Союз писателей России надеется через Мединского добиться признания со стороны чиновников

Писатели рассчитывают, что с появлением подписи Мединского на официальных письмах к регионам, их начнут воспринимать всерьез

Фото: Максим Платонов

Члены Союза писателей России проголосовали за назначение помощника президента Владимира Мединского председателем организации, чтобы укрепить свои позиции в переговорах с органами власти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова бывшего первого секретаря Союза поэта Геннадий Иванов на круглом столе в Госдуме. По его словам, писатели рассчитывают, что с появлением подписи Мединского на официальных письмах к регионам, их начнут воспринимать всерьез.

Иванов отметил, что сегодня писатели не пользуются авторитетом у чиновников. По его словам, губернаторы не встречаются с руководителями писательских организаций десятилетиями. Он объяснил, что голосование за Мединского стало попыткой вернуть писателям возможность быть услышанными. Иванов подчеркнул, что профессия писателя в стране лишена должного статуса. Он призвал поднимать престиж этой деятельности на всех уровнях, в том числе через парламент.

Также Иванов заявил, что необходимо обсудить уровень оплаты труда авторов. В качестве примера он привел случай с писателем Владиславом Бахревским, который, по его словам, получил 13 тысяч рублей за книгу в серии «Жизнь замечательных людей». Иванов отметил, что такие суммы стали обычным явлением и показывают отношение к писателям как к тем, с кем можно не считаться. Эксперты считают, что назначение Мединского — это попытка Союза писателей добиться политической поддержки в государственном диалоге.

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Екатерина Петрова