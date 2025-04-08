Минстрой: строительная экономика в Казани демонстрирует устойчивость
Экономика некоторых строительных проектов в России находится в трудном положении, сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Всероссийском жилищном конгрессе.
По его словам, проекты, рентабельность которых не превышала 10—15%, сейчас «на грани». Это особенно касается регионов с низкими темпами распродажи жилья.
- Стасишин заявил, что в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, ситуация выглядит лучше.
— Там застройщики имеют большую «подушку» и наблюдается неплохая динамика в запуске новых проектов, — добавил он.
На 1 марта 2025 года количество запущенных проектов в стране снизилось на 26%, что является самым низким показателем с 2021 года. Несмотря на это, в крупных городах строители чувствуют себя увереннее.
— Если смотреть на уровень распроданности проектов в регионах, он составляет около 30%. Это сложная ситуация для отрасли, — резюмировал Стасишин.
Он также прогнозирует, что 2025 год будет относительно нормальным для строительного сектора, задела, созданного застройщиками, должно хватить. Основное внимание нужно уделить соблюдению сроков сдачи жилья.
Напомним, что в январе — феврале 2025 года в Татарстане предприятиями, организациями и населением введено 1 093 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (89,2% к уровню января — февраля прошлого года).
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