Самостоятельное плавание: «Шаян ТВ» начнет вещать круглосуточно
Детский телеканал полноценно войдет в медиапространство 12 ноября
12 ноября начнет полноценное вещание детский татарский телеканал «Шаян ТВ», который до этого работал в тестовом режиме в рамках ТНВ. Его программы и передачи смогут смотреть татароязычные дети со всех уголков мира. Параллельно с каналом в работу будет запущен и одноименный сайт. Об этом детально рассказали на пресс-конференции, которая прошла в стенах ТНВ. О планах развития круглосуточного детского канала, сложностях поиска национального контента и тонкостях правообладания — в материале «Реального времени».
Привить любовь к татарскому языку
В ближайший понедельник, 12 ноября, в медиапространство полноценно войдет новый детский телеканал — «Шаян ТВ». В этот же день начнет работу одноименный сайт shayantv.ru, который ежедневно в онлайн формате будет знакомить детей из разных уголков мира с контентом канала.
— Вещание запланировано на кабельном операторе «Таттелеком», цифровом эфирном мультиплексе и в интернете, — рассказал подробности генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов на прошедшей пресс-конференции в честь запуска «Шаян ТВ». Но на этом телеканал останавливаться не собирается, в планах — постепенно расширять зону вещания.
— Наша задача — максимально быстро добиться вещания во всех средах. Я предложил разместить «Шаян ТВ» в детском телепакете «Триколор ТВ». Это недешевое удовольствие. Вещание одного канала на двух спутниках «Триколора» обходится в среднем в 3,5 млн рублей в месяц. При этом цены ежегодно повышаются. Но по распространению это самый крупный спутниковый оператор. Только в Татарстане установлено 300 тыс. антенн «Триколор», многая часть из них — в сельских поселениях. Для «Триколора» наш канал в новинку. Они пока думают, ждем ответа, — сообщил Аминов.
Миссия детского канала — создать единое познавательно-образовательное пространство на татарском языке для детей, которые живут не только в Татарстане, но и далеко за его пределами.
— Мы хотим привить детям любовь к татарскому, чтобы язык был популярен, его хотелось изучать, общаться на нем, — конкретизировала исполнительный директор «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова.
«Шаян ТВ» ориентирован на детей в возрасте от 0 до 15 лет. В программе планируется более 20 оригинальных познавательных, образовательных и развивающих программ, игровые шоу и викторины, а также мультипликационные, научно-популярные, документальные и художественные фильмы, дублированные на татарский язык. Вещание канала будет круглосуточным. В основе — шестичасовой блок, который затем будет повторяться. Это важно для того, чтобы дети из разных регионов и стран могли посмотреть любимые программы в удобное время. Программы собственного производства займут 1 час 45 минут в сутки, покупной контент составит 4 часа 15 минут в день.
160 млн рублей за пять минут собственного контента
На контенте представители телеканала остановились детально.
— Мы создали фокус-группу, состоящую из детей от 0 до 15 лет. И вместе с ними отбирали контент. В результате закупали только те материалы, которые нравятся нашим зрителям, — посвятила журналистов в принцип отбора контента Рамиля Сахабутдинова. Озвучивают любимые детьми мультфильмы и кинофильмы известные татарстанские артисты. По словам Сахабутдиновой, телеканал сотрудничает с актерами театра им. Тинчурина и театра кукол «Экият». Следуя веяниям времени, при дубляже на «Шаян ТВ» перешли от двухголосного перевода к многоголосью.
В планах телеканала и образовательные передачи. Как рассказали представители «Шаян ТВ», просветительские программы не будут копировать учебные дисциплины, но будут соотноситься с ними.
— Есть рубрика «Веселые эксперименты», например, будем проводить литературные чтения. Не буду раскрывать задумки, планируется много интересных проектов, — заверил глава ТНВ.
Продолжая тему контента детского телеканала, Ильшат Аминов не обошел и некоторые сложности, связанные с производством.
— Перед тем как открыть «Шаян ТВ», мы собрали около 20 коммерческих предложений, проговорили с каждым местным производителем, выявили их выработку. В результате получилась пятиминутная линейка стоимостью 160 млн рублей. Особенно дорого стоят 3D мультфильмы. Их можно понять, у них высокая себестоимость продукта. А у нас бюджет. Мы в этих рамках пытаемся найти точки соприкосновения, — обозначил Аминов.
Кроме того, многие компании требуют авансового финансирования, то есть просят деньги за контент заранее.
— Для нас пока сложно авансом проплатить 20 серий мультфильма, у которого мы видели только тизер, — заметил Аминов. Есть камни преткновения и по организационным моментам. — Например, нам нужно, чтобы программа выходила раз в две недели. Производители отвечают, что могут только раз в месяц. Но раз в месяц — это уже не программа. Так нельзя, — пояснил глава ТНВ.
Лучших отберут на фестивале
«Шаян ТВ» — государственный заказ. Поэтому все проекты телеканал обсуждает в Министерстве образования и науки Татарстана, а затем утверждает на Общественном совете.
По словам главы ТНВ, в этом вопросе показателен пример Казахстана, где каждый год выделяется грант на производителей контента: «Производители приходят на встречу, где министр печати Казахстана определяет, что будет финансироваться. Интересный опыт, идея мне понравилась. Мы ее собираемся внедрить и на «Шаян ТВ», и на «ТНВ Татарстан». Хотим ежегодно устраивать фестиваль контента, встречаться с производителями, чтобы лучшим предлагать работать», — обрисовал планы Ильшат Аминов.
Немаловажную роль в продвижении телеканала организаторы отводят одноименному сайту. Правда, веб-территория рассматривается в качестве еще одной среды вещания.
— Интернет требует особых форматов, но не больше. Это среда вещания, которая ничем не лучше и не хуже остальных. Все-таки распространение интернета за 100 километров от города оставляет желать лучшего, поэтому телевизор останется традиционным устройством воспроизведения каналов, — озвучил свою позицию Ильшат Аминов.
В республике нет татарских игр
Двуязычный интерфейс веб-сайта сделан в ярких тонах и призван стать увлекательным для главной целевой аудитории. При попадании на страницу shayantv.ru, начинает играть татарская музыка, которая, по словам создателей страницы, призвана сразу погрузить ребенка в национальную атмосферу. На сайте можно посмотреть прямую трансляцию телеканала, почитать новости и посмотреть полюбившиеся программы в видеоархиве.
— В раздел «Новости» юные зрители из сельской местности могут присылать информацию, о каких-то ярких мероприятиях. Также можно присылать интересные фотографии для размещения, — рассказали редакторы сайта.
Кроме того, на сайте можно будет поиграть в игры. Правда пока с татарскими играми напряженка. И это еще одна первоочередная задача команды.
— К сожалению, пока у нас собственных татарских игр нет. Сейчас мы ищем того, кто бы мог их придумать. Обратились в Иннополис, в IT-лицей, — сказал Ильшат Аминов.
Что касается интернет-прав, 90% правообладателей мультфильмов не дают разрешения на размещение мультфильмов в интернете на постоянной основе. Посмотреть их можно только во время прямой трансляции в интернете, но в видеоархив их выкладывать нельзя.
— Основной поставщик мультфильмов, которые можно залить в архив — «Татармультфильм», — рассказал глава ТНВ. И добавил, что также не все правообладатели разрешают менять имена персонажам.
Предыстория
Детский татароязычный телеканал «Шаян ТВ» был презентован президенту Татарстана в январе этого года. Выбор происходил путем голосования. «Шаян» в переводе с татарского имеет три значения: веселый, любознательный, озорной. В тестовом режиме канал начал вещание 1 февраля на телеканале «Новый век». Лицензия на телевизионное вещание была получена 25 октября.
Партнерами канала выступают Министерство образования и науки РТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Всемирный конгресс татар, Институт развития образования РТ, а также ряд министерств и ведомств.
2 ноября состоялось первое заседание общественного совета детского канала «Шаян ТВ», в состав которого вошли представители власти Республики Татарстан, деятели искусств, педагоги — всего 18 человек.
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