Трагедия в колледже: кто ответит за гибель преподавателя в лаборатории?

Следком возбудил дело по статье «причинение смерти по неосторожности», к ответу призовут, скорее всего, строителей

В Казани продолжается расследование обстоятельств гибели преподавателя колледжа технологии и дизайна в одном из корпусов, где шел ремонт. Накануне 35-летняя женщина-педагог шагнула в темное помещение лаборатории, где строители сняли межэтажные перекрытия, упала и разбилась. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Тело погибшей выдали родственникам, близкие и коллеги простились с молодой женщиной. Похороны прошли на Самосыровском кладбище. Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».

Смерть в лаборатории

Печальные новости из Казанского колледжа технологии и дизайна (ККТД) пришли во второй половине дня накануне. Информацию о гибели преподавателя опубликовали на сайте Минобрнауки РТ. Сообщалось, что в колледже идут ремонтные работы. Инцидент произошел в районе часа дня в здании лабораторного корпуса, где сейчас работают следователи, изучая обстоятельства.

— На место происшествия были вызваны все экстренные службы, выехало руководство Министерства образования и науки РТ. В настоящее время соответствующими органами ведутся следственные действия и выясняются все обстоятельства трагического происшествия, повлекшего смерть человека. Выражаем искренние и глубокие слова соболезнования семье, родным и близким погибшей, — говорилось в сообщении Минобрнауки.

Ближе к вечеру стали известны подробности случившегося, их опубликовали в татарстанских телеграм-каналах. Оказалось, что женщина хотела проверить порядок исполнения ремонтных работ в будущей лаборатории, открыла дверь в темное помещение, шагнула и упала вниз. Дело в том, что строители сняли межэтажные перекрытия, и педагог сорвалась на первый этаж, получив смертельные травмы.

В Казанском колледже технологии и дизайна Луиза Губайдуллина отработала 10 лет, преподавала три дисциплины — бухучет, управление работой структурным подразделением и основы мерчендайзинга. Фото kktd.ru



Капремонт без тендера

В Вахитовском отделе Следкома по РТ возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «Реальному времени» удалось выяснить имя погибшей — Луиза Губайдуллина, ей было 35 лет. У нее осталась семья — муж и две дочери. В Казанском колледже технологии и дизайна женщина отработала 10 лет, преподавала три дисциплины — бухучет, управление работой структурным подразделением и основы мерчендайзинга. Впрочем, о работе Губайдуллиной знали далеко за пределами колледжа. Она была главным республиканским экспертом WorldSkills по компетенции «Визуальный мерчендайзинг».

Трагедия произошла во время обеденного перерыва в старом трехэтажном лабораторном корпусе Казанского колледжа технологии и дизайна, где по заказу Минстроя РТ велись работы по ремонту и реконструкции. Учебные занятия в данном корпусе не проводились. Между тем «Реальному времени» не удалось найти ни одного тендера на строительные работы в учебном заведении, начиная с 2015 года. Что за компания проводила капремонт — пока загадка.

По предварительным данным, Луиза Губайдуллина вместе с коллегой отправилась в лабораторный корпус — посмотреть на свой обновленный кабинет и оценить, что успели сделать строители. По дороге им встретилась некая дверь. Как утверждает один из источников «Реального времени», она была не заперта. Другой источник сообщает — в двери был ключ, который повернула женщина. Шагнула за порог темного помещения и разбилась — плита перекрытия между этажами были разобрана.

Вчера в колледже побывали глава Минобрнауки РТ и его замы. Сегодня они отправились на похороны коллеги. «Все сотрудники министерства очень близко к сердцу восприняли эту трагедию. Выражаем глубочайшее сочувствие близким. Семье погибшей оказывается и будет оказана в дальнейшем вся необходимая помощь», — рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь ведомства Алсу Мухаметова.

В Вахитовском отделе Следкома по РТ возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фото Ирины Плотниковой

По данным Минобрнауки РТ, ремонтные работы в колледже проводились в рамках государственного заказа, контроль за ними осуществляли сотрудники Минстроя РТ.

Следователям предстоит установить — какая фирма выполняла работы, имела ли она соответствующие разрешения к данным работам и что предпринимала для соблюдения техники безопасности на объекте. В частности, проводился ли перед началом работ инструктаж с работниками колледжа?

Кто ответит за смерть преподавателя?

Сегодня Следком Татарстана сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в силу ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

«По версии следствия, 8 ноября 2018 года в городе Казани на территории одного из корпусов колледжа, где проводился капитальный ремонт, группа преподавателей поднялась на второй этаж здания, чтобы посмотреть будущие аудитории. В какой-то момент потерпевшая отделилась от группы и зашла в помещение будущей лаборантской, под которую переоборудовалась бывшая вентиляционная шахта. При этом помещение не имело каких-либо ограждений и предупреждающих знаков. Открыв дверь, женщина зашла в шахту и упала с 14-метровой высоты в подвал здания. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте», — дополнили картину происшествия следователи.

Сейчас на месте идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование продолжается. Как выяснило «Реальное время», группа преподавателей осматривала ремонтируемый корпус без сопровождения строителей. Именно последних и призовут к ответу, сообщил источник в правоохранительных органах. К тому же в администрации колледжа заверили, что ключи от здания на время ремонта передали рабочим.

Близкие и коллектив колледжа проводили молодую женщину в последний путь

Тело погибшей уже передали родственникам. Близкие и коллектив колледжа попрощались с Луизой Губайдуллиной у дома, а после процессия выдвинулась на Самосыровское кладбище. Проводить любимого преподавателя в последний путь приехало много студентов:

— Она у меня вела информационные технологии. Я до сих пор в шоке, просто в шоке… У меня два года преподавала, меня курировала, была моим руководителем. Она очень хорошая, всегда понимающая, всегда поддерживала во всем. Я на парах с удовольствием у нее сидела. Сама по себе очень хорошая, — рассказывает студентка 2-го курса Елена Татаркина.

Девушка рассказала, что ремонт во втором корпусе продолжается уже около года: «Кто-то говорит, что она упала с лестницы, что там перил не было. Кто-то, что она в новый кабинет вошла. Хотя у нее кабинет в другом месте. В общем, пока ничего не ясно. Я как раз ушла и это случилось. Одногруппники сказали, что другая группа таскала с ней парты, и она то ли споткнулась, то ли голова у нее закружилась… Она только недавно с больничного вышла».

— Она в больнице лежала, у нее внутричерепное давление. Разве ей можно было что-то поднимать, куда-то ходить?! — в разговор включилась мама Елены, — Она очень человечная, душевная, всегда всех поддерживала и понимала… У нее двое детей осталось. Я ей могла в любое время написать, что-то сказать. У меня дочурка маленькая так ее полюбила.

Сегодня утром в колледже прошло собрание, где почтили память Луизы Губайдуллиной. Студентам и преподавателям провели инструктаж по технике безопасности, после чего отменили занятия.

