Скандалы недели: трагедия в колледже, акции КАМАЗа для Татарстана и новый тренер «Уфы»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе в центре внимания оказалась чиновница из Свердловской области, заявившая, что государство «вообще, в принципе, ничего не должно» народу, ибо оно «не просило вас рожать». Помимо этого, активно обсуждалась трагедия в казанском колледже технологии и дизайна, где погибла преподавательница. Также резонанс вызвала установка в Казани памятника Рудольфу Нуриеву, грядущая высотная застройка территории за железнодорожной больницей и назначение нового главы ГК по тарифам РТ. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

«Государство не просило вас рожать»

Громкий скандал в эти праздники разгорелся в Свердловской области, где глава департамента молодежной политики Ольга Глацких на встрече с молодежью выразилась яснее некуда: «Государство не просило вас рожать». Так она ответила на вопрос о финансировании детских проектов. За это чиновницу подвергли резкой критике в соцсетях и СМИ, но не обошлось и без реальных последствий.

Во-первых, после поднявшейся бури негодования Глацких потеряла свой пост главы департамента молодежной политики. Во-вторых, у чиновницы быстро нашли нецелевые траты на 131 миллион рублей. В-третьих, она лишилась поста в «Единой России» после своих неосторожных слов о молодежи.

Отметим, что после отстранения от должности главы департамента, Ольга Глацких набралась храбрости и выступила с комментарием в СМИ: «Мне действительно стыдно за то, что я в эмоциональном состоянии выразилась некорректно и не смогла точно и правильно донести свою мысль до молодых людей, участников круглого стола. Мне хотелось подчеркнуть то, что молодые люди должны максимально использовать свой собственный потенциал, быть инициативными, используя собственные ресурсы и силы, добиваясь поставленных целей». Узнать о произошедшем более подробно, а также ознакомиться с другими неосторожными высказываниями российских чиновников вы можете в нашем материале.

18-летний хоккеист из «молодежки» Раиль Мустафин проходит лечение в РКБ



Трагедия в казанском колледже и драка полицейских с игроком «молодежки» «Нефтехимика»

В Казани продолжается расследование обстоятельств гибели преподавателя колледжа технологии и дизайна в одном из корпусов, где шел ремонт. В этот четверг 35-летняя женщина-педагог шагнула в темное помещение лаборатории, где строители сняли межэтажные перекрытия, упала и разбилась. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Тело погибшей выдали родственникам, близкие и коллеги простились с молодой женщиной. Похороны прошли на Самосыровском кладбище.

Тем временем в Бугульме расследуют драку полицейских и игрока «молодежки» «Нефтехимика». Молодой человек подал заявление об избиении полицейскими. Сейчас 18-летний хоккеист из «молодежки» Раиль Мустафин проходит лечение в РКБ. По словам родственников, у него сотрясение, вывих плеча и переломы пальцев. Своими обидчиками пострадавший назвал шестерых сотрудников бугульминского ОБЭП.

Между тем в МВД, где начали проверку по заявлению Мустафина, рассказывают другую историю. «Хоккеист на контракте и сейчас просто отстаивает правоту, чтобы на него санкции не наложили в клубе. Потому что руку он порезал в этом кафе. Он не то что сам все начал, он сам все это и сделал. Зачем он хочет очернить сотрудников? Это другой момент. На самом деле все до банальности ясно — он просто хочет, чтобы его не лишали зарплаты, так как травму получил в быту, а не на льду. Травма головы у него, кстати, не подтвердилась», — сообщил источник «Реального времени» в правоохранительных органах. Подробности истории вы можете найти здесь.

Как Чемезов заберет татарскую радиоэлектронику и миллионы за «забытый» в Ижевске самолет

«Ростех» и Татарстан окончательно согласовали параметры «обменной» сделки для возвращения государства в акционерный капитал КАМАЗа. «Ростех» отдаст правительству республики 2,6% акций КАМАЗа, которые дадут право на официальное выдвижение госпредставителей в совет директоров автозавода и устранят правовую коллизию с вхождением в совет премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Татарстан отдаст «Ростеху» госпакеты акций трех радиоэлектронных предприятий общей стоимостью 2,6 млрд рублей. Фото prav.tatarstan.ru



Взамен Татарстан отдаст «Ростеху» госпакеты акций трех радиоэлектронных предприятий общей стоимостью 2,6 млрд рублей. О том, кому понадобилось перетряхивать акционерный капитал КАМАЗа, ходят разные слухи: кто-то называет соглашение «антисанкционной сделкой» «Ростеха» по защите КАМАЗа от зеркального отражения санкций на бизнесе автозавода, кто-то связывает это с давними притязаниями главы КРЭТ Николая Колесова на КЭТЗ, но все соглашаются с тем, что 2,6% акций КАМАЗа в руках РТ действительно не смогут на что-то повлиять.

Также на уходящей неделе стало известно о том, что с гендиректора «КАПО Авиа» «трясут» миллионы за «забытый» в Удмуртии самолет. Гражданский иск к владельцу частного самолета Михаилу Боброву подан АО «Ижавиа». По версии авиакомпании из Удмуртии, казанец приобрел в 2014 году АН-26 и до сих пор не забрал его, а потому должен заплатить более 20 млн рублей за услуги авиастоянки в аэропорту Ижевска. В среду в Авиастроительном райсуде Казани ответчик Бобров, он же гендиректор ООО «КАПО Авиа», попросил у суда отсрочки. Отметим, что источники «Реального времени» не исключают — проблемы частника определенным образом связаны с «украинским вопросом».

Новые высотки за железнодорожной больницей, скандал на Дубравной и отступления от Генплана Казани

На этой неделе выяснилось, что воевавшие против застройки оврага между улицами Галеева и Новаторов жители микрорайона «Куба» получат в итоге еще несколько жилых комплексов рядом. С северо-востока подпирает ЖК «Скайлайн», а с юго-востока готовятся войти два крупных застройщика — «Сармай» и ООО «Микрорайон М-8». Последние выкупили 31 тыс. кв. м земли, ранее принадлежавшей РЖД, и на которой располагались строения железнодорожной больницы. Сама больница пока находится в собственности РЖД, а вот поликлиника уже отчуждена.

Тем временем в Казани загадочный застройщик отхватил тротуар у жителей Дубравной. Жители ул. Дубравной, 49 почувствовали неладное 2 месяца назад — на «Народном контроле» можно найти сентябрьские жалобы на незаконное строительство почти вплотную к жилому дому. Стройплощадка затронула часть детской площадки и больше половины тротуара. Как оказалось, город выдал разрешение на стройку на этом участке некоему бизнесмену Ильдару Сафину. Подробности — в нашем материале.

Стройплощадка затронула часть детской площадки и больше половины тротуара. Фото Юлии Косолапкиной



А в четверг, на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, депутаты задались вопросом: «Кто же виноват в том, что Генплан Казани разработан, но исполнять его никто не торопится?». В качестве примера была приведена ситуация, когда рядом с садовым участком проходит магистральная труба, и по-хорошему участок нужно бы вообще убрать, но на нем уже высится коттедж. Председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев назвал этот вопрос «очень глубоким» и ушел в философию, однако такой ответ не устроил экс-главу ГЖФ Талгата Абдуллина: «Нет-нет, мы найдем крайнего. Крайними получаемся мы. Законодатели крайние, потому что не определили группу ответственности. Если это федералы, давайте обратимся к федеральному законодательству, попросим их навести порядок. Но если они что-то отдали субъекту, субъект должен принять решение». Подробный репортаж с заседания вы можете найти здесь.

Рейтинг районов Татарстана

На уходящей неделе «Реальное время» подготовило новый рейтинг районов РТ. Лидерство в нем продолжают держать Сабы, которые, нарастив в августе темп, показали лучший результат с начала 2018 года. Главной новостью последнего летнего месяца стал победитель в «борьбе за второе место»: им неожиданно оказался Зеленодольск, где доля прибыльных предприятий впервые превысила среднюю по Татарстану, тогда как Нижнекамский район спикировал на пятое место.

Еще одной неожиданностью стало возвращение в топ-5 Альметьевска благодаря строительному буму, как и новости на самом строительном рынке: автоград, наконец, опередил Пестрецы по вводу жилья, сдав рекордные 30 тыс. кв. м. Между тем, темпы производства в Татарстане продолжают снижаться почти везде, от Челнов до «Алабуги», оставаясь отрицательными второй месяц подряд в Лаишево, из-за чего район вылетел, наконец, из топ-5.

В четверг в Московском районном суде глава компании-застройщика выступил с последним словом. Фото Камиля Исмаилова

Дело о «наркододже» и последнее слово Рашида Аитова

В Казани были арестованы семь предполагаемых организаторов и активных участников наркокартеля с «щупальцами» в 20 регионах России и «головой» в Подмосковье. Всего по делу привлекаются 18 человек, включая курьеров и кладовщиков незаконного товара, изъято 950 кг наркотиков и 1 200 кг химических реактивов для подпольного производства. Как выяснило «Реальное время», для перевозки груза по стране мафиози использовали поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры и шесть автомашин с тайниками. С проверки такой машины на паромной переправе в Аракчино и началась раскрутка этого дела.

Тем временем, к завершению близится судебный процесс по делу Рашида Аитова. В четверг в Московском районном суде глава компании-застройщика выступил с последним словом. Вину он по-прежнему не признает, с ним соглашается и большая часть дольщиков, которые также пришли в суд.

Новый глава Госкомитета по тарифам РТ и рост закупочных цен на молоко

В четверг на совместном заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета замглавы Минсельхоза РТ Ришат Хабипов, отвечающий за развитие личных подсобных хозяйств, предупредил о предстоящем с ноября этого года росте закупочных цен на молоко еще на 10 процентов — до 22—24 рублей. Как именно отреагируют на молочный подъем торговые сети, покупатели увидят на ценниках уже через 10 дней.

Также на уходящей неделе должен был решиться вопрос с назначением нового главы Госкомитета по тарифам РТ. Главным фаворитом закулисной гонки за этот пост в последнее время называют профессионального финансиста и опытного управленца Айрата Шафигуллина. 53-летний выходец из республиканской команды управленцев давно засиделся на тихом посту секретаря Совета безопасности Татарстана, но зато детально посвящен в большое коррупционное досье, которое постоянно пополняется по указанию президента РТ.

Интрига предстоящего назначения в том, что среди фаворитов называют и его воспитанника — Александра Груничева, возглавляющего татарстанское УФАС по РТ. Так или иначе, но после окончания ноябрьских праздников, по данным источников «Реального времени», завеса неопределенности, скрывающая имя будущего кандидата, будет снята — времени для выбора почти не осталось.

Автор специально прилетел на несколько часов в Казань, чтобы присутствовать на церемонии, а затем побывал на межрегиональной выставке-конкурсе «Красные ворота / Против течения»

Памятник Нуриеву, визит Церетели и запуск «Шаян ТВ»

В среду в Казани, возле Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, открыли памятник Рудольфу Нуриеву работы Зураба Церетели. Автор специально прилетел на несколько часов в Казань, чтобы присутствовать на церемонии, а затем побывал на межрегиональной выставке-конкурсе «Красные ворота/Против течения». Подробности визита Церетели — в нашем материале.

Также на этой неделе стало известно о том, что детский татарский телеканал «Шаян ТВ», который до этого работал в тестовом режиме в рамках ТНВ, начнет полноценное вещание уже 12 ноября. Его программы и передачи смогут смотреть татароязычные дети со всех уголков мира. Параллельно с каналом в работу будет запущен и одноименный сайт.

Судьба выборов муфтия Башкирии и Александр Бречалов про «ср… ч» в Ижевске

Изменение политического климата в Башкирии отразилось на многих сферах, в том числе и на религиозной. Выборы председателя Духовного управления мусульман РБ были запланированы на 21 ноября. Возможно, никакого голосования, даже формального, не будет. Положение разъяснится 14 ноября. В ситуации подробно разбирался обозреватель «Реального времени».

На этой неделе ньюсмейкером также выступила другая соседняя республика — Удмуртия. Глава субъекта Александр Бречалов озаботился внешним обликом столицы региона. Дело в том, что через 2 года республика будет праздновать 100-летие государственности, при этом сейчас в Ижевске состояние некоторых районов вызывает серьезные вопросы к руководству. Мусор, загаженный парк и неухоженные улицы глава региона охарактеризовал одним емким словом: «Вы посмотрите, какой там ср… ч, я другого слова не подберу!».

В Уфе провели пресс-завтрак с представителями клуба, который плавно перетек к представлению нового талисмана ФК «Уфа». Фото vk.com/ufafc

Победа Загитовой, отставка главного тренера ФК «Уфа» и новый маскот башкирской команды

В пятницу в Москве завершилась третья церемония вручения премий ОК! «Больше чем звезды — 2018». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была признана главным героем года в номинации «Спорт». Победитель определялся путем голосования, и Загитова опередила таких спортсменов, как футболисты Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, хоккеист Кирилл Капризов, а также тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Отметим, что сама Загитова не пришла на церемонию награждения из-за временной накладки с тренировочным процессом.

Также спортивные новости на этой неделе пришли из Башкирии. Футбольный клуб «Уфа», с первых шагов показавший, что он может удивлять, начинает еще один новый этап своей жизни. Горячая тема последних дней — отставка Сергея Томарова. На следующий день после этого решения и. о. главного тренера Дмитрий Кириченко был официально поздравлен с этой должностью от имени СМИ и болельщиков. А в четверг в Уфе провели пресс-завтрак с представителями клуба, который плавно перетек к представлению нового талисмана ФК «Уфа».





ОПРОС