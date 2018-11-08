Самостоятельное плавание: «Шаян ТВ» начнет вещать круглосуточно

Детский телеканал полноценно войдет в медиапространство 12 ноября

Фото: Ринат Назметдинов

12 ноября начнет полноценное вещание детский татарский телеканал «Шаян ТВ», который до этого работал в тестовом режиме в рамках ТНВ. Его программы и передачи смогут смотреть татароязычные дети со всех уголков мира. Параллельно с каналом в работу будет запущен и одноименный сайт. Об этом детально рассказали на пресс-конференции, которая прошла в стенах ТНВ. О планах развития круглосуточного детского канала, сложностях поиска национального контента и тонкостях правообладания — в материале «Реального времени».

Привить любовь к татарскому языку

В ближайший понедельник, 12 ноября, в медиапространство полноценно войдет новый детский телеканал — «Шаян ТВ». В этот же день начнет работу одноименный сайт shayantv.ru, который ежедневно в онлайн формате будет знакомить детей из разных уголков мира с контентом канала.

— Вещание запланировано на кабельном операторе «Таттелеком», цифровом эфирном мультиплексе и в интернете, — рассказал подробности генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов на прошедшей пресс-конференции в честь запуска «Шаян ТВ». Но на этом телеканал останавливаться не собирается, в планах — постепенно расширять зону вещания.

— Наша задача — максимально быстро добиться вещания во всех средах. Я предложил разместить «Шаян ТВ» в детском телепакете «Триколор ТВ». Это недешевое удовольствие. Вещание одного канала на двух спутниках «Триколора» обходится в среднем в 3,5 млн рублей в месяц. При этом цены ежегодно повышаются. Но по распространению это самый крупный спутниковый оператор. Только в Татарстане установлено 300 тыс. антенн «Триколор», многая часть из них — в сельских поселениях. Для «Триколора» наш канал в новинку. Они пока думают, ждем ответа, — сообщил Аминов.

Вещание запланировано на кабельном операторе «Таттелеком», цифровом эфирном мультиплексе и в интернете, — рассказал Ильшат Аминов



Миссия детского канала — создать единое познавательно-образовательное пространство на татарском языке для детей, которые живут не только в Татарстане, но и далеко за его пределами.

— Мы хотим привить детям любовь к татарскому, чтобы язык был популярен, его хотелось изучать, общаться на нем, — конкретизировала исполнительный директор «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова.

«Шаян ТВ» ориентирован на детей в возрасте от 0 до 15 лет. В программе планируется более 20 оригинальных познавательных, образовательных и развивающих программ, игровые шоу и викторины, а также мультипликационные, научно-популярные, документальные и художественные фильмы, дублированные на татарский язык. Вещание канала будет круглосуточным. В основе — шестичасовой блок, который затем будет повторяться. Это важно для того, чтобы дети из разных регионов и стран могли посмотреть любимые программы в удобное время. Программы собственного производства займут 1 час 45 минут в сутки, покупной контент составит 4 часа 15 минут в день.

160 млн рублей за пять минут собственного контента

На контенте представители телеканала остановились детально.

— Мы создали фокус-группу, состоящую из детей от 0 до 15 лет. И вместе с ними отбирали контент. В результате закупали только те материалы, которые нравятся нашим зрителям, — посвятила журналистов в принцип отбора контента Рамиля Сахабутдинова. Озвучивают любимые детьми мультфильмы и кинофильмы известные татарстанские артисты. По словам Сахабутдиновой, телеканал сотрудничает с актерами театра им. Тинчурина и театра кукол «Экият». Следуя веяниям времени, при дубляже на «Шаян ТВ» перешли от двухголосного перевода к многоголосью.

В планах телеканала и образовательные передачи. Как рассказали представители «Шаян ТВ», просветительские программы не будут копировать учебные дисциплины, но будут соотноситься с ними.

— Есть рубрика «Веселые эксперименты», например, будем проводить литературные чтения. Не буду раскрывать задумки, планируется много интересных проектов, — заверил глава ТНВ.

«Мы хотим привить детям любовь к татарскому, чтобы язык был популярен, его хотелось изучать, общаться на нем», — говорит Рамиля Сахабутдинова



Продолжая тему контента детского телеканала, Ильшат Аминов не обошел и некоторые сложности, связанные с производством.

— Перед тем как открыть «Шаян ТВ», мы собрали около 20 коммерческих предложений, проговорили с каждым местным производителем, выявили их выработку. В результате получилась пятиминутная линейка стоимостью 160 млн рублей. Особенно дорого стоят 3D мультфильмы. Их можно понять, у них высокая себестоимость продукта. А у нас бюджет. Мы в этих рамках пытаемся найти точки соприкосновения, — обозначил Аминов.

Кроме того, многие компании требуют авансового финансирования, то есть просят деньги за контент заранее.

— Для нас пока сложно авансом проплатить 20 серий мультфильма, у которого мы видели только тизер, — заметил Аминов. Есть камни преткновения и по организационным моментам. — Например, нам нужно, чтобы программа выходила раз в две недели. Производители отвечают, что могут только раз в месяц. Но раз в месяц — это уже не программа. Так нельзя, — пояснил глава ТНВ.

Лучших отберут на фестивале

«Шаян ТВ» — государственный заказ. Поэтому все проекты телеканал обсуждает в Министерстве образования и науки Татарстана, а затем утверждает на Общественном совете.

По словам главы ТНВ, в этом вопросе показателен пример Казахстана, где каждый год выделяется грант на производителей контента: «Производители приходят на встречу, где министр печати Казахстана определяет, что будет финансироваться. Интересный опыт, идея мне понравилась. Мы ее собираемся внедрить и на «Шаян ТВ», и на «ТНВ Татарстан». Хотим ежегодно устраивать фестиваль контента, встречаться с производителями, чтобы лучшим предлагать работать», — обрисовал планы Ильшат Аминов.

Веб-территория рассматривается в качестве еще одной среды вещания



Немаловажную роль в продвижении телеканала организаторы отводят одноименному сайту. Правда, веб-территория рассматривается в качестве еще одной среды вещания.

— Интернет требует особых форматов, но не больше. Это среда вещания, которая ничем не лучше и не хуже остальных. Все-таки распространение интернета за 100 километров от города оставляет желать лучшего, поэтому телевизор останется традиционным устройством воспроизведения каналов, — озвучил свою позицию Ильшат Аминов.



В республике нет татарских игр

Двуязычный интерфейс веб-сайта сделан в ярких тонах и призван стать увлекательным для главной целевой аудитории. При попадании на страницу shayantv.ru, начинает играть татарская музыка, которая, по словам создателей страницы, призвана сразу погрузить ребенка в национальную атмосферу. На сайте можно посмотреть прямую трансляцию телеканала, почитать новости и посмотреть полюбившиеся программы в видеоархиве.

— В раздел «Новости» юные зрители из сельской местности могут присылать информацию, о каких-то ярких мероприятиях. Также можно присылать интересные фотографии для размещения, — рассказали редакторы сайта.

Кроме того, на сайте можно будет поиграть в игры. Правда пока с татарскими играми напряженка. И это еще одна первоочередная задача команды.

— К сожалению, пока у нас собственных татарских игр нет. Сейчас мы ищем того, кто бы мог их придумать. Обратились в Иннополис, в IT-лицей, — сказал Ильшат Аминов.

«Шаян» в переводе с татарского имеет три значения: веселый, любознательный, озорной



Что касается интернет-прав, 90% правообладателей мультфильмов не дают разрешения на размещение мультфильмов в интернете на постоянной основе. Посмотреть их можно только во время прямой трансляции в интернете, но в видеоархив их выкладывать нельзя.

— Основной поставщик мультфильмов, которые можно залить в архив — «Татармультфильм», — рассказал глава ТНВ. И добавил, что также не все правообладатели разрешают менять имена персонажам.

Предыстория

Детский татароязычный телеканал «Шаян ТВ» был презентован президенту Татарстана в январе этого года. Выбор происходил путем голосования. «Шаян» в переводе с татарского имеет три значения: веселый, любознательный, озорной. В тестовом режиме канал начал вещание 1 февраля на телеканале «Новый век». Лицензия на телевизионное вещание была получена 25 октября.

Партнерами канала выступают Министерство образования и науки РТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Всемирный конгресс татар, Институт развития образования РТ, а также ряд министерств и ведомств.

2 ноября состоялось первое заседание общественного совета детского канала «Шаян ТВ», в состав которого вошли представители власти Республики Татарстан, деятели искусств, педагоги — всего 18 человек.

1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов