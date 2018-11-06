Свердловскую чиновницу отстранили от должности после слов о молодежи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, заявившей, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться» — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом.



«И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять» —цитирует Куйвашева пресс-служба областного правительства.



Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что оно вырвано из контекста и извинилась.

