мелкий бизнес:

— Напротив, мы бы с удовольствием разобрались не с торговцами, а с производителями контрафактной продукции. Но предприниматели не «сдают» своих поставщиков, они предпочитают уплатить штраф, лишь бы не потерять налаженные связи. Ведь кроме контрафакта, с которым мы боремся, они по этим каналам получают и другую продукцию.

Мультсериал «Лунтик» чаще всего вдохновляет производителей контрафактного текстиля и мягких игрушек. Фото avito.ru

Китайский «Лунтик» — это российский кошмар

Лицензионное агентство «Мельница» также представило «Реальному времени» презентацию, в которой разъясняется, как визуально удостовериться, что изображения героев известных мультсериалов не являются контрафактными. Надо обращать внимание на «максимальное соответствие цветовой гамме и форме оригинального персонажа, качество печати, актуальность изображений (мультяшные герои со временем видоизменяются, — прим. ред.), [наличие] логотипа студии «Мельница», ссылки на сайт сериала, названия сериала, производителя, страну производства, год производства и [наименование фирмы-] импортера».

Представители «Мельницы» также сообщили, что основным контрафактом по товарным знакам, связанным с мультсериалом «Барбоскины», являются фигурки героев из пластизоля, пластиковые «конструкторы» и текстиль — футболки, майки, шорты и другая детская одежда с изображениями членов собачьего мультсемейства, а мультсериал «Лунтик» чаще всего вдохновляет производителей контрафактного текстиля и мягких игрушек. И в подтверждение прислали фото, в том числе таких «Лунтиков», вид которых запросто может спровоцировать у детей ночные кошмары.

Посчитали правообладатели и процент контрафакта в основных категориях товаров, для производства которых незаконно используются объекты их интеллектуальной собственности: «детские игрушки, игры — 50%, детская одежда, текстиль, аксессуары — 50%, канцелярия, товары для творчества — 30%, театрализованные представления (анимация, ростовые куклы) — более 90%. То есть, по утверждению представителей «Мельницы», каждая вторая игра и каждая третья пачка карандашей с изображениями Лунтика, его друзей и семейки Барбоскиных появилась на торговых прилавках без законных на то оснований, а из десяти ростовых «Лунтиков» девять — самозванцы.

Инна Серова