Жесткий хоккей: в Бугульме расследуют драку полицейских и игрока «молодежки» «Нефтехимика»

Спортсмен заявил — на него напали сотрудники ОБЭП, в МВД приводят иную версию событий

Игрок «Нефтехимика» подал заявление об избиении полицейскими. Сейчас 18-летний хоккеист из «молодежки» Раиль Мустафин проходит лечение в РКБ. По словам родственников, у него сотрясение, вывих плеча и переломы пальцев. Своими обидчиками пострадавший назвал шестерых сотрудников бугульминского ОБЭП. Между тем в МВД, где начали проверку по заявлению Мустафина, рассказывают другую историю. «Реальное время» разбиралось в обстоятельствах конфликта.

Версия пострадавшего хоккеиста

Раиль Мустафин — игрок молодежной команды «Реактор» в нижнекамском хоккейном клубе «Нефтехимик». Поздно вечером 2 ноября он поехал за своей девушкой в ночной клуб «Барвиха» в Бугульме — подруга проходила стажировку официанткой. Но уехать благополучно паре не удалось. У парня произошла ссора с одним из посетителей, вскоре подключились и его приятели.

— Я приехал за девушкой. Он сам начал потасовку со мной, толкнул меня плечом. Я, во избежание конфликта, ничего ему не сказал, и он начал проявлять агрессию. Замахнулся и начал прыгать — это он наносил мне удары. Потом я вышел на улицу, они уже догнали меня все вшестером и избили, — рассказывает Раиль.

Парню вызвали скорую помощь и увезли в бугульминскую ЦРБ, позднее его перевели в РКБ, где он находится по сей день. По словам родственников, у Раиля сотрясение, вывих плеча и переломы пальцев. В Минздраве подтвердить травмы отказались, ссылаясь на врачебную тайну. Вскоре Мустафину удалось выяснить, что его обидчики — это шестеро сотрудников ОБЭП Бугульмы: Анатолий Романов, Евгений Вазитдинов, Александр Вдовин, Игорь Бородин (имена еще двоих устанавливаются). По словам парня, в клубе они были «невменяемыми».

Раиль Мустафин поздно вечером 2 ноября поехал за своей девушкой в ночной клуб «Барвиха» в Бугульме — подруга проходила стажировку официанткой. Фото vk.com/barvikha.bar.bugulma



Версия полиции и владельца «Барвихи»

По заявлению Мустафина в полицию в МВД по РТ начали проверку. Однако на момент публикации официальный комментарий не поступил. Тем не менее источник «Реального времени» в правоохранительных органах привел несколько иную версию событий в тот вечер в «Барвихе». По его словам, зачинщиком драки был сам Мустафин:

— Хоккеист на контракте и сейчас просто отстаивает правоту, чтобы на него санкции не наложили в клубе. Потому что руку он порезал в этом кафе. Он не то что сам все начал, он сам все это и сделал. Зачем он хочет очернить сотрудников? Это другой момент. На самом деле все до банальности ясно — он просто хочет, чтобы его не лишали зарплаты, так как травму получил в быту, а не на льду. Травма головы у него, кстати, не подтвердилась.

Версия МВД совпадает с тем, что рассказывают в администрации клуба «Барвиха». По словам руководства заведения, никакого нападения на Мустафина не было:

— Его не избивали, я не знаю, кто вам такую информацию дал. Я сам не видел происходившего, но мне позвонили, и я приехал. По словам персонала, а это видели человек шесть, все было по-другому. Родственники рассказали вам то, что им нужно. На самом деле же его никто не избивал, он сам спровоцировал драку, потом разбил стекло и убежал, — рассказал владелец «Барвихи» Иван Матвеев.

Собственник заведения подтвердил, что девушка хоккеиста действительно стажировалась в клубе. Но с Мустафиным она уже рассталась и не хотела его видеть, когда он к ней приехал: «У нее уже давно был конфликт с бывшим парнем. В тот вечер она уже закончила смену. По словам посетителей и персонала, он начал грубо с ней разговаривать, повышал на нее голос и стал силком вытаскивать из клуба, чтобы она с ним пошла, а она не хотела. При этом он задел парня плечом. Парень развернулся, сделал ему замечание, тот его ударил и убежал. Еще и дверь стеклянную разбил, убегая. Потом приехала полиция, и это все, что было».

Достоверно узнать, что же именно произошло в тот вечер и чья версия наиболее правдива, — трудно. Помогли бы видеозаписи, но в кафе нет камер.

По словам родственников, у Раиля сотрясение, вывих плеча и переломы пальцев

«Они думают, что им за это ничего не будет»

Родственники Мустафина убеждены, что в полиции Бугульмы пытаются замять дело с избиением. Нападавшие полицейские, по их словам, предложили 50 тысяч рублей, но семья отказалась от денег и намерена добиться увольнения этих сотрудников из органов.

— Никто перед нами даже не извинился — это полицейский беспредел! Сейчас поднимается большой резонанс, подключилось министерство. Мы обязательно хотим довести это дело до суда. Вы знаете, что та же компания оперативников в таком же неадекватном состоянии еще одного человека избила?! Того вообще чуть не убили, до полусмерти забили, в этом же заведении, — сообщил родственник Мустафина, попросивший не называть его имени.

В самой «Барвихе» и в МВД эту информацию не подтвердили. Тем не менее Мустафины действительно намерены идти в суд. Правда, найти в Бугульме адвокатов им не удалось, по их словам, никто не хотел браться. Пришлось пригласить юристов из Уфы. Кроме того, дело взяла на контроль общественный деятель Тамара Пухова, член экспертного совета Комиссии Госдумы РФ по законодательному противодействию коррупции. Она пообещала молодому игроку свою поддержку.

— Они думают, что им за это ничего не будет. Но такие люди не должны быть в органах, они должны следить за порядком, а не нарушать и устраивать драки, — считает Раиль.

В Следкоме по РТ сообщили, что у них по данному делу ничего нет, так как к ним с заявлением никто не обращался. Руководитель пресс-службы ХК «Нефтехимик» Исмаил Рамазанов отказался от комментариев без объяснений причин.