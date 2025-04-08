Прокуратура Татарстана обнародовала статистику роста кибермошенничества в регионе

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На брифинге о кибермошенничестве старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана Желаев Михаил Александрович сообщил, что ежесуточно порядка 50 человек становятся жертвами дистанционных мошенников. При этом суммарный ущерб за сутки достигает 20 миллионов рублей. По данным на 2024 год, количество подобных преступлений составило 32 тысячи случаев, а общий ущерб превысил 5,7 миллиарда рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Особую тревогу вызывает то, что среди пострадавших оказалось 5,5 тысячи пенсионеров и 99 инвалидов. Каждый четвертый потерпевший не достиг 30-летнего возраста. Учитывая экономическую развитость Татарстана, регион становится привлекательной целью для злоумышленников.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

На брифинге также отметили, что наиболее распространенные схемы обмана включают:

Выдачу себя за сотрудника банка.

Представление как работника правоохранительных органов.

Маскировку под оператора связи.

Предложение инвестиционных услуг.

Извещения о якобы попавших в ДТП родственниках.

Преступники активно используют сотни нелегальных сим-карт, обеспечивающих их анонимность. Похищенные средства переводятся на так называемые «дропперские» счета. Важно отметить, что владельцы таких счетов несут уголовную ответственность за свою причастность к противоправным действиям, подчеркнул Михаил Александрович.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.



Матвей Гавриков