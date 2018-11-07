«Случайность персонажей очевидна»: почему России не везет с социальными чиновниками

Неосторожная фраза госслужащей подняла шквал негодования и вскрыла кадровый голод в отрасли

С чиновниками социальной сферы России явно не везет. Люди, которые призваны защищать интересы граждан, порой обескураживают прямо противоположными заявлениями. Очередной скандал в эти праздники разгорелся в Свердловской области, где глава департамента молодежной политики на встрече с молодежью выразилась яснее некуда: «Государство не просило вас рожать», — отрезала она в ответ на вопрос о финансировании детских проектов. Ольгу Глацких подвергли резкой критике и на время отстранили от работы. Между тем эксперты и общественность припомнили властям и другие «неудачные» высказывания. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ничего подобного раньше не замечалось

«У подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание о том, что государство нам все должно. Нет, вам государство в принципе вообще ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать», — так директор департамента молодежной политики Свердловской области, член правительства Свердловской области Ольга Глацких посчитала допустимым ответить молодым волонтерам Кировграда, отвечая на вопрос о финансировании детских проектов.

Слово — не воробей, фраза чиновницы быстро разлетелась по соцсетям, вызвав негодование общественности. На фоне скандала 5 ноября появилась информация, что Глацких в срочном порядке уходит в отпуск. Вскоре стало известно и о том, что ее отстранили от должности. Распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По мнению губернатора, высказывание Глацких о государственной политике некорректное. По его словам, демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом. «И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — цитирует Куйвашева пресс-служба областного правительства.

— Да, Ольга Глацких отстранена с 6 ноября. Пока исполняющая обязанности Евгения Султанова (начальник отдела молодежных программ департамента молодежной политики Свердловской области, — прим. ред.), это было заранее установлено по приказу. Пока идет проверка, до этого времени Ольга Глацких отстранена. На комментарии по высказыванию нет полномочий, все ждут результатов, — ответила «Реальному времени» ведущий специалист организационно-правового отдела департамента молодежной политики Свердловской области Анастасия Левицкая.

При этом заметила, что такое случилось впервые: «Нет, ничего подобного раньше не замечалось», — уверенно сказала Левицкая, заметив, что в ведомстве все ждут результатов проверки.

Скандал развивался стремительно — первые сообщения со словами Глацких появились днем 5 ноября. Уже вечером того же дня из уст олимпийской чемпионки по художественной гимнастике 2004 года, заслуженного мастера спорта России прозвучали объяснения сказанного. «Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют», — заметила Глацких.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото gubernator96.ru



Она рассказала, что отвечала на вопрос из зала, а сам разговор шел о «программе и проектах», которые делаются для молодежи: «Вопрос из зала был относительно того, что государство мало дает и делает для молодежи… Фраза вырвана (из контекста, — прим. ред.), и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, а государство — лишь помощник в этом вопросе», — уточнила она.

Чуть позже она еще немного сменила тон и признала, что высказывание было чересчур категоричным.



— Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание. Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство, — пояснила Глацких.

На посту директора департамента молодежной политики она работает с 2016 года. Высказывания в соцсетях в ее адрес полны негодования: «Ошибкой было брать ее на госслужбу», «Вот что бывает, когда кого попало берут в политику. Сидит, ломающимся голосом несет чушь за наши деньги, позор России», «Она своими перлами наносит урон российскому спорту».

Предложение сдать детей в приют

Вскоре после обнародования записи интерес к работе отстраненной 29-летней чиновницы проявил Следком. Следственный комитет по Свердловской области начал проверку информации о нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи.

Обсуждая свердловскую чиновницу, в Татарстане приводили в пример неудачные высказывания и других госслужащих, в частности, вспомнили прошлогоднее высказывание уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной. Фото Романа Хасаева

По данным СМИ, одна из коммерческих структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. В материалах подчеркивается, что занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм, передает пресс-служба СК.



Обсуждая свердловскую чиновницу, в Татарстане приводили в пример неудачные высказывания и других госслужащих, в частности, вспомнили прошлогоднее высказывание уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной. В декабре она якобы посоветовала многодетной матери из Зеленодольска Наталье Шахмановой сдать детей в приют, пока сама Наталья будет выплачивать ипотеку. Правда, везде эти слова звучали только из уст самой многодетной матери. Сама же Удачина опровергла слова Шахмановой, заявив, что никакие предложения о временном помещении детей в любые госучреждения маме не высказывала. На момент подготовки материала получить комментарий от Удачиной не удалось, детский обмудсмен сослалась на занятость.



Случаи, когда чиновники позволяют сомнительные высказывания, нередкость. При этом чаще всего под удар попадают самые незащищенные — пенсионеры и дети. Достаточно вспомнить историю с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой, которая была уверена, что пенсионеры могут прожить на 3,5 тысячи рублей. После этих слов чиновница лишилась должности. А местный депутат Николай Бондаренко наоборот в качестве эксперимента стал питаться на эту сумму, которую нужно растянуть на месяц, и уже сбросил в весе.

Вспоминается ситуация и с российским экс-уполномоченным по правам ребенка Павлом Астаховым, который после трагедии на озере в Карелии, когда утонули 14 детей, спросил у одной из выживших: «Ну что, как поплавали?». На фоне поднявшегося скандала последовала отставка омбудсмена.

Вспоминается ситуация и с российским экс-уполномоченным по правам ребенка Павлом Астаховым. Фото Марии Зверевой

«Случайность персонажей очевидна»

Экономист и председатель содружества многодетных семей Башкортостана Рустем Шайахметов не меньше других потрясен заявлением свердловской чиновницы и других госслужащих:

— Когда чиновник «ляпает» такие слова — это говорит о том, что он не понимает проблем молодежи. Когда говорит о заоблачной зарплате, которой не хватает, это говорит о том, что не живет нашими реалиями, оторвалась от бытия. Многие современные чиновники выросли в благополучных семьях, и это хорошо, с одной стороны. Но, с другой стороны, получается ситуация, когда людям, если они голодны, и у них нет хлеба, предлагают пирожные. Подобные слова чиновников говорят о том, что их отношение к населению очень ухудшилось. Мы говорим, что нужно растить патриотов, а как ими стать? Ведь государство должно вкладываться, а здесь такие слова. Непонимание чиновниками проблем порождает такую социальную политику, которая может привести к социальному взрыву. Она должна получить достойное наказание, — уверен Шайахметов, имея в виду увольнение с поста.

Его коллега, председатель общественной организации «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов считает, что чиновники, которые допускают подобные высказывания, не дружат с головой.

— Некоторые просто с головой не дружат, засиделись на своих местах. Конечно, это далеко не все, но такие есть. Многие не отдают себе отчета, что говорят, не понимают наших трудностей. Это некрасивая ситуация. Как только у них мозги повернуты? Наверное, нужно проводить отбор, чтобы такого не было, проводить экзамен, психологическое тестирование, проверять профпригодность. У нас этого нет, возможно, с введением тестирований ситуация бы изменилась, — рассуждает Кузнецов.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что такими высказываниями чиновники показывают, что не думают о последствиях, все это результат слабой кадровой политики.

— Такими словами чиновники показывают, что не задаются вопросами об этичности, политкорректности, не подозревают, что слово — не воробей. Если бы чиновница из Свердловской области подумала, какие риски несут ее слова, то была бы аккуратнее. Думаю, что такие истории научат остальных, что это недопустимо. К слову, ситуация с Глацких более цинична, чем с саратовским министром труда, потому что первая знала, что ведется запись, в отличие от второй. Это системная проблема качества муниципального государственного управления. Нужно больше внимания уделять подбору кадров, а нынешние высказывания — последствия кадровой политики. Случайность персонажей очевидна — это относится и к Глацких, и, в принципе, к Астахову, — считает Калачев.