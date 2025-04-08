Россияне в четыре раза чаще выбирают Абхазию и Катар для майских праздников

Фото: Максим Платонов

Популярность Абхазии и Катара среди российских туристов на майские праздники резко возросла. По данным сервиса OneTwoTrip, количество бронирований в Абхазии на начало мая увеличилось в четыре раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили в «RT на русском».

Эксперты объясняют это ростом узнаваемости страны среди россиян и удобными прямыми рейсами.

— Сравнительно невысокие цены на проживание и активное развитие туристической инфраструктуры делают Катар очень привлекательным, — добавили они.

Кроме того, значительно увеличился интерес к отдыху в ОАЭ, Египте, Индии и на Шри-Ланке — во всех этих странах количество заказов на майские праздники удвоилось.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Эти направления отлично подходят для пляжного отдыха в начале мая, их выбирают те, кому не терпится открыть купальный сезон, — подчеркнули аналитики.

Также в этом году российские путешественники стали чаще выбирать европейские страны. Греция показала рост на 80%, Венгрия — на 60%, Испания — на 27%, Австрия — на 20%, а Италия — на 10%.

— В начале мая гораздо больше россиян отправятся в Армению (+65%), Вьетнам (+43%), Сингапур (+33%) и Китай (+21%), — заключили в компании.

Напомним, что, по данным турагрегаторов, цены на отдых в период майских праздников 2025 года значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно подорожание отелей: в пяти самых популярных у туристов регионах, включая Татарстан, стоимость одной ночи увеличилась в среднем на 43%.



Анастасия Фартыгина