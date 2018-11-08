«Летающий татарин» приземлился возле театра

В Казани открыли памятник Рудольфу Нуриеву

Накануне в Казани, возле Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, открыли памятник Рудольфу Нуриеву работы Зураба Церетели. Автор специально прилетел на несколько часов в Казань, чтобы присутствовать на церемонии, а затем побывал на межрегиональной выставке-конкурсе «Красные ворота / Против течения». Подробности визита Церетели — в материале «Реального времени».

«И он принял меня за сотрудника КГБ»

Уже на подходе к зданию оперного театра со стороны Дзержинского слышалась музыка из «Лебединого озера» — знакового балета, где Нуриев блистал в главной партии. Традиционного в таких случаях полотнища, закрывающего памятник до поры до времени, не было — творение Церетели можно было лицезреть и оценить. Кстати, установку памятника и его доставку в Казань оплатил меценат — бизнесмен Рустэм Магдеев.

Через полчаса после полудня начала собираться публика, одним из первых появился ведущий солист ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля Олег Ивенко, он сейчас некоторым образом имеет отношение к Нуриеву. Сыграл роль великого танцовщика в фильме «Белый ворон» Рэйфа Файнса. Затем подошел директор оперного театра Рауфаль Мухаметзянов, именно ему казанцы обязаны тем, что Казань весной 1992 года посетил Нуриев, давший затем разрешение назвать балетный фестиваль своим именем.

Почти точно в 13.00 под руку с министром культуры РТ Ирадой Аюповой прибыл Зураб Церетели — в сером пальто и ярко-красном шарфе. Он подошел поздороваться к первому президенту Татарстана, Государственному Советнику Минтимеру Шаймиеву. После прибытия президента РТ Рустама Минниханова сразу же началась церемония открытия.

«В Казани есть балетный фестиваль имени Рудольфа Нуриева, есть вот такой «летающий татарин». Я хотел бы поблагодарить, Зураб Константинович, вас, Рустэма Магдеева за эту идею. Я благодарю всех, кто пришел отметить это событие, на самом деле, оно знаковое не только для столицы республики. Такие люди рождаются в сто лет один раз. И такой как раз Рудольф Нуриев, татарин, его мама из наших краев. Я всех вас поздравляю, и спасибо скульптору, спасибо спонсору», — обратился к присутствующим Рустам Минниханов.

Выступавший далее Зураб Церетели был краток. «Что вы хотите от меня? Вот — мое слово, вот — мой крик души», — сказал скульптор и показал на памятник Нуриеву. И отметил далее, что «обожает Казань», в которой бывал несколько раз.

«Я очень рад, что памятник великому танцовщику Рудольфу Нуриеву появился у нас в Казани. Ровно год назад мне посчастливилось сыграть Рудольфа Нуриева в фильме Рэйфа Файнса «Белый ворон». Сейчас мы активно представляем фильм на международных фестивалях в Америке, Великобритании, Японии, и совсем недавно он получил приз на международном кинофестивале в Токио. Работая над ролью, я очень много читал о Нуриеве, смотрел киноматериалы. Нуриев был очень сильной личностью, он был уверенным в себе человеком и в меру жестким. Татарстану стоит им гордиться, ведь Нуриев всегда говорил о том, что в его жилах течет татарская кровь», — резюмировал Олег Ивенко.

Естественно, на церемонии открытия памятника выступил и Рауфаль Мухаметзянов. Он рассказал о том, как в 1989 году приехал в Мариинский театр на переговоры с Нуриевым, артист тогда танцевал на родной сцене в «Сильфиде». Мухаметзянов тогда совершил нереальное — он смог уговорить Нуриева приехать в Казань.

«Мы сидели с ним в перерыве между репетициями на банкетке и разговаривали, за этим нас застал Олег Виноградов, однокурсник Нуриева, в это время он был главным балетмейстером Мариинского театра. Я был в пиджаке и галстуке, и Виноградов принял меня за сотрудника КГБ. Ну кто в 1989 году мог сидеть за кулисами рядом с Нуриевым и спокойно разговаривать? Когда я сказал, что я директор оперного театра из Казани, Виноградов удивился: «При чем тут Казань?» Но Нуриев тут же отреагировал: «Моя мать родом из Казани», — рассказал Рауфаль Сабирович. И в 1992 году визит в Казань Нуриева состоялся.

Кстати, и Олег Виноградов, и выдающийся танцовщик и балетмейстер Владимир Васильев прислали поздравительные телеграммы казанцам в честь установки памятника Нуриеву. Их зачитал на церемонии открытия Рауфаль Мухаметзянов.

«Нуриев был очень сильной личностью, он был уверенным в себе человеком и в меру жестким. Татарстану стоит им гордиться, ведь Нуриев всегда говорил о том, что в его жилах течет татарская кровь», — говорит Олег Ивенко. Фото kzn.ru

Награда президенту и министру

Второй причиной приезда Зураба Церетели в Казань было посещение пятой межрегиональной выставки художников «Красные ворота / Против течения». Она открылась вчера на втором этаже галереи «Хазинэ».

Для начала Церетели очень бегло осмотрел экспозицию, его сопровождал вице-президент Академии художеств РФ Константин Худяков. На секунду задержался у работы «Исповедь», где изображен Достоевский, кисти художницы из Удмуртии, спросив Худякова, чья работа. Полотно действительно обращало на себя внимание неким драматизмом. Было видно, что представленные на выставке работы Зурабу Константиновичу понравились. Но он спешил и через два часа должен был улетать в Москву, поэтому сразу же приступили к открытию.

«То, что Зураб Константинович с нами, это знак уважения к нашей республике и к тем процессам, которые у нас сегодня происходят. Сегодня Зураб Константинович должен быть еще и на мероприятии с участием первых лиц страны, и то, что он сегодня среди нас, для меня это очень большая честь», — отметила министр культуры Ирада Аюпова, заметив, что памятник Нуриеву, который открыли, стал украшением Казани. По ее словам, название выставки, которая открывается, символично, ведь настоящий художник всегда идет против течения и ломает стереотипы. «Потому что, только ломая стереотипы, раздвигая шоры, мы можем создать что-то новое», — верно резюмировала Ирада Аюпова.

Чувствовалось, что Церетели был растроган приемом, который ему оказали в Казани: «Когда я приезжаю сюда, я всегда бываю в восторге от людей, которые живут в этом городе. Вот сейчас у всех вас такие добрые глаза, а это очень много значит. Сейчас мы свободны: как хотим, так и рисуем, нет цензуры. Я в восторге от выставки, здесь разные работы, разные, а раньше такого не было, раньше все было одинаково». Действительно, на выставке «Красные ворота / Против течения» представлены работы разных жанров. Зураб Церетели пригласил привезти экспозицию в Москву, пообещав, что найдет для нее достойные залы.

Президент Академии художеств России привез с собой две награды. Первая — президенту РТ Рустаму Минниханову. Это медаль «За заслуги перед Академией», передать награду главе республики попросили министра культуры РТ Ираду Аюпову. Вторая награда предназначалась самой Ираде Хафизяновне. Академия художеств РФ выразила благодарность министру культуры РТ Ираде Аюповой, что и было подтверждено врученной ей грамотой Академии.