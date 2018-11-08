Во спасение КАМАЗа: Сергей Чемезов забирает татарскую радиоэлектронику

«Ростех» подал в ФАС ходатайство на приобретение 42% акций «Казанского электротехнического завода» и готовится взамен отдать республике 2,6% акций КАМАЗа

«Ростех» и Татарстан окончательно согласовали параметры «обменной» сделки для возвращения государства в акционерный капитал КАМАЗа. «Ростех» отдаст правительству республики 2,6% акций КАМАЗа, которые дадут право на официальное выдвижение госпредставителей в совет директоров автозавода и устранят правовую коллизию с вхождением в совет премьер-министра РТ Алексея Песошина. Взамен Татарстан отдаст «Ростеху» госпакеты акций трех радиоэлектронных предприятий общей стоимостью 2,6 млрд рублей. О том, кому понадобилось перетряхивать акционерный капитал КАМАЗа, ходят разные слухи: кто-то называет соглашение «антисанкционной сделкой» «Ростеха» по защите КАМАЗа от зеркального отражения санкций на бизнесе автозавода, кто-то связывает с давними притязаниями главы КРЭТ Николая Колесова на КЭТЗ, но все соглашаются с тем, что 2,6% акций КАМАЗа в руках РТ действительно не смогут на что-то повлиять. Подробнее в материале «Реального времени».

«Ростех» ждет одобрения ФАС

«Ростех» подал заявление в Федеральную антимонопольную службу для одобрения сделки по приобретению акций трех радиоэлектронных предприятий — казанского завода АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» и «Казанского электротехнического завода». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Ростеха» и пресс-службе ФАС РФ. Обращение было подано еще в октябре этого года, уточнил представитель «Ростеха». «В ФАС России поступило соответствующее заявление ГК «Ростех». Антимонопольный орган рассмотрит его в установленный законом срок», — пояснили в антимонопольной службе, уточнив, что обычно итоговое решение выносится через месяц, но в отдельных случаях для изучения обстоятельств и последствий сделки срок продлевается еще на два месяца.

Но скорее всего, в ближайшее время антимонопольная служба выдаст согласие, так как акционеры этих предприятий уже приступили к формальным процедурам для совершения сделки с «Ростехом». В частности, вчера вечером акционеры «Казанского электротехнического завода» должны были одобрить цену выкупа акций «Ростехом» (в скобках заметим, что остальные два предприятия освобождены от раскрытия информации).

Вчера вечером акционеры «Казанского электротехнического завода» должны были одобрить цену выкупа акций «Ростехом»



Подобрали на 2,6 млрд рублей

По данным МЗИО РТ, цена выкупа одной акции КЭТЗ определена в 123 рубля, казанского «Радиоприбора» — в 205 рублей, альметьевского завода «Радиоприбор» — в 96 рублей. Иначе говоря, дороже всего оценили госпакет акций казанского «Радиоприбора» — 1,8 млрд рублей, затем КЭТЗ, чей госпакет 42,6% оценили в 580 млн рублей, и меньше всего альметьевского завода — в 274 млн рублей. На первый взгляд, оценка выглядит несколько заниженной. В частности, КЭТЗ из года в год показывает заметный рост: по итогам 2017 года его выручка составила 5,8 млрд рублей, а в этом году ожидают «поднять» с экспортных контрактов 6,2 млрд рублей. Не слишком ли мало «дали» за госпакет КЭТЗ? Впрочем, на самом заводе признаются, что «золотой век» проходит и в будущем году завод вряд ли вытянет и 4 млрд рублей. Так или иначе, но в итоге Татарстан оценил подготовленные к продаже активы в 2,6 млрд рублей.

Интересно, что агентом по продаже выступит не само МЗИО, как их прямой владелец, а посредник — госхолдинг «Связьинвестнефтехим». В рамках подготовки сделки еще в начале ноября глава Минзема РТ Азат Хамаев подписал распоряжение о внесении госпакетов акций в уставный капитал СИНХа. В «Связьинвестнефтехиме» пояснили, что передача активов произошла из-за особенностей предстоящей приватизации. «Ростех» «оплатит» акции не живыми деньгами, а акциями КАМАЗа. СИНХ получит взамен 2,6% акций автозавода, сообщили в госхолдинге и подтвердили на КАМАЗе. «Обмен акциями возможен только между акционерными обществами», — пояснили роль своей компании в предстоящей сделке с «Ростехом».

Таким образом, доля «Ростеха» в капитале КАМАЗа сократится с 49,9% до 47,3%, а «Связьинвестнефтехим» станет новым акционером КАМАЗа. Сейчас доминирующим акционером является «Ростех» (49,9%), у Daimler AG — 15%, у ООО «Автоинвест» (по данным системы «СПАРК-Интерфакс», на 50% принадлежит Виталию Мащицкому, 20% — у Рубена Варданяна, владельцем остальных 30% «Автоинвеста» является гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин) — 23,54% акций концерна. Еще 4,25% акций КАМАЗа — у американской KAMAZ International Management (конечным бенефициаром назывался Майкл Токарз), 3,72% — у ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» («дочка» ПАО « КАМАЗ»), сообщали «Ведомости».

В рамках подготовки сделки еще в начале ноября глава Минзема РТ Азат Хамаев подписал распоряжение о внесении госпакетов акций в уставный капитал СИНХа. Фото mzio.tatarstan.ru



Зачем Татарстану 2,6% акций КАМАЗа: официальная версия

Напомним, впервые о том, что «Ростех» может снизить свое участие в капитале КАМАЗа, Сергей Чемезов заявил в феврале этого года. Правда, тогда он говорил, что «Ростех» планирует передать Татарстану до 6% акций КАМАЗа в обмен на активы в Татарстане. «Мы, в свою очередь, должны подобрать предприятия в Казани, которые бы представляли для нас интерес. Естественно, сделаем оценку и обменяем на пакет КАМАЗа», — пообещал тогда Чемезов. Однако летом этого года настрой «Ростеха» сильно изменился: «лишними» оказались уже 3% акций КАМАЗа. Именно такой процент был назван им на пресс-конференции после годового собрания акционеров автозавода. А на днях и эта цифра «подтаяла» — до 2,6% акций. Руководитель пресс-службы Олег Афанасьев подтвердил, что окончательно остановились именно на 2,6%.

Официальная версия происхождения «обменной сделки» с «Ростехом» заключается в том, чтобы республиканская власть могла легитимизировать свое присутствие в совете директоров автозавода, ведь акций у государства на КАМАЗе больше не осталось, а премьер-министр все равно входит в совет директоров. В этом году впервые в него вошел Алексей Песошин вместо отправленного в отставку Ильдара Халикова. Согласно уставу общества, для выдвижения в совет директоров акционер должен иметь более 2% акций. «У нас традиционно татарстанская власть присутствует в совете директоров КАМАЗа. В прошлом году мы заключили специнвестконтракт — федеральной и республиканской властью на открытие производства. В рамках СПИК нам полагаются льготы на региональном и федеральном уровне. Из-за этого было принято решение о том, чтобы усилить республиканскую власть», — прокомментировал решение Олег Афанасьев. Остается неясным, куда пропала «золотая акция», по праву которой государство может назначать госпредставителей в органы управления предприятий. В этом году на основании специального права, или «золотой акции», назначали представителей на восьми предприятиях: в КМПО, «Татспиртпроме», на КВЗ, в «Татхимфармпрепаратах», в «Татнефти» им. В.Д. Шашина, «Камгэсэнергострое» и других.

Но с чем связана игра с процентами? Скорее всего, «Ростех» не смог подобрать активов больше, чем на 2,6 млрд рублей. Если было больше, проглотили бы больше, чем на 2,6%.

Чур меня, санкции

Неофициальная версия связывает причину обмена с действием американских санкций против «Ростеха». По мнению высокопоставленных источников, с этой сделкой госкорпорация «Ростех» довела до логического конца план защиты КАМАЗа от возможного негативного влияния американских санкций на деятельность подконтрольного ему автопроизводителя. То, что санкции все больше негативно влияют на продажи КАМАЗа на экспортных рынках, признавал и сам гендиректор Сергей Когогин.

Цель защиты — снизить участие «Ростеха» в акционерном капитале КАМАЗа до уровня ниже контрольного и оградить иностранного партнера, немецкий концерн Daimler, от воздействия на него ограничительных мер EC, отметил один из собеседников издания. Американские секторальные санкции против «Ростеха» были введены четыре года назад и определены так называемой директивой 3 (касается оборонных компаний и связанных с ними отраслей). Американским и европейским компаниям запрещено с ними проводить транзакции, предоставлять им финансирование и прочее.

После полутора лет переговоров «Ростех» с одобрения федеральных органов согласовал с Татарстаном осенью 2018 года эту схему размена.

Ожидается, что после одобрения ФАС радиоэлектронные предприятия перейдут в управление структурного подразделения «Ростеха» — в КРЭТ. Фото Александра Третьякова



Есть куда расти

Ожидается, что после одобрения ФАС радиоэлектронные предприятия перейдут в управление структурного подразделения «Ростеха» — в КРЭТ, а председателем совета директоров КЭТЗ может стать первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев. Действующий генеральный директор Владимир Гинсбург сохранит свой пост. Внеочередное собрание акционеров КЭТЗ назначено на 4 декабря этого года. В какие перспективные программы КРЭТ по созданию новых средств РЭБ будут интегрированы предприятия, держится в секрете.

В холдинге утверждают, что для КЭТЗ корабельное госопознавание останется, как и прежде, основополагающим. Среди других приятных новостей — грядущая модернизация. Как заявлял ранее заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев, в перспективе до 2020 года предусмотрена реализация 54 инвестиционных проектов на 26 предприятиях. Общий объем инвестиций составит 45 млрд рублей. «ФЦП нацелена на обеспечение выполнения заданий государственной программы вооружения (ГПВ) и государственного оборонного заказа (ГОЗ) в части создания и серийного производства современных образцов вооружения военной и специальной техники: комплексов радиоэлектронной борьбы и разведки, бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), аппаратуры единой системы государственного радиолокационного опознавания и измерительных средств», — рассказывал он. В настоящее время КЭТЗ является поставщиком систем госопознавания для корабельной аппаратуры морского базирования. Наряду с этим КЭТЗ производит наземные запросчики «свой-чужой» для ракетно-зенитных комплексов С-400, что обеспечивает ему поступление экспортной выручки.

«Ростех» — крупный холдинг, который владеет акциями многих промышленных предприятий. И видимо, часть интересных ему заводов оказалась в Татарстане, — комментирует сделку старший аналитик компании «Атон» Михаил Ганелин. — И была разработана схема, как пакеты этих предприятий приобрести — можно за деньги, а можно обменом. Эта сделка совершена в интересах обоих структур, так как, вероятно, «Ростех» дополнит ими структуру холдинга, а Татарстан получит маленькую долю КАМАЗа, которую всегда можно продать при желании. Это очень хороший актив».