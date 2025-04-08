Роберт Гилязиев: при любых повышениях уровень цен на топливо в Татарстане оказывался самым низким в ПФО
В некоторых регионах Приволжского федерального округа розничные цены на топливо растут чаще. В этом контексте мелькают Удмуртия, Нижегородская, Кировская, Саратовская, Оренбургская области, Пермский край. В Татарстане цены остаются ниже среднего уровня. Как рассказал «Реальному времени» руководитель Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан Роберт Гилязиев, даже если цены на топливо сейчас в республике повысятся, они все равно останутся низкими, если сравнивать с другими регионами ПФО. Подробнее — в материале издания.
Больше всего цены на топливо росли в Нижегородской области
Согласно мониторингу Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан, в Приволжском федеральном округе с 25 марта по 1 апреля наблюдался рост цен на некоторые виды моторного топлива. Так, стоимость бензина АИ-92 выросла в Ульяновской и Самарской областях (на 20 копеек), а также в Чувашии (на 25 копеек). АИ-95 подорожал на 20 копеек в Оренбургской и Ульяновской областях, на 30 — в Удмуртии и Нижегородской области.
Сжиженный газ (пропан-бутан) подорожал только в одном регионе ПФО — Оренбургской области (+2 рубля). И сразу в шести подешевел: в Удмуртии (на 1,5 рубля), в Татарстане, Кировской области и Башкирии (на 1 рубль), Ульяновской области (на 60 копеек), Мордовии (на 50 копеек). Цены на сжатый газ (метан) повысились в Удмуртии (+65 копеек), а также в Оренбургской и Кировской (по +60 копеек) областях.
Приводим полный расклад по ценам на заправках в Татарстане и Приволжском федеральном округе. В целом в республике они ниже среднего уровня по ПФО.
|Вид моторного топлива
|В Татарстане, максимальный уровень цен за литр
|В ПФО, средняя цена и максимальная цена за литр
|Бензин марки АИ-92
|48,7—52,4 рубля
|54,58 и 56,1 рубля
|Бензин марки АИ-95
|53,7—56,75 рубля
|58,98 и 60,8 рубля
|Дизельное топливо (межсезонное)
|58—64,4 рубля
|67,21 и 71,5 рубля
|Сжиженный газ
|23,5—26,9 рубля
|25,99 и 29,9 рубля
|Сжатый газ
|21,5—26,3 рубля
|25,83 и 27 рублей
Розничная цена на топливо в Татарстане никогда не поднималась выше среднего уровня
— Одной из причин повышения цен моторного топлива является повышение оптовых цен и биржевых цен. Многие предприятия, которые занимаются торговлей на АЗС, покупают не напрямую у производителей, — рассказал «Реальному времени» руководитель Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан Роберт Гилязиев.
Иногда скачки достигали 95% — это было зафиксировано в сентябре 2023-го по сравнению с январем того же года.
— В 2024 году была такая была картина — цены повышались с января по сентябрь, потом до декабря было определенное снижение, — заметил эксперт.
Вследствие этого розничные цены топлива на АЗС в республике в 2023 году повышали семь раз, а в 2024 году — шесть.
Последний раз цены в Татарстане повышались в ноябре.
— В этом году такого резкого повышения биржевых цен, как в те годы, не наблюдается, но определенное повышение есть, — пояснил Роберт Гилязиев.
По его данным, если в январе АИ-92 стоил 48 595 рублей за тонну, то на начало апреля он поднялся только на 850 рублей, до 49 445 рублей.
— При любых повышениях уровень цен в нашей республике всегда оказывался самым низким по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа. Выше среднего уровня у нас они никогда не поднимались.
Сейчас же основной причиной роста розничных цен является как раз не повышение биржевых цен
Одной из причин повышения розничных цен на АЗС в определенной мере является инфляция. Она вызвала повышение некоторых эксплуатационных расходов на АЗС. Вследствие этого на АЗС в республике возможны повышения розничных цен.
Однако это не критично, успокоил Гилязиев.
— Если бензин марки АИ-92 повысится где-то копеек на 70, то будет 53,10 рубля, и то ниже, чем по ПФО. А 95-й будет 57 рублей — тоже не самый высокий уровень, — подытожил он.
Какими бы ни были причины роста цен на топливо, это является одной из причин инфляции в стране. «Вследствие этого к вопросу повышения розничных цен на АЗС нужно относиться очень ответственно, а не от большого желания получить как можно больше прибыли», — считает эксперт.
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