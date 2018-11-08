Самозахват или «все законно»? Загадочный застройщик отхватил тротуар у жителей Дубравной

Под окнами девятиэтажки в Казани неизвестные развернули стройку, население пытается выяснить: кто и что строит

Фото: Юлия Косолапкина

Жители Дубравной, 49 почувствовали неладное пару месяцев назад — на «Народном контроле» можно найти сентябрьские жалобы на незаконное строительство почти вплотную к жилому дому. Стройплощадка затронула часть детской площадки и больше половины тротуара. Как оказалось, город выдал разрешение на стройку на этом участке некоему бизнесмену Ильдару Сафину. Однако выяснить, что именно строит коммерсант, не удалось — инфостенда на стройке нет, а мэрия молчит. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Зачем эта аптека?»

Парадокс по-казански — вскоре после того, как летом на Дубравной положили новый асфальт на тротуаре, его разломали и начали стройку. Неизвестный застройщик захватил не только больше половины пешеходного пути, но и часть детской площадки. К тому же стройка идет почти вплотную к соседнему дому на Дубравной, 49. Жители не могут понять, что строят под их окнами — на стройке нет информационного стенда. Забор просто приставлен, а со стороны детской площадки к строителям и вовсе может попасть любой желающий.

— Такой был широкий новый тротуар, все ездили на велосипедах, а теперь что? Забор просто приложили. Что за стройка, кому нужна — непонятно, — недоумевает семья из дома на Дубравной, 49.

Сарафанное радио во дворе разнесло, что строят вроде бы — аптеку, правда, какой сети, никто не знает. «Если аптека, то зачем она тут? Итак как минимум две в десяти минутах ходьбы уже есть», — возмущается Мухамед.

— Да, строители забрали часть детской площадки, люди, конечно, жалуются. Слышала, что народ даже на стройку выходил, с ними общался владелец, говорил: «Что хотите, делайте. У меня все документы в порядке», — рассказывает еще одна местная жительница Гуля.

Жалобы на «Народном контроле» не менее красноречивые: «На каком основании было грубо испорчено новое асфальтное полотно?», «Рядом реабилитационный центр. Как должен передвигаться инвалид-колясочник?»

Выяснилось, что исполком выдал разрешение на строительство объекта дорожного сервиса. Фото Романа Хасаева

Начальство торопит сдать быстрее

На жалобы отреагировали в управлении административно-технической инспекции, 18 сентября специалист АТИ был на месте. Выяснилось, что исполком выдал разрешение на строительство объекта дорожного сервиса. Документ на некоего застройщика Сафина И. Ф. выдали еще 13 ноября 2017 года. Летом этого года тротуар капитально отремонтировали. Комментаторы логично недоумевают, как можно было выдать разрешение на землю, которая затрагивает пешеходную зону и детскую площадку, тем более на объект дорожного сервиса, если никакого заезда для машин нет. 10 октября административная комиссия Казани ответила, что собственнику земли выписали штраф за то, что не организовано ограждение, нет информационной таблички. С того дня мало что изменилось, управление административно-технической инспекции только сообщило 23 октября, что «готовятся материалы дела для передачи в суд в части отсутствия ограждения и информационного щита».

В восемь утра на стройку уже подошел рабочий, который знал чуть больше местных жителей.

— Кто собственник не знаю, не запоминаю. Он землю размежевал уже, а то, что асфальт положили, так это дорожники неправильно сделали, что не согласовали. Где-то с 5 ноября начнем заниматься тротуаром, будем его расширять для удобства. Как «откуда знаю»? Нам уже сказали, что мы это будем делать. А тротуар за счет владельца, скорее всего, — рассуждает Марсель.

Разрешающих документов на стройку он не видел («Да и зачем?»), но уверен, что если бы не согласовали, если бы их не было, то и строить не дали бы. А что касается расстояния до дома, то, по его мнению, оно все же выдержано.

— Нам осталось обшить, утеплить, окна будут устанавливать. Мы торопимся, нам говорят, чтобы быстрее все делали. Когда план проекта принесут, видно будет, где проложим тротуар. Пока все на словах, может, и заезд для машин появится, не знаю. Говорят, что будет аптека. Внутри уж не наша бригада будет работать. Начальство заезжает, контролирует, всякие приезжают, смотрят. И люди тоже все время говорят: «Что строите? Зачем?». Ну а мы что? — философски рассуждает рабочий.

«Говорят, что будет аптека. Внутри уж не наша бригада будет работать», — философски рассуждает рабочий. Фото Юлии Косолапкиной



Он признает, что «изъяны», действительно, есть, нет таблички, забор толком не установлен. «Руководство говорит, что поставим, поставим», — передает их слова Марсель.

При корреспонденте на стройку привезли окна. Тот, кто их привез, так же, как и установщики, не знали, что здесь планируется. «Нашли по объявлению и все, больше ничего не знаем», — пробурчали работники.

Кто строит на тротуаре? Мэрия молчит

Оказалось, что детская площадка перед девятиэтажкой на Дубравной, 49 не принадлежит дому. И, судя по плану межевания, на территорию дома действительно никто не залез.

— Согласно плану межевания данная территория не относится к придомовой территории жилого дома №49 по Дубравной. Строительные работы ведутся за пределами границ межевания придомовой территории многоквартирного дома. Обращения жителей указанного дома по вопросу данной постройки в УК не поступали, — ответили на запрос «Реального времени» в УК «РАН Сервис», которая управляет домом на Дубравной, 49.

Там же добавили, что скамейки, качели на детской площадке установили силами УК «Комсервис», которая занимается соседним домом на Дубравной, 49 А. Директор последней Эмиль Нурхамитов уточнил информацию — детскую площадку установил застройщик при сдаче дома, но ей управляющая компания уже не занимается, «это собственность жильцов».

По данным публичной кадастровой карты, на этой земле есть объект незавершенного строительства, дата постановки на учет 11 октября 2018 года, 22 октября уже потребовалось изменить сведения в государственном кадастре недвижимости. Площадь всего земельного участка, на котором идет стройка, 214 квадратных метров, кадастровая стоимость 1,6 млн рублей. Разрешенное использование земли — объект торговли. Дата постановки на учет — октябрь 2013 года.

Владельцем участка выступает некий Сафин Ильдар Фаргатович. Фото Юлии Косолапкиной



Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что владельцем участка выступает некий Сафин Ильдар Фаргатович. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ИП Сафин Ильдар Фаргатович прекратил свою деятельность в 2009 году. У этого ИП было несколько направлений — деятельность в области права, резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня, производство отделочных работ, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. ИП могло заниматься и розничной торговлей пищевыми продуктами. На данный момент этот же Сафин выступает директором ООО «Земля и капитал». Организация зарегистрирована в одной из квартир жилого дома на Северополюсной, 26. ООО появилось в ноябре 2013 года, основной вид деятельности — работа агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Среди дополнительных видов деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Численность сотрудников — всего один человек, Сафин выступает директором и учредителем в одном лице. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Из факторов риска отмечается, что последняя бухгалтерская отчетность с нулевыми показателями. Как в 2015, так и в 2016 годах оборотные активы компании составляли 11 тысяч рублей.

К слову, ООО «Земля и капитал» участвует в образовании уставного капитала ОАО «Промстрой-Инвест». Информация основывается на данных Росстата, последняя дата обновления 17 августа 2018 года. Так, доля в уставном капитале 1,32%, но главный бухгалтер «Промстрой-Инвеста» заверила, что среди владельцев уставного капитала эта компания не значится, ничего не говорит ей и фамилия Сафина. Основной вид деятельности у компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставной капитал — 3,5 млн рублей. «Промстрой-Инвест» зарегистрирована в 1995 году в Казани на Кремлевской, 2 А, но эти сведения ФНС считает недостоверными. Чистая прибыль по итогам прошлого года — минус 15,6 млн рублей.

31 октября «Реальное время» направило запрос в пресс-службу мэрии Казани. Однако на наши вопросы о том, кто же все-таки ведет стройку на тротуаре у дома на Дубравной, исполком так и не ответил.