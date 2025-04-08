В России 90% школьников поддерживают распределение после учебы

Фото: Максим Платонов

Большинство школьников и родителей в России благосклонно относятся к идее распределения выпускников вузов и колледжей после окончания учебы. По данным опроса, проведенного компанией MAXIMUM Education, 90% школьников и 80% родителей поддерживают эту инициативу. Об этом сообщили в «RT на русском».

Среди опрошенных 75% школьников заявили, что им важно работать по специальности после окончания учебы. Основным преимуществом распределения для 64% респондентов является возможность получения профессионального опыта сразу после вуза. Также 20% заявили, что это гарантирует трудоустройство, а 13% считают удобным, что вопрос поиска работы будет решен за них.

В то же время противники распределения выражают опасения. 59% из них боятся, что их направят в непопулярные компании с низкой зарплатой, 24% считают, что это ограничит их свободу выбора, а 6% тревожатся о нехватке рабочих мест для выпускников некоторых специальностей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Родители поддерживают идею распределения почти в том же объеме, что и школьники. 60% родителей видят в этом возможность получения профессионального опыта, а 25% говорят о гарантии трудоустройства. Кроме того, 6% родителей считают, что это улучшит экономическую ситуацию в стране, уменьшив число пустующих вакансий.

На вопрос о готовности переехать в другой регион в случае распределения мнения разделились. 39% школьников готовы на временный переезд, 25% не готовы совсем, а 8% согласны переехать навсегда.

Вопрос о том, как им помочь с трудоустройством, тоже имеет разные мнения: 31% предпочли бы помощь карьерных центров, 28% поддерживают целевое обучение, 28% классическое распределение, а лишь 2% уверены, что смогут трудоустроиться самостоятельно.

Напомним, что российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий компаниям привлекать к работе подростков в возрасте от 14 до 18 лет в выходные дни или во время каникул.



Анастасия Фартыгина