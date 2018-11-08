Талгат Абдуллин: «Нет-нет, мы найдем крайнего. Крайними получаемся мы»

В прокуратуру направлены материалы в отношении управления градостроительных разрешений Казани, исполкома Балтасинского района и города Лаишево

Сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству приняли проект закона, регулирующий организацию платных парковок. Для казанцев правила парковки принципиально не поменялись. Из нового — объявлять о новых платных парковках будут за месяц. Также платные парковки запретят около школ, детских садов, больниц. Кроме того, депутаты занялись поиском виноватых — они задались вопросом, кто же виноват в том, что Генплан разработан, но исполнять его никто не торопится.

Кого Минстрой «сдал» прокуратуре?

Вовсе не проекты законов, а доклад первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексея Фролова о мерах контроля в сфере градостроительства вызвал самые жаркие споры на заседании в Госсовете. Хотя сам доклад чиновника был о плановых проверках, в какой-то момент разговор перешел совсем в другое русло и превратился в дискуссию о следовании Генплану.

Впрочем, вначале все же остановимся на выступлении Фролова. Как рассказал замминистра, контролировать органы местного самоуправления можно в ходе плановых и внеплановых проверок. Но есть одна загвоздка — с 2014 года такие проверки должны согласовываться с прокуратурой. В результате число проверок пришлось сократить.

— Если три года назад было 169 проверок, то с 2016 года их число сократилось до 32, — рассказал замминистра строительства Алексей Фролов.

При этом закон не предусматривает, к примеру, и обеспечение административного расследования. Единственная мера, к которой может прибегнуть Минстрой при неисполнении его предписаний, — направить материалы проверки в прокуратуру. По словам Алексея Фролова, в прошлом году были переданы результаты проверки в отношении исполнительных комитетов Актанышского и Тюлячинского районов.

Доклад Алексея Фролова о мерах контроля в сфере градостроительства вызвал жаркие споры на заседании в Госсовете



— В этом году в прокуратуру направлены материалы по трем проверкам — в отношении управления градостроительных разрешений Казани, исполнительных комитетов Балтасинского района и города Лаишево, — добавил замминистра Алексей Фролов.

При этом он подчеркнул, что федеральный центр ограничивает субъекты в части надзора и разрешает проверять только три процедуры. Во-первых, речь идет о выдаче разрешений на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство. Во-вторых, субъект может проверять предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

— И третье, что мы проверяем, — представление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, — подытожил Фролов.

Чиновник также напомнил, что введен уведомительный порядок при получении разрешения на строительство индивидуальных и садовых домов. В ведомстве уже готовятся к соответствующим проверкам. Замминистра посетовал, что граждане могут декларировать одно, а на самом деле строить сооружение большее по площади. Теперь Минстрою придется еще теснее работать с органами местного самоуправления и регистрационным органом, чтобы получать реальную информацию о вводимых квадратных метрах.

«План — это бумага, а делается совершенно по-другому»

Зачинателями и самыми активными участниками дискуссии, последовавшей за докладом Фролова, стали гендиректор компании «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и бывший глава ГЖФ Талгат Абдуллин. Они, как студенты-отличники, сидели рядом с Маратом Галеевым и сыпали своими вопросами и замечаниями. Так, Кантюков посетовал на владельцев садовых участков. Он привел пример, когда рядом с садовым участком проходит магистральная труба, и по-хорошему участок нужно бы вообще убрать, но на нем уже высится коттедж.

Зачинателями и самыми активными участниками дискуссии стали Рафкат Кантюков и Талгат Абдуллин



Его коллега Талгат Абдуллин наступил на другую «мозоль» и задал Фролову вопрос о том, кто отвечает за исполнение Генплана.

— План — это бумага, а делается совершенно по-другому. Кто за это отвечает?

— На наш взгляд, отхождение от проекта Генерального плана и проекта застройки территории — это, конечно, ответственность органов самоуправления, — парировал Алексей Фролов.

Но Абдуллин тоже не сдавался. Он поинтересовался, кто тогда должен контролировать муниципалитеты, раз уж те от Генплана отклоняются. Однако замминистра защитил свое ведомство, заметив, что за контроль в данном случае отвечает прокуратура. Тут же он напомнил, что в сфере надзора Минстрой ограничен тремя полномочиями (о них мы уже писали выше).

— Тогда федералы выполняют свое обязательство? Территории-то здесь появляются, — не унимался Талгат Абдуллин. Тут на помощь Фролову подоспел председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

— Вопрос очень глубокий. Он настолько глубок, что мы вынуждены будем обратиться к философии состояния развития нашего общества. Понимаете, в чем дело. В любой развитой стране, где работает право, если принят генплан, никому уже в голову не приходит, что от него можно отступать. А у нас это может прийти в голову любому, на любом уровне. Это вопрос устройства головы, то есть стадии развития общества. Мы относимся к праву как к бумаге. А не как к институту. То, что на бумаге написано, для многих не очень обязательно, в том числе для любой властной структуры. Поэтому вы здесь крайнего не найдете, это будет замкнутый круг.

Марат Галеев: «Мы относимся к праву как к бумаге. А не как к институту. То, что на бумаге написано, для многих не очень обязательно, в том числе для любой властной структуры. Поэтому вы здесь крайнего не найдете, это будет замкнутый круг»

Но Талгата Абдуллина такая философская позиция коллеги не устраивала, и он сам разорвал порочный круг, указав на виноватых.

— Нет-нет, мы найдем крайнего. Крайними получаемся мы. Законодатели крайние, потому что не определили группу ответственности. Если это федералы, давайте обратимся к федеральному законодательству, попросим их навести порядок. Но если они что-то отдали субъекту, субъект должен принять решение.

В итоге депутаты сошлись на том, что каждый из них должен посмотреть в зеркало, чтобы найти виноватого, благо речь шла не о проекте закона, а только о докладе в области контроля.

«Давайте примем закон, а потом посмотрим»

Почти все проекты законов, касающиеся градостроительства, были приняты быстро и единогласно. В отличие от Кантюкова и Абдуллина, а также других депутатов, сидящих ближе к президиуму, галерка была не такой активной и тянула руки как-то вяло или не тянула вовсе. По крайней мере, вслух никто не возражал.

Более подробно депутаты остановились на законе, регулирующем правила организации платных парковок. Марат Галеев назвал их «демократичными».

— Здесь интересы граждан максимально учтены, — отметил он. Депутат уверил, что при разработке проекта закона учитывался мировой и российский опыт.

Правда, судя по всему, в первую очередь был учтен опыт организации платных парковок в центре Казани. К примеру, пользоваться платными парковками безвозмездно можно будет по воскресеньям и по праздничным дням. По будням и по субботам за парковку можно не платить в ночное время, а именно с 21.00 до 7.00. Кроме того, пользоваться парковками бесплатно смогут инвалиды, при условии, что у них будет установлен соответствующий знак «Инвалид». Останавливаться до 15 минут также можно бесплатно. Все эти пункты уже прописаны в «Казанском паркинге», так что ничего принципиально нового для казанцев не будет.

Более подробно депутаты остановились на законе, регулирующем правила организации платных парковок. Фото kazved.ru



Впрочем, есть и несколько нововведений. В проекте закона, который находился в руках у участников заседания, был и такой пункт, где говорилось, что владелец парковки может увеличить время бесплатной стоянки и расширить круг лиц, которые могут ставить машины бесплатно. Остается надеяться, что муниципалитет или другие владельцы платных парковок захотят воспользоваться своим правом.

Еще одно условие, которое вводится в законодательство: о появлении платной парковки население должны уведомить как минимум за 30 дней. Это можно считать плюсом — теперь не должна возникнуть ситуация, когда еще вчера ставить машину можно было бесплатно, а уже сегодня парковка стала платной.

Новый закон также запрещает размещать платные парковки на территориях, прилегающих к зданиям, в которых размещены образовательные организации (в том числе дошкольные), медицинские учреждения, органы власти, органы местного самоуправления, организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. Организовывать платные парковки нельзя и на земельных участках, относящихся к общедомовому имуществу.

Этот пункт вновь вызвал вопросы у Талгата Абдуллина. Он поинтересовался, не захотят ли собственники парковочных мест, которые не являются общедомовым имуществом и имеют свой кадастровый номер, устраивать платные парковки. Но в итоге законодатели решили последовать совету Рафката Кантюкова.

— Давайте примем закон, а там посмотрим, — улыбнулся Кантюков. В результате большинство депутатов поддержали проект закона, регулирующий организацию платных парковок.