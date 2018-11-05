Тарифный счетчик. Кремль выбирает между секретарем Совбеза и антимонопольщиком?

Главу госкомитета по тарифам Татарстана могут назначить в первый день после праздников

Фото: Роман Хасаев

Главным фаворитом закулисной гонки на пост главы Госкомитета РТ по тарифам в последнее время называют профессионального финансиста и опытного управленца Айрата Шафигуллина. 53-летний выходец из республиканской команды управленцев давно засиделся на тихом посту секретаря Совета безопасности Татарстана, но зато детально посвящен в большое коррупционное досье, которое постоянно пополняется по указанию президента РТ. Интрига предстоящего назначения в том, что среди фаворитов называют и его воспитанника — Александра Груничева, возглавляющего татарстанское УФАС по РТ. Так или иначе, но после окончания ноябрьских праздников, по данным источников «Реального времени», завеса неопределенности, скрывающая имя будущего кандидата, будет снята — времени для выбора почти не осталось.

Молчаливый секретарь

Наиболее вероятным кандидатом на роль независимого тарифного цензора все чаще называют неприметную фигуру секретаря Совета безопасности РТ Айрата Шафигуллина, ушедшего 4 года назад в «подполье» с поста главы Минтруда РТ и с тех пор почти не мелькавшего в медийном пространстве, за исключением официальных мероприятий Совета безопасности.

Впрочем, и до этого его трудно было назвать публичной фигурой — он редко общается с журналистами, а если и соглашается комментировать запросы СМИ, то тщательно выбирает выражения и больше 3-4 минут старается не говорить вне зависимости от темы. О чем это свидетельствует? Похоже, секретарь Совбеза чрезмерно оценивает меру ответственности за каждое произнесенное им слово. Хорошо знающие его люди утверждают, что Айрат Радинович лояльно относится к прессе и спокойно воспринимает всевозможные публикации, если «только совсем откровенно не врут».

В случае назначения на пост главы Госкомитета по тарифам Татарстана ему, скорее всего, придется превратиться в настоящую «говорящую голову». В высших эшелонах власти настроены на то, чтобы о готовящихся явно непопулярных тарифных решениях рассказывали подробно и детально, чтобы не вызывать социального негодования.

Айрат Шафигуллин почти не мелькает в медийном пространстве, за исключением официальных мероприятий Совета безопасности. Фото Олега Тихонова



Без пятен на мундире

Как известно, управленческая карьера Айрата Шафигуллина начиналась в команде Альберта Камалеева, после чего в дефолтный 1998 год он стал главой отделения пенсионного фонда по РТ, сменив сбежавшего тогда с деньгами фонда управляющего. Во время управления Шафигуллиным татарстанским отделением ПФР деятельность проходила тихо и спокойно, а само управление находилось среди лучших в России, его хвалили за высокую собираемость пенсионных сборов с предприятий.

Однако после его назначения в Минтруд РТ в 2007 году, оставленный им сменщик Марсель Имамов со скандалом покинул пост в 2015 году. Сам же Айрат Шафигуллин за все время службы на государственных должностях работал тихо и спокойно. За время работы в Минтруде он активно «вытаскивал» федеральные субсидии на снижение безработицы в моногородах — Набережных Челнах, Камских Полянах. Однако с уходом с должности министра его карьера оказалась на перепутье: его прочили на должность главы Нацбанка, а затем и главы Минэкономики РТ. Шанс вернуться в обойму у Шафигуллина велик, так как кредит доверия остается неисчерпанным. Кроме того, говорят, что в его пользу высказывался и сам Марат Зарипов, так как их связывают дружеские отношения.

Коллега из антимонопольного

О кандидатуре Айрата Шафигуллина заговорили с первых дней после отставки Марата Зарипова, но в последние дни к этому добавились слухи о переходе на этот пост Александра Груничева, возглавляющего татарстанское УФАС по РТ. Глава татарстанских антимонопольщиков, скажем прямо, больше в «тарифной теме», ему легче и быстрее будет войти в курс дела. Он не боится заводить громкие дела.

Глава татарстанских антимонопольщиков больше в «тарифной теме», ему легче и быстрее будет войти в курс дела. Фото Романа Хасаева

В пресс-службе ФАС России оказались не в курсе возможного ухода Груничева с поста. «Пресс-служба ФАС России не располагает указанной информацией. Данные о действующих сотрудниках Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов ФАС России представлены на официальных сайтах ведомства», — говорится ответе на запрос нашего издания. Ранее в ведомстве опровергали информацию о возможной передаче полномочий по тарифному регулированию в Татарстане в ведении ФАС России. «Это работа региональных энергетических органов: если в Татарстане передавать, значит и в других регионах нужно делать тоже самое», — отметили в ФАС РФ.

Кстати, против подобного варианта высказывался и глава «Татэнерго» Раузил Хазиев. Он считает, что функции по установке тарифов нельзя совмещать с надзором.

Что интересно, во время работы в пенсионном фонде Александр Груничев работал в подчинении Шафигуллина, поднимаясь с одной ступени на другую и дорос до начальник бюджетного отдела. С подачи Айрата Шафигуллина Александр Груничев сумел возглавить в 2006 году татарстанское управление ФАС, которым руководит 12 лет.

Кто подпишется под мусорными тарифами

«Согласиться на назначение руководителем тарифного комитета, значит взять на себя смелость на принятие непопулярных решений, — отмечают опрошенные эксперты. Главные вызовы — «мусорная» реформа, которая грозит обернуться почти двукратным ростом тарифов для населения, сдержать противостояние между генераторами тепла, а в ближнесрочной перспективе — тарифы на перевозку граждан в общественном транспорте.

Главные вызовы — «мусорная» реформа, которая грозит обернуться почти двукратным ростом тарифов для населения. Фото Максима Платонова

«В сентябре этого года на одном из совещаний прозвучала информация о том, что плата за вывоз и захоронение ТБО с будущего года может подняться до 104 рублей в месяц на одного проживающего, — рассказал член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при президенте Республики Татарстан Николай Атласов. — Насколько я знаю, в Набережных Челнах она составляет 60 рублей, а в Казани — 70 рублей. При этом ссылались на прогнозные расчеты Госкомитета РТ по тарифам. Правда, потом последовало опровержение в духе того, что подобных прогнозов и быть не может, так как регоператор еще не выбран. Но, скорее всего, повышение произойдет, но какое? Сможет ли новый глава противостоять аппетитам региональных операторов?».

Председатель комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам экономического развития Рафаэль Халиков видит задачу нового руководителя в максимальной оптимизации тарифного ценообразования в ближайшие 3 года.

Указ о назначении главы Госкомитета РТ по тарифам президент РТ может подписать в первый рабочий день после ноябрьских праздников. К этому моменту президент выйдет из отпуска.