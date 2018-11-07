На «Кубу» пришли строители: лес за железнодорожной больницей в Казани застроят высотками

Жители зеленого «острова свободы» на Новаторов, не сумевшие победить девелоперов, обрастут со всех сторон многоэтажным жильем компаний «Ак Барс Девелопмент» и «Сармай»

Воевавшие против застройки оврага между улицами Галеева и Новаторов жители микрорайона «Куба» получат в итоге еще несколько жилых комплексов рядом. С северо-востока подпирает ЖК «Скайлайн», а с юго-востока готовятся войти два крупных застройщика — «Сармай» и ООО «Микрорайон М-8». Последние выкупили 31 тыс. кв. м земли, ранее принадлежавшей РЖД и на которой располагались строения железнодорожной больницы. Сама больница пока находится в собственности РЖД, а вот поликлиника уже отчуждена. Подробности в материале «Реального времени».

Остров несвободы

Казанская «Куба» больше не оправдывает названия острова свободы. Остров из нескольких пятиэтажек в центре Казани, ограниченный железной дорогой, оврагом и девственным лесом НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Казань», проще говоря ж.-д. больницей, оккупируют застройщики.

Вдобавок к «РС Инвестмент», борьба с которым за овраг со стороны местного населения дошла до Верховного суда России, и «СМУ-88», получившей в июне разрешение на строительство 22-этажки со стороны Новаторов, жители «Кубы» получат соседей в лице ООО «Сармай» и ООО «Микрорайон М8».

Два застройщика выкупили у ОАО «Российские железные дороги» участок площадью 31 тыс. кв. метров по адресу Ершова, 65, ранее относящийся к железнодорожной больнице. На снимках со спутника видно, что это огромных размеров зеленая территория сразу за ведомственной клиникой.

Согласно данным Росреестра, земельный участок с кадастровым номером 16:50:050141:630 площадью 24,6 тыс. кв. метров РЖД в 2014 году продала своей «дочке» — ЗАО «Желдорипотека», основной деятельностью которой является строительство недвижимости. К тому моменту у «Желдорипотеки» был опыт строительства в Казани — это отель «Park Inn Казань». Но в этот раз строить компания ничего не стала и в ноябре 2017 года перепродала землю ООО «Микрорайон М8».



Два застройщика выкупили у ОАО «Российские железные дороги» участок площадью 31 тыс. кв. метров по адресу Ершова, 65, ранее относящийся к железнодорожной больнице



С этим участком с одной стороны граничит еще один участок с кадастровым номером 16:50:0501414:918, с другой — он примыкает к улице Новаторов. Площадь его скромнее — 7,5 тыс. кв. метров. Его РЖД в июне 2018 года продало ООО «Сармай».



Из Авиастроительного в Советский

Большой участок, принадлежащий ООО «Микрорайон М8», судя по публичной карте Росреестра, уже поменял вид разрешенного использования с «размещения объектов здравоохранения» на «размещение объектов, характерных для населенных пунктов», в том числе паркинги и многоэтажная жилая застройка. Маленький участок, принадлежащий ООО «Сармай», все еще предназначен под объекты здравоохранения, но, очевидно, что и он скоро поменяет назначение.

«Сармай» впервые попал в поле зрения общественности в 2016 году, когда начал строить дом на Максимова, 36(б). Первоначально проект предполагал строительство 19-этажного дома. Однако вскоре выяснилось, что объект находится во взлетной зоне КАПО, и застройщику пришлось сократить число этажей до 11, а земельный участок уменьшить с 10,2 до 4,3 тыс. кв. м. Вместе с этим появилась и проблема нехватки парковочных мест. Сдав в итоге в «обрезанном» виде этот дом, компания приступила к строительству дома на Ленинградской.

Сейчас, как стало известно «Реальному времени», «Сармай» намерен застроить в Авиастроительном районе квартал, ограниченный улицами Чапаева, Максимова, Побежимова, Ленинградская. Пока на этом участке стоят трущобы. Также «Сармай» строит кафе на Разъезде Восстания.

Планы по освоению земли на Ершова в компании прокомментировать отказались. Интересно, что в конфликте с домом на Максимова интересы «Сармая» представляло руководство «Унистроя», однако прямых связей между застройщиками нет.

«Сармай» впервые попал в поле зрения общественности в 2016 году, когда начал строить дом на Максимова, 36(б). Фото domofoto.ru

К «Кубе» приблизился «Ак Барс Девелопмент»

Что касается ООО «Микрорайон М8», то компания была создана в 2014 году, а в 2015-м, то есть еще до того, как стала официальным владельцем земли, уже заявила о планах по строительству на этой территории жилого комплекса из трех 9-этажек на 486 квартир. Директором и учредителем компании является Ильшат Габбасов, он же учредитель АО «Сувар Эстейт» (гендиректор компании Айрат Тумакаев возглавил ООО «Новая нефтехимия», чей экс-руководитель проходит фигурантом уголовного дела «Татфондбанка», — прим. ред.).

Интересно, что OOO «Микрорайон М8» в свое время создавалось под застройку одноименного казанского микрорайона для возведения ЖК «Седьмое небо». Однако сейчас «Седьмое небо» — это фактически вторая очередь ЖК «Казань XXI век», принадлежащего «Ак Барс Девелопмент».

Интересно, что Габбасов владеет 1% в ООО «Компроект» — это застройщик ЖК «Светлая долина», «Казань XXI век», «Чистое небо» и «Солнечный город» (все строит «Ак Барс Девелопмент»). Так же Габбасов является еще и директором ООО «Активист», учредители которого «Ак Барс Девелопмент» и «Интегстрой» — тоже застройщик «акбарсовских» ЖК.

В «Сувар Эстейт» «Реальному времени» сказали, что Габбасов уже не имеет к ним отношения так же, как и строительство на бывшей территории ж.-д. больницы. Несколько лет назад объекты крупнейшей строительной компании Татарстана «Сувар» из-за долгов уходили «Ак Барс» Банку, так что с большой долей вероятности ООО «Микрорайон М8» принадлежит «Ак Барсу». В «Ак Барс Девелопмент» подтвердили причастность к этой компании:

— Да, на самом деле вся информация есть в открытом доступе. У нас получено разрешение на строительство — это земля около железнодорожной поликлиники, и мы там будем строить жилье. Сейчас мы все просчитываем, смотрим, как и что можем посадить, поэтому пока подробностей о том, каким будет жилой комплекс, нет, — сообщили «Реальному времени» в компании «Ак Барс Девелопмент».

Застройщик оврага на Галеева в лице «РС Инвестмент», принадлежащей на 50% депутату Госсовета РТ Рустаму Сабирову и по 25% его сыновьям Руслану и Рамилю Сабировым, стройку не остановил. Фото Гуландам Зариповой

Оккупировали со всех сторон

Вернемся к ситуации на так называемой «Кубе». Рекреационная зона, за которую так бились местные жители, фактически остается только на бумаге. Застройщик оврага на Галеева в лице «РС Инвестмент», принадлежащей на 50% депутату Госсовета РТ Рустаму Сабирову и по 25% его сыновьям Руслану и Рамилю Сабировым, стройку не остановил. В компании считают, что разрешение на строительство было выдано ранее, соответственно решение Верховного суда распространяется только на новые объекты. Отметим, что из 4-х домов в ЖК «Грин Сити» на момент судебного процесса строилось два. Сейчас они почти завершены, и застройщик начал строительство еще двух. Слоганом ЖК «Грин Сити» был «дом у леса в центре города», но никакого леса будущие жильцы уже не получат, потому что с другой стороны «Кубы» на Новаторов 8Б депутат Казгордумы Илья Вольфсон и руководитель «СМУ-88» возводит «Скайлайн» — 22-этажный дом с паркингом. Продажники «Скайлайна» про лес уже не заикаются, акцентируя внимание на «газоне на крыше».

Единственным зеленым массивом, не считая садов за железной дорогой, оставалась территория железнодорожной больницы, но и она скоро превратится в каменные джунгли. Впрочем, пугает это скорее старожилов, которые привыкли жить в центре города, но в тоже время в тиши. Для потенциальных жителей новостроек зеленая территория и минимум соседей не являются большой ценностью.

— Если опустить вопросы этического характера, не брать во внимание конфликты с местным населением, которые против этих строек, и рассматривать место с экономической стороны, то оно очень выгодное, иначе застройщики туда бы не пошли. Потенциал участка большой, учитывая, что в черте города земли не хватает. Объект будет востребован и выкуплен еще на ранних стадиях, — считает директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

От здания поликлиники, пристроенного в 1989 году к больничному корпусу РЖД, уже избавились. Фото yandex.net

Поликлинику отчудили, но больницу оставят

Что касается ОАО «РЖД» и продажи земли казанским застройщикам, то компания уже давно избавляется от непрофильных активов. На данный момент через аукцион она пытается реализовать 49 объектов в Татарстане.

— Горьковской железной дорогой были реализованы не задействованные в лечебном процессе и не используемые объекты НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Казань». Продажа данных объектов недвижимого имущества связана с необходимостью сокращения расходов на эксплуатацию неиспользуемого имущества ОАО «РЖД», — сообщили «Реальному времени» в компании.

Так же в письме за подписью начальника Горьковской дирекции Николая Родина говорится, что реорганизация самой железнодорожной больницы не планируется. Сейчас учреждение оказывает стационарную и поликлиническую помощь работникам РЖД и населению, прикрепленному к клинике по программе ОМС. Но при этом от здания поликлиники, пристроенного в 1989 году к больничному корпусу РЖД, уже избавилось.

«В адрес ОАО «РЖД» поступило обращение президента Татарстана о рассмотрении возможности отчуждения в собственность субъекта помещений в здании поликлиники, расположенной по адресу: Ершова, 65. Республика Татарстан планирует использовать их для размещения ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». По результатам встречи с президентом Республики Татарстан ОАО «РЖД» принято положительное решение», — сообщили «Реальному времени» в РЖД.

«Центр СПИД» переехал в железнодорожную поликлинику в марте 2018 года, здание и землю под ней передали в собственность Татарстана. Ранее «Центр СПИД» располагался на Вишневского, сейчас там поликлиника КФУ. Поликлинику же переместили в помещения гинекологического отделения.

«Реализация главного шестиэтажного корпуса, трехэтажного здания гинекологического отделения и других зданий, используемых в лечебном процессе, — не планируется», — еще раз обратили внимание в РЖД.