Скандалы недели: трагедия в колледже, акции КАМАЗа для Татарстана и новый тренер «Уфы»
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
На этой неделе в центре внимания оказалась чиновница из Свердловской области, заявившая, что государство «вообще, в принципе, ничего не должно» народу, ибо оно «не просило вас рожать». Помимо этого, активно обсуждалась трагедия в казанском колледже технологии и дизайна, где погибла преподавательница. Также резонанс вызвала установка в Казани памятника Рудольфу Нуриеву, грядущая высотная застройка территории за железнодорожной больницей и назначение нового главы ГК по тарифам РТ. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».
«Государство не просило вас рожать»
Громкий скандал в эти праздники разгорелся в Свердловской области, где глава департамента молодежной политики Ольга Глацких на встрече с молодежью выразилась яснее некуда: «Государство не просило вас рожать». Так она ответила на вопрос о финансировании детских проектов. За это чиновницу подвергли резкой критике в соцсетях и СМИ, но не обошлось и без реальных последствий.
Во-первых, после поднявшейся бури негодования Глацких потеряла свой пост главы департамента молодежной политики. Во-вторых, у чиновницы быстро нашли нецелевые траты на 131 миллион рублей. В-третьих, она лишилась поста в «Единой России» после своих неосторожных слов о молодежи.
Отметим, что после отстранения от должности главы департамента, Ольга Глацких набралась храбрости и выступила с комментарием в СМИ: «Мне действительно стыдно за то, что я в эмоциональном состоянии выразилась некорректно и не смогла точно и правильно донести свою мысль до молодых людей, участников круглого стола. Мне хотелось подчеркнуть то, что молодые люди должны максимально использовать свой собственный потенциал, быть инициативными, используя собственные ресурсы и силы, добиваясь поставленных целей». Узнать о произошедшем более подробно, а также ознакомиться с другими неосторожными высказываниями российских чиновников вы можете в нашем материале.
Трагедия в казанском колледже и драка полицейских с игроком «молодежки» «Нефтехимика»
В Казани продолжается расследование обстоятельств гибели преподавателя колледжа технологии и дизайна в одном из корпусов, где шел ремонт. В этот четверг 35-летняя женщина-педагог шагнула в темное помещение лаборатории, где строители сняли межэтажные перекрытия, упала и разбилась. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Тело погибшей выдали родственникам, близкие и коллеги простились с молодой женщиной. Похороны прошли на Самосыровском кладбище.
Тем временем в Бугульме расследуют драку полицейских и игрока «молодежки» «Нефтехимика». Молодой человек подал заявление об избиении полицейскими. Сейчас 18-летний хоккеист из «молодежки» Раиль Мустафин проходит лечение в РКБ. По словам родственников, у него сотрясение, вывих плеча и переломы пальцев. Своими обидчиками пострадавший назвал шестерых сотрудников бугульминского ОБЭП.
Между тем в МВД, где начали проверку по заявлению Мустафина, рассказывают другую историю. «Хоккеист на контракте и сейчас просто отстаивает правоту, чтобы на него санкции не наложили в клубе. Потому что руку он порезал в этом кафе. Он не то что сам все начал, он сам все это и сделал. Зачем он хочет очернить сотрудников? Это другой момент. На самом деле все до банальности ясно — он просто хочет, чтобы его не лишали зарплаты, так как травму получил в быту, а не на льду. Травма головы у него, кстати, не подтвердилась», — сообщил источник «Реального времени» в правоохранительных органах. Подробности истории вы можете найти здесь.
Как Чемезов заберет татарскую радиоэлектронику и миллионы за «забытый» в Ижевске самолет
«Ростех» и Татарстан окончательно согласовали параметры «обменной» сделки для возвращения государства в акционерный капитал КАМАЗа. «Ростех» отдаст правительству республики 2,6% акций КАМАЗа, которые дадут право на официальное выдвижение госпредставителей в совет директоров автозавода и устранят правовую коллизию с вхождением в совет премьер-министра РТ Алексея Песошина.
Взамен Татарстан отдаст «Ростеху» госпакеты акций трех радиоэлектронных предприятий общей стоимостью 2,6 млрд рублей. О том, кому понадобилось перетряхивать акционерный капитал КАМАЗа, ходят разные слухи: кто-то называет соглашение «антисанкционной сделкой» «Ростеха» по защите КАМАЗа от зеркального отражения санкций на бизнесе автозавода, кто-то связывает это с давними притязаниями главы КРЭТ Николая Колесова на КЭТЗ, но все соглашаются с тем, что 2,6% акций КАМАЗа в руках РТ действительно не смогут на что-то повлиять.
Также на уходящей неделе стало известно о том, что с гендиректора «КАПО Авиа» «трясут» миллионы за «забытый» в Удмуртии самолет. Гражданский иск к владельцу частного самолета Михаилу Боброву подан АО «Ижавиа». По версии авиакомпании из Удмуртии, казанец приобрел в 2014 году АН-26 и до сих пор не забрал его, а потому должен заплатить более 20 млн рублей за услуги авиастоянки в аэропорту Ижевска. В среду в Авиастроительном райсуде Казани ответчик Бобров, он же гендиректор ООО «КАПО Авиа», попросил у суда отсрочки. Отметим, что источники «Реального времени» не исключают — проблемы частника определенным образом связаны с «украинским вопросом».
Новые высотки за железнодорожной больницей, скандал на Дубравной и отступления от Генплана Казани
На этой неделе выяснилось, что воевавшие против застройки оврага между улицами Галеева и Новаторов жители микрорайона «Куба» получат в итоге еще несколько жилых комплексов рядом. С северо-востока подпирает ЖК «Скайлайн», а с юго-востока готовятся войти два крупных застройщика — «Сармай» и ООО «Микрорайон М-8». Последние выкупили 31 тыс. кв. м земли, ранее принадлежавшей РЖД, и на которой располагались строения железнодорожной больницы. Сама больница пока находится в собственности РЖД, а вот поликлиника уже отчуждена.
Тем временем в Казани загадочный застройщик отхватил тротуар у жителей Дубравной. Жители ул. Дубравной, 49 почувствовали неладное 2 месяца назад — на «Народном контроле» можно найти сентябрьские жалобы на незаконное строительство почти вплотную к жилому дому. Стройплощадка затронула часть детской площадки и больше половины тротуара. Как оказалось, город выдал разрешение на стройку на этом участке некоему бизнесмену Ильдару Сафину. Подробности — в нашем материале.
А в четверг, на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, депутаты задались вопросом: «Кто же виноват в том, что Генплан Казани разработан, но исполнять его никто не торопится?». В качестве примера была приведена ситуация, когда рядом с садовым участком проходит магистральная труба, и по-хорошему участок нужно бы вообще убрать, но на нем уже высится коттедж. Председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев назвал этот вопрос «очень глубоким» и ушел в философию, однако такой ответ не устроил экс-главу ГЖФ Талгата Абдуллина: «Нет-нет, мы найдем крайнего. Крайними получаемся мы. Законодатели крайние, потому что не определили группу ответственности. Если это федералы, давайте обратимся к федеральному законодательству, попросим их навести порядок. Но если они что-то отдали субъекту, субъект должен принять решение». Подробный репортаж с заседания вы можете найти здесь.
Рейтинг районов Татарстана
На уходящей неделе «Реальное время» подготовило новый рейтинг районов РТ. Лидерство в нем продолжают держать Сабы, которые, нарастив в августе темп, показали лучший результат с начала 2018 года. Главной новостью последнего летнего месяца стал победитель в «борьбе за второе место»: им неожиданно оказался Зеленодольск, где доля прибыльных предприятий впервые превысила среднюю по Татарстану, тогда как Нижнекамский район спикировал на пятое место.
Еще одной неожиданностью стало возвращение в топ-5 Альметьевска благодаря строительному буму, как и новости на самом строительном рынке: автоград, наконец, опередил Пестрецы по вводу жилья, сдав рекордные 30 тыс. кв. м. Между тем, темпы производства в Татарстане продолжают снижаться почти везде, от Челнов до «Алабуги», оставаясь отрицательными второй месяц подряд в Лаишево, из-за чего район вылетел, наконец, из топ-5.
Дело о «наркододже» и последнее слово Рашида Аитова
В Казани были арестованы семь предполагаемых организаторов и активных участников наркокартеля с «щупальцами» в 20 регионах России и «головой» в Подмосковье. Всего по делу привлекаются 18 человек, включая курьеров и кладовщиков незаконного товара, изъято 950 кг наркотиков и 1 200 кг химических реактивов для подпольного производства. Как выяснило «Реальное время», для перевозки груза по стране мафиози использовали поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры и шесть автомашин с тайниками. С проверки такой машины на паромной переправе в Аракчино и началась раскрутка этого дела.
Тем временем, к завершению близится судебный процесс по делу Рашида Аитова. В четверг в Московском районном суде глава компании-застройщика выступил с последним словом. Вину он по-прежнему не признает, с ним соглашается и большая часть дольщиков, которые также пришли в суд.
Новый глава Госкомитета по тарифам РТ и рост закупочных цен на молоко
В четверг на совместном заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета замглавы Минсельхоза РТ Ришат Хабипов, отвечающий за развитие личных подсобных хозяйств, предупредил о предстоящем с ноября этого года росте закупочных цен на молоко еще на 10 процентов — до 22—24 рублей. Как именно отреагируют на молочный подъем торговые сети, покупатели увидят на ценниках уже через 10 дней.
Также на уходящей неделе должен был решиться вопрос с назначением нового главы Госкомитета по тарифам РТ. Главным фаворитом закулисной гонки за этот пост в последнее время называют профессионального финансиста и опытного управленца Айрата Шафигуллина. 53-летний выходец из республиканской команды управленцев давно засиделся на тихом посту секретаря Совета безопасности Татарстана, но зато детально посвящен в большое коррупционное досье, которое постоянно пополняется по указанию президента РТ.
Интрига предстоящего назначения в том, что среди фаворитов называют и его воспитанника — Александра Груничева, возглавляющего татарстанское УФАС по РТ. Так или иначе, но после окончания ноябрьских праздников, по данным источников «Реального времени», завеса неопределенности, скрывающая имя будущего кандидата, будет снята — времени для выбора почти не осталось.
Памятник Нуриеву, визит Церетели и запуск «Шаян ТВ»
В среду в Казани, возле Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, открыли памятник Рудольфу Нуриеву работы Зураба Церетели. Автор специально прилетел на несколько часов в Казань, чтобы присутствовать на церемонии, а затем побывал на межрегиональной выставке-конкурсе «Красные ворота/Против течения». Подробности визита Церетели — в нашем материале.
Также на этой неделе стало известно о том, что детский татарский телеканал «Шаян ТВ», который до этого работал в тестовом режиме в рамках ТНВ, начнет полноценное вещание уже 12 ноября. Его программы и передачи смогут смотреть татароязычные дети со всех уголков мира. Параллельно с каналом в работу будет запущен и одноименный сайт.
Судьба выборов муфтия Башкирии и Александр Бречалов про «ср… ч» в Ижевске
Изменение политического климата в Башкирии отразилось на многих сферах, в том числе и на религиозной. Выборы председателя Духовного управления мусульман РБ были запланированы на 21 ноября. Возможно, никакого голосования, даже формального, не будет. Положение разъяснится 14 ноября. В ситуации подробно разбирался обозреватель «Реального времени».
На этой неделе ньюсмейкером также выступила другая соседняя республика — Удмуртия. Глава субъекта Александр Бречалов озаботился внешним обликом столицы региона. Дело в том, что через 2 года республика будет праздновать 100-летие государственности, при этом сейчас в Ижевске состояние некоторых районов вызывает серьезные вопросы к руководству. Мусор, загаженный парк и неухоженные улицы глава региона охарактеризовал одним емким словом: «Вы посмотрите, какой там ср… ч, я другого слова не подберу!».
Победа Загитовой, отставка главного тренера ФК «Уфа» и новый маскот башкирской команды
В пятницу в Москве завершилась третья церемония вручения премий ОК! «Больше чем звезды — 2018». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была признана главным героем года в номинации «Спорт». Победитель определялся путем голосования, и Загитова опередила таких спортсменов, как футболисты Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, хоккеист Кирилл Капризов, а также тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Отметим, что сама Загитова не пришла на церемонию награждения из-за временной накладки с тренировочным процессом.
Также спортивные новости на этой неделе пришли из Башкирии. Футбольный клуб «Уфа», с первых шагов показавший, что он может удивлять, начинает еще один новый этап своей жизни. Горячая тема последних дней — отставка Сергея Томарова. На следующий день после этого решения и. о. главного тренера Дмитрий Кириченко был официально поздравлен с этой должностью от имени СМИ и болельщиков. А в четверг в Уфе провели пресс-завтрак с представителями клуба, который плавно перетек к представлению нового талисмана ФК «Уфа».
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