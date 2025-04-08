Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гуево в Курской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Гуево в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области, — говорится в сводке.
Напомним, 7 апреля Минобороны России сообщило об освобождении села Катериновка в Донецкой Народной Республике.
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