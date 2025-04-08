За 2024 год Мошенники похитили у россиян более 27 миллиардов рублей

Фото: Реальное время

Управляющий Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления Банка России Шарифуллин Марат Дамирович на брифинге о противодействии кибермошенничеству сообщил, что за 2024 год мошенники похитили у россиян более 27 миллиардов рублей. Однако потенциальные потери могли быть значительно больше, если бы не постоянное совершенствование банками систем защиты клиентов.

Реальное время / realnoevremya.ru

— «Антифрод» системы банков смогли отразить более 72 миллионов попыток хищения денежных средств. Благодаря этому своевременному противодействию удалось сохранить на счетах клиентов более 13 триллионов рублей, — добавил Марат Дамирович

Напомним, что российский президент Владимир Путин утвердил ряд поручений, касающихся вопроса борьбы с кибермошенниками.



Матвей Гавриков