В России предлагают маркировать нейросетевой контент для защиты от злоупотреблений
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой о внедрении единых правил маркировки нейросетевого контента, доступного в интернете. Обращение направлено министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Об этом сообщили в RT на русском.
Крупник уточнил, что искусственный интеллект и нейросетевые сервисы стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Он подчеркнул, что «наверное, не менее половины аудиовизуального контента в соцсетях на сегодняшний день является продуктом нейросетевой генерации», который трудно отличить от материалов, созданных людьми.
Депутат также указал на случаи злоупотребления нейросетевым контентом, которые могут привести к серьезным преступлениям. В связи с этим он считает необходимым ввести обязательную маркировку сгенерированных или измененных изображений, видео и аудио.
Напомним, что Минкульт России разработал проект, который вводит маркировку произведений искусства, содержащих информацию о наркотических и психотропных веществах. Если его примут, вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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