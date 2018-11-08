Свердловскую чиновницу, известную своим высказыванием о молодежи, вывели из политсовета «Единой России»

Временно отстраненную от должности главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких вывели из регионального политического совета «Единой России».

«Ольга Глацких выведена из регионального политсовета. Каждый год происходит ротация органа на 10%», — цитирует представителя партии ТАСС.

Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста, и извинилась.



Подробнее о скандале — в материале «Реального времени».