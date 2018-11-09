Алина Загитова признана главным героем года премии «Больше чем звезды — 2018»

В гостинице Four Seasons в Москве завершилась третья церемония вручения премий ОК! «Больше чем звёзды — 2018». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была признана главным героем года в номинации спорт.

Победитель определялся путем голосования, и Загитова опередила таких спортсменов, как футболисты Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, хоккеист Кирилл Капризов, а также тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Сама Загитова не пришла на церемонию награждения из-за временной накладки с тренировочным процессом.

Отметим, что приз зрительских симпатий достался прославленной гимнастке Ляйсан Утяшевой.