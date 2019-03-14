Асгат Сафаров: «По Баумана иду — там 10% вывесок на татарском языке»

В правительстве Татарстана заявили, что, несмотря на радужные отчеты, закон о госязыках не работает

Закон о государственных языках в Татарстане не исполняется в полном объеме. В идеале вся информация в республике должна дублироваться на русском и татарском, но пока в 100% случаев это выполняется только в документах ЗАГС. Чиновники заявляют о том, что у них не хватает специалистов, которые могли бы переводить законы с русского на татарский. Василь Шайхразиев предложил обязать в парках и скверах включать песни на татарском языке. Рафис Бурганов заявил о дефиците педагогов для реализации концепции трехъязычных школ. Асгат Сафаров признал, что цифры об использовании татарского наравне с русским чиновниками рисуются, чтобы успокоить самих себя. При показном волнении за сохранение языка Тукая совещание прошло на русском языке. Подробнее — в материале «Реального времени».

Парки и скверы заставят включать песни на татарском

Расширить применение закона о языках предложил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Публиковать на татарском языке документы, дублировать названия улиц, вывесок и навигации в магазинах — мало для исполнения закона в полном объеме. По словам Шайхразиева, надо, чтобы и музыкальное сопровождение в общественных местах было на татарском языке.

— Если мы идем в парки, на катки, то почему закон не выполняется в части музыкального сопровождения? Люди обеспокоены. Коллеги, это вопросы муниципалитета, хотелось, чтобы закон работал во всю мощь, — сказал Шайхразиев.

Пока, констатировал вице-премьер, закон о двуязычии в Татарстане не исполняется в полном объеме. В государственном секторе на татарском в 100% случаев пишутся только свидетельства о рождении, браке и смерти и ответы на обращения граждан, если те тоже написаны на татарском языке.

Чиновники жалуются на дефицит сотрудников, которые могут переводить с русского на татарский язык



Из 937 нормативно-правовых актов, изданных исполкомами в 2018 году, на татарский переведено 94%. Из 25 тысяч нормативных правовых актов муниципальных образований на татарский перевели 50%. Чиновники жалуются на дефицит сотрудников, которые могут переводить с русского на татарский язык. «Проблема с переводчиками во всех муниципальных образованиях есть», — признал руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров.

На сайтах районов за год на русском языке вышло 26 тысяч новостей, на татарском — 25 тысяч новостей. «Это на 20% больше, чем в предыдущем году», — сказал Шайхразиев и напомнил, что доля опубликованных на двух госязыках законов включена в перечень индикаторов, по которым правительство оценивает работу местной власти.



88% табличек и названий улиц продублированы на татарском языке



Впрочем, тут же Шайхразиев усомнился в эффективности этого метода сохранения и развития татарского языка.

— То, что мы делаем в интернете, в официальных документах, письма пишем — это здорово, но это видят единицы. А когда мы выходим на улицы, а там названия, вывески указаны только на одном языке — то люди нашу работу не видят, —заметил Шайхразиев.

Он предупредил, что 21 марта будет заседание совета и руководителей крупных городов попросят отчитаться о приведении в порядок фасадов зданий в рамках требования закона о двух языках.

— В 2018 году из 39 тысяч средств визуальной информации на двух языках оформлено только 88%. По переводу названий улиц мы должны достигнуть 100% и эту тему закрыть.

В большинстве районов переведены все уличные указатели. Многие ударно потрудились — если в январе 2018-го на двух языках было 0% вывесок, то к декабрю — 100%. В аутсайдерах — Елабужский район, где только 65% табличек исполнено на русском и татарском языках. Проблема у Геннадия Емельянова, а так же у глав Лениногорского и Спасского районов с дорожными указателями — 9—12% на двух языках, в среднем по республике — 82%.

Шайхразиев сообщил, что доля обслуживания населения работниками торговли на двух языках составила 94%. Фото tatarstan.ru

«Цифры от лукавого, я не говорю — с потолка…»

С гордостью Шайхразиев сообщил, что доля обслуживания населения работниками торговли на двух языках составила 94%. В этих цифрах усомнился Асгат Сафаров.

— Обслуживание населения в торговле на двух госязыках — как вы это считали? Цифры от лукавого, я не говорю, с потолка… — сказал Сафаров и заметил, что не видел, чтобы кассиры отвечали покупателям на двух языках.

Шайхразиев оправдался, что озвученная им статистика не говорит о том, что кассиры разговаривают на татарском языке. «Это сетевики — «ОБИ, «Леруа», «Метро» четко исполняют закон, вся навигация там на двух госязыках».

Пожаловался вице-премьер на строителей соцобъектов и министерства, которые курируют их. «Больно, когда на бюджетные деньги мы нарушаем наш закон. Это касается всех министерств. Больницу и дворец строили на бюджетные деньги, а во время согласования вывесок забыли, что они должны быть переведены на два языка. Это касается парков и скверов. Все что идет на республиканские деньги, мы все должны в рамках закона исполнять. Сейчас за чей счет мы будем устранять?»

— У нас есть ответственность за неисполнение закона о двуязычии. Почему администрации районов не используют этот инструмент? Далеко ходить не надо. По Баумана иду — там 10% вывесок на татарском языке. Есть главы администраций, с них надо по полной спрашивать. Мы разные цифры рисуем, сами себя успокаиваем, что у нас все в порядке. На самом деле очень медленно дела идут, нас правильно население критикует за это, — сказал Асгат Сафаров.

«За текущий год образовательным организациям безвозмездно передано более 7 тысяч учебников на татарском языке», — уточнил Бурганов. Фото tatarstan.ru

На изучение и развитие языков народов Татарстана потратили 139 млн

Об итогах реализации программы «Сохранение, изучение и развитие государственных и других языков в Татарстане» отчитался министр образования Рафис Бурганов. В этом году на эти цели потратили 139 млн. Основными результатами он назвал проведение олимпиад, тотальных диктантов, перевод мультиков на татарский и наложение русскоязычных субтитров на татароязычные ТВ-программы.

С 2016 года педагогические факультеты набирают студентов на двойные специальности: учитель татарского языка и литературы — учитель начальной школы, учитель татарского языка и литературы — воспитатель. Совместно с КФУ ведется работа по воссозданию национального педагогического института, в этом году туда принято 125 человек.

— За текущий год образовательным организациям безвозмездно передано более 7 тысяч учебников на татарском языке, — уточнил Бурганов.

— По переводным учебникам деньги нужно было выделить? — уточнил гендиректор ТНВ Ильшат Аминов, упомянув заседание в Госсовете, где этот вопрос обсуждался.

— Мы основную часть бесплатно включили в реестр, по остальным учебникам ведется дополнительная работа. Мы, несмотря на то, что сроки ушли и нужно заявляться по новой, договоримся без дополнительного лицензирования и дополнительной оплаты весь перечень включить, — ответил Бурганов.

«По переводным учебникам деньги нужно было выделить?» — уточнил гендиректор ТНВ Ильшат Аминов, упомянув заседание в Госсовете, где этот вопрос обсуждался. Фото tatarstan.ru

«По кадрам баланс не бьется»: Бурганов сообщил о дефиците учителей

Ректор КФУ напомнил Бурганову о том, что по новой концепции национальным школам нужны педагоги не только со знанием русского и татарского, но и английского языка. Ильшат Гафуров попросил Бурганова подсчитать, сколько таких учителей понадобится республике: «Мы должны собрать коллектив, подготовить материально-техническую базу, и нам хотелось бы знать, какое число специалистов каждый год будет востребовано. Хотя бы на 5 лет вперед».

— Вчера состоялось совещание у Минтимера Шариповича (Шаймиева, Государственного Советника Татарстана, который курирует создание в Татарстане трехъязычных школ «Адымнар», — прим. ред.). Не только по вопросу, который вы подняли, а вообще по количеству педагогов по всем направлениям хотелось бы ясность иметь. По вновь сдаваемым школам, детсадам по кадрам пока баланс не бьется, — рассказал Бурганов.

— Но по русской группе у нас проблем нет, контрольные цифры определены, — возразил Гафуров.

— Там есть проблемы, и очень большие. Мы в этом году в Казани две школы вводим, в Набережных Челнах, Нижнекамске, каждой из них 100 педагогов нужно, — обрисовал Бурганов общий кадровый дефицит и вернулся к учителям татарского.

— У нас набор — 125 человек, они выйдут из стен университета только через 3 года. Из них 50 человек, закончившие педучилище, вернутся на свои места. С учетом того, что мы будем дополнительно изыскивать резервы среди тех, кто закончил пединститут в свое время и не работал по специальности… Нам надо поштучно по каждой школе и «дошколке» считать кадры, — поднял проблему Рафис Бурганов.

— Вопросы по комплектованию есть, надо предложения сформировать и двигаться, потому что в прошлом году только восемь школ построили, и школы не маленькие — на 1200 учеников, по 100 педагогов в каждой, — признал Песошин. Он отметил, что «некоторая положительная динамика в реализации закона о госязыках есть, работу нужно продолжать».

Стоит отметить, что почти все заседание совета о реализации закона о государственных языках, включая сессию вопросов, замечаний и предложений, шло на русском. И только Рафис Бурганов некоторые куски доклада зачитал на татарском.