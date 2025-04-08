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Shacman планирует локализацию производства техники в России

12:32, 08.04.2025
Shacman планирует локализацию производства техники в России
Фото: взято с сайта wikimedia.org/order_242

Компания Shacman, представляющая китайского производителя тяжелой техники, готовит проект локализации производства в России. Об этом заявило ООО «Шакман Моторс», официальный дистрибьютор бренда в стране, передает РИА «Новости».

Совместно с заводом Shaanxi Heavy Duty Automobile готовится проект, который позволит наладить производство техники на российской территории. Также компания подготовила план по устранению замечаний, выявленных Росстандартом.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС) 7 февраля 2025 года после выявления несоответствий в одном из грузовиков Shacman. Информация о проблемах касалась не новых автомобилей, а тех, что уже находились в эксплуатации.

  • В «Шакман Моторс» уточнили, что ограничения негативно влияют как на компанию, так и на весь рынок, ослабляя конкуренцию и ухудшая условия для российских перевозчиков.
Анастасия Фартыгина

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