Экс-проректору ТИПКА предъявили продажу семи дипломов

Признавшийся во взятке имам «Марджани» признан свидетелем, баянист Салавата — потерпевшим

В Казани завершено расследование уголовного дела о взятках за дипломы четырех вузов — КНИТУ-КАИ, Казанского медуниверситета, КНИТУ-КХТИ и ТИПКА. По версии следствия, коррупционная схема по большей части служила ширмой для продажи липовых документов о высшем образовании. Исключением стал подлинный диплом имама мечети «Аль-Марджани» Рамиля Мингараева, купленный без обучения и экзаменов за 60 тысяч рублей у проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса Элеоноры Хафизовой. По данным «Реального времени», под суд она с подельницей идет в ранге безработных.

Эксперты назвали подпись ректора КАИ подделкой



Коррупционное дело двух кандидатов наук рассмотрит Приволжский райсуд Казани. Экс-проректора ТИПКА Элеонору Хафизову и экс-сотрудницу кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ Наталью Шигапову обвиняют в совершении на пару двух афер с продажей дипломов КАИ за 50 и 250 тысяч рублей. По версии следствия, эти деньги предназначались на взятку аттестационной комиссии, так же как и алкоголь — каждого «взяткодателя» просили закупить спиртное на 2 тысячи рублей.

Два диплома КНИТУ-КАИ на руки были переданы в июле и сентябре 2018 года. Что в них фальсифицированы подпись ректора Альберта Гильмутдинова и председателя аттестационной комиссии КАИ, эксперты установили уже после того, как оперативники БЭП 22 ноября 2018-го задержали Шигапову при получении 300 и 500 тысяч рублей от следующих претендентов на получение дипломов КАИ и Казанского медуниверситета без обучения и сдачи экзаменов. Получив предложение от Шигаповой, парни долго думали и в итоге, уже согласившись, сообщили о ее действиях в МВД.

Вслед за Шигаповой задержали и Хафизову. Первоначально в отношении обеих в третьем отделе по расследованию особо важных дел Следкома по РТ было возбуждено дело о посредничестве взяткам. Но проректор ТИПКА почти сразу заявила — дипломы липовые, она заказала их у некой случайной знакомой в Москве — по 12 тысяч за штуку.

Обе по ходатайству следствия были помещены под домашний арест. А обыски в рабочем кабинете проректора ТИПКА и анализ данных ее служебного компьютера дали почву для подозрений. Источники «Реального времени» утверждают — так обнаружили документы тех самых липовых дипломников, копии фиктивных справок, что они являются студентами КАИ, а также документы иных «соискателей».

Обыски в рабочем кабинете проректора ТИПКА и анализ данных ее служебного компьютера дали почву для подозрений. Фото tipkadpo.ru

В результате обвинение Хафизовой выросло — к четырем эпизодам мошенничества и покушения на него добавили шесть новых — три получения взятки, служебный подлог и два мошенничества. Вину Шигапова и Хафизова признали частично, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ. Общий размер полученных дамами денег составил 1,64 млн рублей, ущерб по аферам они полностью возместили.

Как хазрат лишился бизнеса и работы в исполкоме

После вызовов на допрос предполагаемых взяточников все они написали явку с повинной, которая в итоге позволила получить освобождение от уголовной ответственности. В числе добровольцев оказался водитель директора мусульманского кладбища и имама мечети «Аль-Марджани», лично знакомый с Элеонорой Хафизовой. Он рассказал, что она предложила повысить хоть на бумаге уровень образования за взятку 150 тысяч рублей нужным людям, и он передал.

В действительности, как утверждают источники «Реального времени», проректор ТИПКА в начале ноября 2018 года направила данные «студента» для изготовления диплома по уже известному веб-адресу.

Хафизову задержали, и диплома водитель имама не дождался. А вот имаму повезло больше, по оперативным данным, за вознаграждение в 60 тысяч рублей, переданных через водителя, этот выпускник Российского исламского университета получил подлинный диплом! Якобы с января по ноябрь 2017 года освоил специальность «Менеджмент» по программе допобразования. Заполняла диплом и получала его за студента сама Хафизова, считают силовики. А еще студент Мингараев был внесен в нужные журналы и ведомости, включая результаты зачетов и экзаменов. После проверки эти бумаги поступали на подпись аттестационной комиссии, но отвечала за проверку сама Хафизова, так что коллеги подписывали без сомнений. Да и не всех студентов они успевали запомнить за несколько сессий в год.

По данным «Реального времени», диплом менеджера помог 35-летнему Рамилю хазрату устроиться на муниципальную службу — инженером первой категории МУП «Ритуал», но когда афера с дипломом вскрылась, он был уволен. Впрочем, на сайте мечети «Аль-Марджани» все еще присутствуют контакты директора мусульманского кладбища Рамиля хазрата. Зато есть данные, что он имам мечети «Амина» мухтасибата Советского района Казани ДУМ РТ.

Также после скандала Рамиль Минкамилович Мингараев ушел с поста директора ООО «Торговый дом «Халяль Агро Трейд», а в самом ООО началась процедура ликвидации. Напомним, владельцами компании через АО «РАЦИН» и Фонд «Вакф РТ» являлись правительство Татарстана и ДУМ республики, а в качестве основного вида деятельности «Халяль Агро Трейда» указывалась далекая от веры «деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями».

По данным «Реального времени», диплом менеджера помог 35-летнему Рамилю хазрату устроиться на муниципальную службу — инженером первой категории МУП «Ритуал»

Представление министру образования РТ

А вот фотография заслуженного артиста Татарстана, аккомпаниатора-концертмейстера «Молодежного центра «Салават» Ильфата Шаехова до сих пор украшает сайт центра. В деле проректора у музыканта статус потерпевшего по эпизоду мошенничества. Он поверил, что сможет получить диплом КАИ, перечислил 150 тысяч рублей — и узнал о задержании Хафизовой.

От ответственности за дачу двух взяток в 15 тысяч были освобождены две родственницы, которые хотели получить дипломы ТИПКА, не тратя время на обучение в вузе.

По результатам расследования вице-премьеру РТ — министру образования и науки Рафису Бурганову направлено представление — усилить антикоррупционную работу в учрежденном министерством Татарском институте переподготовки кадров агробизнеса. Не дожидаясь окончания следствия, проректора Хафизову из вуза уволили. Ее предполагаемая подельница Наталья Шигапова лишилась должности в КХТИ.

А вот выйти на след поставщицы и изготовителей липовых дипломов казанских вузов оперативникам и следователям пока не удалось.