Казахстан возобновит выдачу ИИН для иностранцев в Казани с 18 апреля

Фото: Динар Фатыхов

С 18 апреля Казахстан начнет выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для определенных иностранных граждан в посольствах и консульствах, включая генконсульство в Казани. Новый пилотный проект продлится до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщил ТАСС.

ИИН можно будет получить в 100 дипломатических представительствах Казахстана за границей, среди которых не только Казань, но и Москва, Астрахань, Екатеринбург, Омск и Санкт-Петербург.

Получить ИИН смогут только определенные категории иностранцев, включая потенциальных инвесторов, участников торговли, супругов и детей казахстанцев, а также людей с инвалидностью и старше 65 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заявители должны будут подтвердить свою принадлежность к этим категориям с помощью документов. Идентификационный номер выдают всего за один рабочий день.

Важно помнить, что ИИН в Казахстане необходим для получения государственных услуг и оформления платежных карт. Ранее в рамках пилотного проекта любой иностранец мог получить ИИН без ограничений. Однако проект завершился 31 декабря 2024 года, и теперь иностранцам требуется личное присутствие для получения номера на территории Казахстана.

Напомним, что Казахстан нацелен на открытие логистического хаба в Восточно-Казахстанской области, обсуждая это с Россией и Китаем. Причиной этому стало начало строительства аэропорта в районе города Зайсан.



Анастасия Фартыгина