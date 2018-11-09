Молоко побежало: Минсельхоз Татарстана ждет повышения закупочных цен на 10 процентов

Правительство Татарстана держит на контроле переработчиков молока, заставляя их расширять производственные мощности с доведением до 2,5—3 тысяч тонн в сутки

Фото: Сергей Афанасьев

Вчера на совместном заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета обсуждали выполнение госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013—2020 годы», которое приурочили к подведению предварительных итогов сельского хозяйства за 9 месяцев этого года. Видимо, по этой причине вместо первого заместителя министра РТ Николая Титова с отчетом в парламент прибыл заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ришат Хабипов, отвечающий за развитие личных подсобных хозяйств. Он предупредил о предстоящем с ноября этого года росте закупочных цен на молоко еще на 10% — до 22—24 рублей, но как отреагируют на молочный подъем торговые сети покупатели увидят на ценниках через 10 дней. Подробнее в материале — «Реального времени».

Сельчане вырастили урожай на 162 млрд рублей

Сельское хозяйство в республике было и остается одной из приоритетных отраслей экономики, пользующейся ежегодной государственной поддержкой. Как сообщил Ришат Хабипов, в этом году госпрограмма профинансирована из бюджета на 11,1 млрд рублей, из которых 2,9 млрд рублей поступило из федеральной казны. Однако сельхозпроизводители не смогли пока достигнуть прошлогодний уровень производства. По словам Ришата Хабипова, за 9 месяцев ими выпущено продукции в действующих ценах 162,2 млрд, что составляет 95,9% к уровню 2017 года.

Отчитываясь об итогах посевной кампании, он отметил, что она прошла «в оптимальные сроки и с хорошим качеством». Посевные площади составили более 2,8 млн га, а на проведение сезонных полевых работ привлечено свыше 20 млрд рублей ресурсов, из которых 13 млрд рублей заемные средства. Обеспечено внесение 152 тыс. тонн в действующем веществе минеральных удобрений, или 52 кг в действующем веществе на 1 га. Постоянно обновляется парк сельскохозяйственной техники. До конца года будут определены новые закупки на 1 млрд рублей в рамках республиканской программы повышения энергообеспеченности сельхозорганизаций (т. н. программа 60% на 40%).

По словам Ришата Хабипова, на этот год запланировано приобретение 210 тракторов, 110 зерноуборочных комбайнов и 35 кормоуборочных комбайнов. До этого сельхозпредприятия успели купить 126 тракторов, 80 зерноуборочных комбайнов и 34 кормоуборочных комбайна.

Главная тема Хабипова — приумножение частных хозяйств и личных подворий в республике. Фото gossov.tatarstan.ru

Фермер отдаст четверть гранта на переработку

Главная тема Хабипова — приумножение частных хозяйств и личных подворий в республике. Третий год в республике работает программа по государственной поддержке личных подсобных хозяйств, и в этом году субсидии будут сохранены. Сейчас в республике работает свыше 455 тысяч личных подсобных хозяйств и 4,6 тысячи фермерских хозяйств. По словам Ришата Хабипова, в этом году по госпрограмме «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан» запланирована поддержка по разным направлениям на уровне 548 млн рублей.

Наиболее востребована сельчанами помощь государства в строительстве миниферм и дорог к ним. Так за последние 3 года ими построено свыше 1,5 тысячи ферм с господдержкой на сумму 283 млн рублей, в том числе только в этом году на 29 млн рублей. Активно работают семейные фермы (их 1 221 единица, на них занято 4 тысячи человек). За счет этого удалось стабилизировать поголовье скота, а в 30 муниципальных образований произошел их рост.

Развивается грантовая поддержка фермеров. Почти тысяча крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты на 2,1 млрд рублей. По его словам, в этом году были проведены очередные конкурсы по федеральным программам «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2017—2020 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на 2017—2020 годы». Определены 124 и 46 победителей конкурсного отбора с бюджетом 561,94 миллиона рублей.

Для развития переработки молока для частных подворий готовится новая программа развития сельскохозяйственных потребкооперативов. Сейчас они производят в сутки 400 тыс. тонн натурального коровьего молока, но не всегда могут продать по выгодной цене. «Наша задача — дать им возможность иметь лучшую цену за реализованную продукцию», — заметил Хабипов. Для этого в рамках национального проекта фермеры могут получить грантовую поддержку в размере 4 млн рублей, но 25% суммы должны будут передать образованному сельскохозяйственному потребкооперативу.

Наиболее востребована сельчанами помощь государства в строительстве миниферм и дорог к ним. Фото Максима Платонова



«То есть, если фермер выиграет грант в 4 млн рублей, то 1 млн рублей должен передавать на пополнение фонда кооператива, чтобы закупить оборудование по переработке продукции. Думаю, многие будут заинтересованы», — сказал Хабипов.

Есть кто на пашне?

После завершения отчетного доклада депутаты спросили, а сколько сельчан продолжают жить и трудиться на селе? Остались ли люди на пашне? На чем они могут зарабатывать при невысоких закупочных ценах? Ришат Хабипов признал, что «численность населения на селе устоялась», хотя за годы аграрных реформ «выкосило» две трети советской армии колхозников.

«На сегодня мы имеем 60 тысяч человек, которые работают в 400 сельхозпредприятиях, — ответил им заминистра. — Дальше сокращать некуда. До начала провальных реформ в АПК мы имели около 300—350 тысяч человек. Потом численность снизилась до 200 тысяч и наконец докатилась до 60 тысяч человек».

При этом Ришат Хабипов заверил депутатов, что, «занимаясь только личным подворьем, можно содержать семью». После этого как-то нелепо прозвучал вопрос депутата и председателя совета директоров «Ядран-Ойл» Ирека Салихова о том, насколько самодостаточен Татарстан в обеспечении продовольствием? Прямого ответа зал не услышал, но замминистра, словно по заезженной пластинке, обрушился на федеральные торговые сети. «Мы добиваемся, чтобы не менее 10 процентов ассортимента на полках находилась молочная, хлебная и мясная продукция местных производителей». Одним словом, художественный свист вокруг торговых сетей длится не один десяток лет и, похоже, уже превратилась в сказку «про белого бычка».

В отличие от воздушных депутатских разговоров «о высоком», насущные вопросы о ценах дня на продукты первой необходимости последовали, конечно же, от журналистов. По окончании отчета они спросили, как изменились закупочные цены на сырое молоко и не приведет ли это к переписыванию ценников в торговых сетях?

Минсельхоз РТ не оставляет молочников на произвол и ждет расширения перерабатывающих мощностей на местных молочных комбинатах с тем, чтобы они смогли увеличить закупки молока внутри республики. Фото Романа Хасаева

Ноябрьский подъем на молоко

Ришат Хабипов не стал скрывать, что в ноябре закупщики коровьего молока поднимут цены примерно на 10 процентов. «В ноябре мы ждем, что цены сравняются с прошлогодними ценами на сырое молоко. И дальше будет рост на наше молоко», — сообщил он. Замминистра отметил, что пока закупочные цены стабилизировались на уровне от 15 до 20 рублей за литр, хотя еще сохраняется отставание от прошлого года на 1,99 рубля.

— Сегодня очень большой спрос идет на сырое молоко, именно коровье, а не восстановленное, — подчеркнул он. Но из-за нехватки перерабатывающих мощностей перекупщики «немножко шалят» и перепродают его в другие субъекты, где нет сырого молока.

Сельчане рады повышению закупочных цен. «Когда встречаешься с сельчанами, владельцами личных подсобных хозяйств, фермерами, они говорят, что если для них установятся закупочные цены в 20 рублей круглый год, то никакие субсидии им не нужны», — сообщил замминистра. Напомним, что в летом этого года Минсельхоз прекратил выплату субсидий из-за низких цен на молоко, ожидая естественного роста. За это время цены на молочную продукцию планомерно росли, и похоже, остановить их будет невозможно. Замминистра не стал делать прогноза по этому поводу. Действительно, покупатели вскоре и сами увидят новые ценники через 10 дней.

С другой стороны, Минсельхоз РТ не оставляет молочников на произвол и ждет расширения перерабатывающих мощностей на местных молочных комбинатах с тем, чтобы они смогли увеличить закупки молока внутри республики. «Сейчас Казанский молочный комбинат проводит реконструкцию с тем, чтобы довести переработку молока до 1000 тонн в сутки в 2019 году. Татарстан производит в сутки 3,5 тысячи тонн молока, так вот 1000 тонн будут перерабатывать Казанский молзавод», — сообщил журналистам замминистра.

По его словам, увеличение объема переработки молока планирует «Азбука сыра» в Мамадыше. «Сейчас они переработают 280—300 тонн молока, но у них есть амбициозные планы дойти до 1000 тонн в сутки (правда, срок остался неизвестен, — прим. авт.). Плюс в Набережных Челнах есть «Агросила групп», Балтасинский молкомбинат перерабатывает почти 300 тонн, Зеленодольский комбинат работает вкупе с Чистополем». В общей сложности, переработка молока в республике должна вырасти до 2,5—3 тысяч тонн в сутки. Спасет ли это горожан от повышения цен на молочную продукцию? Посмотрим.