Погрузка на железной дороге в Татарстане увеличилась на 2,7%

Фото: Динар Фатыхов

В январе — марте 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Татарстане составила 3,8 млн тонн. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди основных грузов, погруженных за три месяца, выделяются:

нефть и нефтепродукты — 2,7 миллиона тонн (+0,8% по сравнению с 2024 годом);

химические и минеральные удобрения — 255,5 тысячи тонн (+23,7%);

химикаты и сода — 124,5 тысячи тонн (-9,5%);

зерно — 108 тысяч тонн (-13%).

Напомним, что в январе 2025 года терминалы Горьковской железной дороги обработали около 367 тыс. тонн грузов. Лидером в этом показателе стала станция Тихорецкая, расположенная в Татарстане, где обработали 58 тыс. тонн. На втором месте оказалась станция Доскино в Нижегородской области с 48,2 тыс. тонн.

Анастасия Фартыгина