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Свердловскую чиновницу, известную своим высказыванием о молодежи, вывели из политсовета «Единой России»

16:59, 08.11.2018 1
Свердловскую чиновницу, известную своим высказыванием о молодежи, вывели из политсовета «Единой России»
Фото: скриншот видео youtube.com

Временно отстраненную от должности главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких вывели из регионального политического совета «Единой России».

«Ольга Глацких выведена из регионального политсовета. Каждый год происходит ротация органа на 10%», — цитирует представителя партии ТАСС.

Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста, и извинилась.

Подробнее о скандале — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:08
    Подставилась она, конечно, знатно... Но ведь всё равно она - стрелочник. Другие так думают и поступают соответственно.
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