Татарстан показал снижение количества преступлений в сфере IT

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В Татарстане за январь — март 2025 года зарегистрировано более 6 тыс. преступлений в сфере информационных технологий, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил замначальника отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Татарстану подполковник полиции Рафаэль Мусаев на брифинге в кабмине Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на снижение количества преступлений, сумма ущерба от них выросла.

— За три месяца текущего года ущерб составляет 1,35 млрд рублей. В прошлом году было 1,2 млрд рублей, — отметил подполковник полиции.

Напомним, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать специальное агентство, которое будет заниматься борьбой с телефонным мошенничеством. Он предложил эту идею на встрече с президентом Владимиром Путиным.



Матвей Гавриков