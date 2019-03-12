Кабмин не прав: владелица частного детсада выиграла в суде у правительства Татарстана

Верховный суд признал недействующим постановление кабмина, ограничивающее выплату госсубсидий коммерческим садикам

В Набережных Челнах частному детскому саду удалось выиграть в суде у государства. Верховный суд Татарстана удовлетворил иск владелицы «Счастливого детства» и признал недействующим изданное в конце 2018 года постановление кабмина РТ. Из-за него, по словам директора Эльвиры Федоровой, детсад терял порядка 50% бюджетного финансирования, в ее случае — это около 4 млн рублей в год. Примечательно, что, по статистике, в спорах с государством выигрывают лишь 9,7% истцов. Об уникальном процессе — в материале «Реального времени».

У государства выигрывают лишь 9,7% истцов

Судиться с властью и выиграть возможно. Удивительным решением закончился в Верховном суде Татарстана процесс, истцом в котором была владелица частного детского сада «Счастливое детство», а ответчиком — кабинет министров республики. Ранее «Коммерсант» изучил судебную практику, которая показала, что граждане у государства выигрывают лишь в 9,7% случаев, и Эльвира Федорова попала в эту, можно сказать, статистическую погрешность.

Билась директор детсада за почти 4 млн рублей в год — столько составляют потери ее бизнеса в результате постановления кабмина Татарстана №1023 от 20 ноября 2018 года. Правительство решило, что частные детсады должны получать субсидию от государства только на одну разновозрастную группу. Такой подход Федорову не устроил, так как почти все группы в ее садики разновозрастные. Разница в субсидии между группами, в которых занимаются дети одного возраста, и группами с детьми разных возрастов составляет почти 50%. Первым полагается 45 тысяч рублей на ребенка в год, вторым — 83 тысячи.

Как объяснила «Реальному времени» Эльвира Федорова, в ее детсад ходят дети от 1 года до 3 лет. И она физически не может собрать из них одновозрастные группы, так как для детей раннего возраста порог деления и освоения образовательных программ составляет не год, а полгода.

— Сейчас у меня четыре возраста детей, а иногда бывает пять — когда ребенка в 11 месяцев приводят. Не говоря уже о том, что некоторые родители хотят отдать ребенка к определенному воспитателю. Мы же работаем в рыночных условиях — освобождается место в группе, я не могу искать ребенка определенного возраста, я беру туда любого. А от меня сейчас требуют тасовать детей из группы в группу, чтобы подгонять под более дешевый тариф, — объясняет свою позицию предпринимательница.

Кабмин, Минфин и Минобраз не поддержали позицию бизнеса



Чтобы вернуть бюджетное финансирование, Эльвира Федорова обратилась в суд. Она посчитала, что постановление кабмина вводит дополнительный критерий для определения размера норматива финансового обеспечения частных детсадов, а значит, противоречит № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ») и № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года («Об образовании в РФ»).

— У нас федеральный и республиканский законы закрепляют равенство финансового обеспечения государственных гарантий на получение образования между муниципальными и частными детсадами. Но специально и исключительно для частных учреждений вводится дополнительный критерий для определения размера субсидии. Мы считаем это не соответствующим законодательству, не говоря уже о справедливости, — объяснила Эльвира Федорова свою позицию суду. По ее словам, права бизнеса ущемляются, ведь для муниципальных детсадов ограничений по количеству разновозрастных групп не вводилось.

Кабинет министров РТ, прокурор, а также Министерство образования и Министерство финансов Татарстана, которых привлекли в качестве третьих лиц, против удовлетворения иска возражали. Они пояснили, что, формируя разновозрастные группы, Федорова недобросовестно исполняет обязанности и нарушает ФГОС, который требует, чтобы «образовательная программа формировалась в зависимости от возраста детей и не допускала как искусственного ускорения, так и замедления развития детей». А директор детсада, когда смешивает детей, искусственно ускоряет их развитие. Ответчики уверены, что предприниматель специально смешивает в группах детей разного возраста, чтобы получать на них увеличенную субсидию.

Но исходя из постановления кабмина, получается, что муниципальным садикам можно нарушать ФГОС и формировать разновозрастные группы, а частным нельзя, обратила внимание Федорова.



Верховный суд Татарстана постановил иск Эльвиры Федоровой удовлетворить, а постановление кабмина, которое определило, что субсидию от государства частный детсад может получать только на одну разновозрастную группу, признать недействующим. Фото Романа Хасаева

«Печально, но ни одно частное образовательное учреждение в открытую нас не поддержало»



Выслушав стороны, суд пришел к выводу, что №184-ФЗ и №273-ФЗ, на которые ссылается Эльвира Федорова, гарантируют недопустимость ограничения конкуренции в сфере образования. Региональный законодатель при определении размера субсидий должен исходить из одних и тех же критериев. А оспариваемое постановление кабмина не обеспечивает равного объема финансирования в муниципальных и частных детсадах, а значит, снижает уровень гарантий реализации права на получение дошкольного образования в частных организациях, чем нарушает как их права, так и права воспитателей, детей и родителей. Следовательно, не соответствует конституционному принципу равенства.

Также суд учел, что ФГОС, на который ссылались представители ответчика, не регламентирует, сколько разновозрастных групп может быть в детском саду, это полномочия образовательной организации.

В итоге Верховный суд Татарстана постановил иск Эльвиры Федоровой удовлетворить, а постановление кабмина, которое определило, что субсидию от государства частный детсад может получать только на одну разновозрастную группу, признать недействующим.

Пока «Счастливому детству» никакой субсидии не выплатили. По словам Эльвиры Федоровой, первый транш от государства садик получает не раньше мая, а далее — ежемесячно. Победой в суде предпринимательница довольна, но ее расстраивает отношение коллег.

— Очень печально, но ни одно частное образовательное учреждение в открытую нас не поддержало, многие с нами согласны, но боятся, что будет еще хуже, — говорит Федорова.

По словам Эльвиры Федоровой, первый транш от государства садик получает не раньше мая, а далее — ежемесячно. Фото vk.com/raduzhnyysud



Впрочем, причина может быть в том, что остальным детсадам все равно, чем кончится дело. В Набережных Челнах «Счастливое детство» — единственный официальный частный детский сад. Многие частные детсады, не только в Челнах, но и по всей России, работают подпольно, маскируясь под детские клубы и развивающие центры. Для того чтобы получать субсидии от государства, нужно легализоваться, получить образовательную лицензию, выполнять жесткие требования санэпиднадзора, пожарной инспекции и так далее. Предприниматели предпочитают пожертвовать субсидией и не связываться с контролирующими органами.