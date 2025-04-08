Космический корабль «Союз МС-27» успешно доставил новый экипаж на МКС

Фото: Реальное время

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) 8 апреля. Запуск состоялся с космодрома Байконур, и теперь новый экипаж начал свою работу на станционном модуле «Причал».

В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса», шестой спецкорреспондент на МКС Алексей Зубрицкий, а также космонавт Сергей Рыжиков, представляющий Татарстан, и астронавт NASA Джонни Ким. Теперь команда будет выполнять задачи 73-й долговременной экспедиции на станции.

Пристыкование прошло успешно, а результаты трансляции подтвердили, что новый экипаж готов к работе в открытом космосе.

Во время миссии запланировано проведение 50 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос, которые будут выполнены Рыжиковым и Зубрицким в октябре.

Реальное время / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина