В Госдуме предупредили о мошенничестве с фейковыми ИИ-помощниками

Фото: Екатерина Петрова

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с фальшивыми ИИ-помощниками. Об этом сообщили в «RT на русском».

Мошенники создают поддельные сайты и приложения, выдавая себя за популярные сервисы — чат-боты, голосовых помощников или юридических консультантов. Об этом рассказал Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике.

По его словам, такие мошеннические сайты могут выглядеть как «Банк-бот» или «Юрист онлайн». Пользователь, зайдя на фейковый ресурс, начинает общаться с ботом, который запрашивает личные данные: паспорт, СНИЛС или номер кредитной карты.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

— Это все якобы нужно для проверки личности, но на деле — прямой путь к краже данных и средств, — предостерег депутат.

Немкин уточнил, что эти схемы особенно опасны, поскольку ИИ-технологии воспринимаются как безопасные. Люди теряют бдительность, думая, что общаются с официальным сервисом. Он рекомендовал людям использовать только проверенные приложения и сайты, а также не передавать личные данные фейковым ботам.

— Если есть сомнения, лучше прекратить разговор и перепроверить информацию на официальном сайте организации, — добавил он.

Анастасия Фартыгина