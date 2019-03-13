АСВ vs «Нэфис»: «конкурсник» «Татфондбанка» бьется за контроль над банкротством завода СМС

Агентство считает истца «подставным казачком», должник в ответ упрекнул АСВ «в недобросовестности»

Фото: Максим Платонов

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» в лице АСВ и учредитель завода по производству синтетических моющих средств (ЗСМС) Юрий Ляшенко (бывший совладелец «Нэфиса») продолжают бороться за право заменить истца в иске о банкротстве предприятия. Напомним, оба оппонента выкупили долг ЗСМС перед заявителем — тверской фирмой «Анкор». Представитель должника пришел в суд с ходатайством об объединении всех заявлений в одно производство и с объяснением своей позиции, которую безуспешно пытался изложить в ходе заседания. Пояснения были настолько пространными, что суду пришлось взять перерыв. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Подставной казачок» из Твери

АСВ продолжает борьбу против упрощенной схемы банкротства близкого к «Нэфису» завода СМС, чтобы не допустить потерь для конкурсной массы «Татфондбанка» ценой в 3,4 млрд рублей. Ранее «Реальное время» писало, как стартовала процедура признания финансовой несостоятельности ЗСМС по заявлению тверской компании «Анкор» с суммой требований 355 тыс. рублей. Тогда же «конкурсник» ТФБ уже высказывал свое отношению к истцу: никому не известная тверская фирма, скорее всего, «подставной казачок», с помощью которого должник избежит уплаты всех долгов, и права кредиторов ТФБ будут нарушены.

Основным доводом для претензий АСВ было то, что долг завода перед «Анкором» выкупил сам учредитель завода Юрий Ляшенко (экс-совладелец «Нэфиса»). ТФБ, желая взять банкротство ЗСМС под свой контроль, также выкупило этот долг, перечислив деньги в адрес «Анкора» через тверского нотариуса.

Еще одним поводом усомниться в намерениях истца было и то, что ЗСМС исправно выплачивал по 40 млн рублей в месяц по банковскому кредиту, а долг перед «Анкором» в 355 тыс. рублей погасить оказался не в состоянии. В суде АСВ настаивало, что, исходя из документов, представленных должником, можно сделать вывод о полной заинтересованности лица, которое намерено совершить правопреемство.

Банкротство по упрощенной схеме отразится на конкурсной массе, посчитало АСВ, и представило доказательства оплаты того же долга на 355 тыс. рублей, чтобы получить правопреемство. 4 февраля этого года в определении тверского арбитража истец «Анкор» был заменен на экс-совладельца «Нэфиса», и сразу же Ляшенко был заменен на «Татфондбанк». Ляшенко оспаривает это решение в апелляции.

ТФБ просит об отложении рассмотрения

На очередное заседание по делу следить за схваткой АСВ с учредителем близкого к «Нэфису» завода пришли и несколько вкладчиков ТФБ. В ходе разбирательства представитель ЗСМС Алексей Евграфов попросил приобщить ходатайство об объединении и рассмотрении всех заявлений о признании должника банкротом и письменное объяснение позиции.

— Я так понимаю, у вас идентичное [объяснению] Ляшенко? — уточнил судья Михаил Аверьянов, на что Евграфов ответил утвердительно, но предложил зачитать его суду: «Если можно, могу еще изложить свою позицию устно». Судья еще раз уточнил, чем оно отличается от объяснения Ляшенко. «Ну все, отлично, значит. Она аналогичная», — ответил представитель должника, но затем еще несколько раз пытался изложить позицию.

Представители АСВ также не были ознакомлены с документом. «Там на самом деле новых доказательств нет, только ссылки, которые находятся в общем доступе и размещены на сайте АСВ», — ответил им Евграфов. «Конкурсник» ТФБ не возражал против приобщения ходатайства и пояснения.

Юрист АСВ Валерий Медведев напомнил суду, что прошлое заседание было отложено до рассмотрения апелляционной жалобы: «Не рассмотрели, более того, дело поступило в апелляционный суд, соответственно, вот-вот будет принято к рассмотрению». Представитель должника уточнил: «6 марта поступило. Но еще нет никаких сведений — прямо перед заседанием проверял».

Всего было две апелляционные жалобы, первая была возвращена, следующую жалобу представители истца подали в конце месяца, пояснил Медведев: «Первая была возвращена в связи с тем, что напрямую поступила в апелляционный суд — это тот судебный акт, который у нас обжалуется — о правопреемстве на «Татфондбанк».

— Кроме того, в рамках настоящего судебного заседания нам стало известно о ходатайстве об объединении рассмотрения заявлений, оно достаточно объемное, плюс были моими коллегами подготовлены письменные объяснения, они также достаточно объемные. Мы просим суд соответственно оставить вопрос открытым, — продолжил представитель АСВ.

На просьбу судьи уточнить, что это за объяснения, юрист сообщил: «Другой стороной были подготовлены письменные объяснения, поэтому просим суд оставить вопрос об удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства открытым и отложить судебное заседание. Кроме того, у нас в любом случае дело не может быть рассмотрено до рассмотрения апелляционной инстанцией жалобы Ляшенко на определение Арбитражного суда Тверской области о правопреемстве на ПАО «Татфондбанк».

Должник просит высказаться, АСВ отказывается воспринимать «на слух»

«Тем не менее мы считаем, что суд вправе разрешить нам высказать свою позицию — по поводу объединения и по поводу недобросовестности АСВ», — начал Евграфов, на что Медведев был вынужден повторить просьбу об отложении:

— Мы хотели бы обратить внимание, что, действительно, у нас помимо заявления господина Ляшенко есть и другие заявления. Но вы еще об этом не были проинформированы, уважаемый суд. Дело в том, что в рамках арбитражных споров, рассмотренных Тверским судом, заявлено о правопреемстве соответственно как ПАО «Татфондбанк», так и АО «НЭФИС Косметикс». И сейчас Арбитражный суд Тверской области рассматривает соответствующие заявления. Кроме того, по АК ФКН (московская аудиторская компания, — прим. ред.) — это у нас третий заявитель. Также у нас ПАО «Татфондбанк» было подано заявление о процессуальном правопреемстве в Арбитражном суде города Москвы. И это заявление было принято к рассмотрению, судебное заседание назначено на 8 апреля. Поэтому, уважаемый суд, в целях предоставления нам возможности ознакомления с ходатайством, позицией, в целях процессуальной экономии и процессуальной юридической определенности мы просим отложить судебное заседание, не рассматривая ходатайство.

Евграфов повторил, что не видит препятствий для изложения позиции: «Здесь сидят кредиторы «Татфондбанка», которых вы представляете, чтобы они тоже были в курсе относительно ваших действий, поскольку мы считаем, что ваши действия — АСВ — являются недобросовестными». Второй представитель АСВ Сергей Сенько посчитал необходимым высказаться насчет этой претензии должника.

Он напомнил, что законом о банкротстве установлен процессуальный порядок обжалования действий конкурсного управляющего, и если у должника есть сомнения по поводу добросовестности, у него есть возможность подать соответствующее заявление в суд, рассматривающий дело о банкротстве «Татфондбанка». «Вы не заявляете о ничтожности данной сделки, притворности либо недействительности по другим основаниям. Сделки — я имею в виду погашение задолженности «Татфондбанком» в порядке ст. 313», — так как ничего подобного должник не заявлял, то, по мнению представителя АСВ, эти возражения не относятся к материалу дела.

Сенько добавил, что пока не наступила полная правовая определенность о том, кто является правопреемником компании «Анкор» по его праву требования: «Поэтому до рассмотрения вопроса, до вступления в законную силу судебного акта правопреемства считаем это преждевременным».

Медведев еще раз попросил отложить рассмотрение, так как «не готовы высказать на слух»: представители должника могли при желании направить письменную позицию и ходатайство напрямую в ПАО «Татфондбанк» или Агентство по страхованию вкладов, но этого не было сделано.

«Об отложениях ходатайствовала ваша же сторона»

Евграфов попытался снова изложить свою позицию: «А что плохого…» — начал он, но судья учел, что позиция не была заблаговременно направлена, и объявил перерыв до 18 марта. «Времени достаточно, до следующего заседания ознакомьтесь», — обратился он к юристам АСВ.

«А что плохого, если должник свою позицию просто изложит? — не сдавался представитель ЗСМС. — Вы дадите просто право слова должнику». «Давайте таким образом: вы будете высказывать, когда другая сторона будет готова к этому, чтобы не нарушать состязательность, и на следующем заседании вы изложите, чтобы равны были стороны», — пояснил судья Аверьянов.

Юрист завода СМС напомнил о регулярных отложениях судебных заседаний с июля 2018 года: «Это более 7,5 месяца, что негативно влияет как на кредиторов самого должника, так и кредиторов банка». Однако Медведев возразил, что ходатайствовал об отложениях сам же завод: «То есть ваша же сторона. Ознакомьтесь с протоколами судебных заседаний, определениями об отложении, чтобы не вводить в заблуждение ни кредиторов, ни СМИ».

Начинался горячий спор, который прервал судья, попросив стороны не повышать голос. Он повторил время, до которого объявлен перерыв в заседании.

После заседания вкладчики обратились к корреспонденту: «На 5 минут перерыв, да?» Услышав, что рассмотрение продолжится 18 марта, они растерянно спросили: «А вы тут что-то понимаете?»

Представитель ТФБ Сергей Сенько уточнил позицию корреспонденту «Реального времени»: «На данном этапе мы хотим, чтобы не были включены в реестр требования, которые являются необоснованными». Также он еще раз отметил, что регулярные отложения, о которых упоминала сторона должника на заседании, происходили по ходатайствам Ляшенко, который подавал ходатайство о процессуальном правопреемстве.

Евграфов не стал уточнять свою позицию, которую он так хотел представить в суде: «Я прислал ее представителям АСВ и представил ее в суд, вы можете попросить у другой стороны», — заявил он.