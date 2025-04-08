Новости общества

13:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гуево в Курской области

12:56, 08.04.2025
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гуево в Курской области
Фото: Максим Платонов

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Гуево в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области, — говорится в сводке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 7 апреля Минобороны России сообщило об освобождении села Катериновка в Донецкой Народной Республике.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также