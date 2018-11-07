С украинским приветом: казанцу предъявили счет за «забытый» в Удмуртии самолет

С гендиректора «КАПО Авиа» запросили миллионы за постой личного судна в аэропорту Ижевска

Гражданский иск к владельцу частного самолета Михаилу Боброву подан АО «Ижавиа». По версии авиакомпании из Удмуртии, казанец приобрел в 2014 году АН-26 и до сих пор не забрал его, а потому должен заплатить более 20 млн рублей за услуги авиастоянки в аэропорту Ижевска. Сегодня в Авиастроительном райсуде Казани ответчик Бобров, он же гендиректор ООО «КАПО Авиа», попросил у суда отсрочки. Источники «Реального времени» не исключают — проблемы частника определенным образом связаны с «украинским вопросом».

«После заседания планирую выехать в Ижевск»



Необычный иск о взыскании задолженности по предоставлению места стоянки на аэродроме в Авиастроительный райсуд Казани поступил еще 19 сентября. А сегодня стороны впервые встретились в судебном зале. «Мы просим отложить судебное разбирательство, потому что стороны пытаются решить вопрос мирным путем», — обратилась к суду представитель ответчика. Сам Михаил Бобров объяснил, что не смог ознакомиться с материалами дела — лишь прочел иск и связался с руководством компании «Ижавиа», попросив о встрече. «Сразу после этого заседания я планирую выехать в Ижевск для решения вопроса», — рассказал владелец самолета на заседании суда.

Представитель «Ижавиа» хотел приобщить к материалам выписку из единого реестра прав на воздушные суда, что застоявшийся самолет действительно находится в собственности г-на Боброва. Впрочем, выяснилось, что суд уже получил тот же ответ из соответствующего органа.

Судья Алфия Закирова поинтересовалась у юриста компании-истца — реально ли в этой ситуации примирение сторон. Тот ответил утвердительно, и заседание было отложено.

Комментировать позицию «Ижавиа» ее защитник после заседания не стал. Воздержался от пояснений и гендиректор «КАПО Авиа» Михаил Бобров, попросив подождать с публикацией до окончания переговоров.

На сайте Авиастроительного райсуда Казани новость об иске за авиапаркинг появилась под заголовком «Не стоит забывать о своих самолетах». Фото Ирины Плотниковой

Тарифы на авиапаркинг привязаны к полетам

На сайте Авиастроительного райсуда Казани новость об иске за авиапаркинг появилась под заголовком «Не стоит забывать о своих самолетах». Впрочем, как утверждают источники «Реального времени», забыть о потраченных на покупку АН миллионах ответчик Бобров просто не мог.

Претензии к самолетовладельцу основаны на договоре купле-продаже самолета АН-26, заключенному с АО «Ижавиа» еще в 2014 году. Подписывая его, новый собственник судна обязался произвести все необходимые действия по подготовке и перегону объекта продажи за свой счет. Но никаких действий для перегона, по мнению «Ижавиа», не принял. В результате купленный самолет остается на аэродроме в Ижевске, а компания-продавец предоставляет покупателю место для стоянки и требует оплатить задолженность в размере 20 млн 984 тысяч рублей и погасить проценты за пользование средствами. Если грубо прикинуть, то за каждый год постоя самолета, казанца просят заплатить более 5 млн рублей.

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда, истец требует плату за сверхнормативную стоянку на аэродроме свыше трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов. Ставка сбора за каждый час сверхнормативной стоянки — 5 процентов от сбора за взлет-посадку, если иное не определено договором или не обусловлено расписанием. Тарифы приведены на сайте «Ижавиа», причем они разнятся от взлетной массы воздушных судов.

Один из источников «Реального времени» в авиационной отрасли сообщил — раз речь идет о перегоне авиасудна, то вероятнее всего оно неисправно. А в этом случае владельцу необходимо согласовывать вопрос с производителем — то есть с Киевским авиазаводом. Фото Artemka / wikimedia.org

В «Ижавиа» сменился гендиректор

Один из источников «Реального времени» в авиационной отрасли сообщил — раз речь идет о перегоне авиасудна, то, вероятнее всего, оно неисправно. А в этом случае владельцу необходимо согласовывать вопрос с производителем, то есть с Киевским авиазаводом, где ранее выпускали АН-26. С обострением отношений России и Украины в 2014-м, в год заключения договора Боброва с «Ижавиа», сложности появились и между предприятиями двух стран. Говорят, никакие документы Киевский завод не предоставляет, а без них уже по российским законам эксплуатанту судна «добро» на перегон не дают. В общем, замкнутый круг.

По данным другого источника, в АО «Ижавиа» с пониманием относились к ситуации с «личным» самолетом казанского директора, пока власть в АО не поменялась. Отметим, что в мае 2018 года назначение нового директора «Ижавиа» Александра Синельникова журналисты издания «Деловой квадрат» связывали с интересом к инвестициям в ижевский аэропорт со стороны структур Виктора Вексельберга — холдинга «Аэропорты регионов», являющегося подразделением группы «Ренова». На тот момент сообщалось — 100 процентов акций «Ижавиа» принадлежит Минземимуществу Удмуртии. К сегодняшнему дню доля республики в АО сократилась до 21,8 процента. Других российских юрлиц в собственниках нет.

Что до казанского АО «КАПО Авиа», то здесь в акционерах — три российские компании (КАПО им. Горбунова, ООО «Тест-Авиа» и «Вист-21») и бизнесмен Возих Гаптрахманов, одновременно являющийся гендиректором казанского ООО «Феникс», учредителем АО «ТЦ «Капо» и руководителем ликвидационной комиссии ООО «ТЦ «Капо». Последний, кстати, руководил «КАПО Авиа» с 2002 по 2005 годы. После него руководители менялись еще дважды, прежде чем в 2015 году директором назначили Михаила Боброва.



Ирина Плотникова