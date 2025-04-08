Shacman планирует локализацию производства техники в России
Компания Shacman, представляющая китайского производителя тяжелой техники, готовит проект локализации производства в России. Об этом заявило ООО «Шакман Моторс», официальный дистрибьютор бренда в стране, передает РИА «Новости».
Совместно с заводом Shaanxi Heavy Duty Automobile готовится проект, который позволит наладить производство техники на российской территории. Также компания подготовила план по устранению замечаний, выявленных Росстандартом.
Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС) 7 февраля 2025 года после выявления несоответствий в одном из грузовиков Shacman. Информация о проблемах касалась не новых автомобилей, а тех, что уже находились в эксплуатации.
- В «Шакман Моторс» уточнили, что ограничения негативно влияют как на компанию, так и на весь рынок, ослабляя конкуренцию и ухудшая условия для российских перевозчиков.
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