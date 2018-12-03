«Наши чиновники не очень-то хотят приводить своих детей в «Экият» на татарские спектакли»

Директор театра «Экият» Роза Яппарова ответила на критику о нехватке спектаклей на языке Тукая

Фото: Максим Платонов

Театр кукол «Экият» добавил в репертуар новогодний спектакль на татарском — он пройдет 23, 25 декабря и 3 января. Так в администрации отреагировали на критику о нехватке постановок на языке Тукая. Кроме того, в театре готовится премьера спектакля для взрослых о певице Альфие Авзаловой. Об этом во время пресс-конференции рассказала директор театра «Экият» Роза Яппарова. Отвечая на претензии родителей, руководитель учреждения заявила, что причину следует искать в том, что татарский язык больше не изучается в школах в качестве обязательного предмета.

Кукольный театр для взрослых: в «Экият» покажут спектакль об Альфие Авзаловой

Пресс-конференция была посвящена премьерам 85-го сезона театра кукол «Экият». Однако ее целью было скорее ответить на критику общественности о нехватке татарских спектаклей. Сама пресс-конференция прошла полностью на татарском языке. Напомним, татароязычные родители написали открытое письмо министру культуры Татарстана Ираде Аюповой, в котором пожаловались, что в афише театра «Экият» не было ни одного новогоднего представления на татарском языке. По всей видимости, старания родителей оказались не напрасными: в программу внесли представление на татарском языке. Оно называется «Кояш һәм кар бөртекләре» («Солнышко и снежные человечки»), пройдет 23 и 25 декабря, а также 3 января. По словам директора театра «Экият» Розы Яппаровой, елки в театре «Экият» длятся 50 минут и представляют собой полноценные спектакли.

На сайте театра действительно появилась новость, что с 22 ноября в продаже появились билеты на татароязычные новогодние представления. Что касается новогодних спектаклей на русском языке, по словам Розы Яппаровой, на них заявки стали приниматься с сентября.

Кроме того, директор театра кукол «Экият» рассказала, что 13 декабря пройдет спектакль по сказке Фаниса Яруллина «Девочка, которая нашла звезду». Он приурочен к 80-летию татарского писателя. Пьесу к спектаклю написал писатель Ркаил Зайдулла, музыку — композитор Масгуда Шамсутдинова.

Еще несколько премьер состоятся в следующем году. «Сказку о царе Салтане» поставит молодой режиссер Рафаэль Тагиров. Этот спектакль будет идти на русском языке. И на русском, и на татарском языках пройдут спектакли по татарской сказке «Шомбай».

Кроме того, «Экият» готовит премьеру спектакля для взрослых «Альфия». Он будет посвящен татарской певице Альфие Авзаловой. Режиссером выступит Ильгиз Зайниев.

— Мы хотим показать спектакль о татарской певице. Над спектаклями для взрослых театр работает дольше. Художник уже два раза показывал эскизы, их уже больше 50. Много людей, которые помнят Альфию Авзалову. На художнике кукольного театра лежит большая ответственность. Если не уловить мимику, улыбку, если зритель не будет узнавать эту куклу, такого спектакля быть не может, — пояснила Роза Яппарова.

«Один только театр не может решить все проблемы»

По словам главного режиссера театра «Экият» Ильдуса Зиннурова, в театре работают 32 артиста, два художника, два режиссера, ставится более 40 спектаклей.

Предвосхищая вопросы журналистов о количественном перекосе в сторону спектаклей на русском языке, директор театра Роза Яппарова признала, что детских представлений на татарском языке действительно меньше. Причину, по ее мнению, стоит искать в том, что татарский язык перестал быть предметом обязательным для школьного изучения.

— Конечно, наша русская группа больше. На татарском языке ставится 16 спектаклей, и 11 артистов работают в татарской группе. Очень много вопросов задают, почему не работаете в соотношении 50 на 50. Знаете, ведь для этого надо, чтобы татарский язык изучался в школе не как факультатив, а как отдельный предмет. По субботам и воскресеньям мы приглашаем детей с родителями, они приходят через кассу. В учебные дни мы, конечно, работаем со школами, — рассказала Роза Яппарова.

По ее словам, это общемировая практика, когда учителя приводят детей в кукольный театр в рамках культпоходов. Такой подход, когда детей приводят классами, существует и в турецких городах, и во французских, в частности в Париже.

— Театр играет большую роль в обучении языку. Но один только театр не может решить эти проблемы. В выходные дети могут приходить с родителями. Но после школьных культпоходов они еще и пишут сочинения, рисуют рисунки. Не ограничиваются только просмотром спектаклей. Культпоходы играют большую роль и в изучении языка. <...> Приходится слышать, что театр должен это, должен то. Как говорится, и у лягушки должен быть хвост, но если бы татарский язык изучался как предмет, театрам тоже было бы легче работать на татарском языке, — отметила Роза Яппарова.

Она посетовала, что оклады артистов составляют 10—13 тысяч рублей. Им не предоставляют бесплатные общежития и квартиры, как это было раньше. 10 человек, по ее словам, выплачивают ипотеку. А ведь в театре также работают звукорежиссеры и другие специалисты.

«В месяц ставим по 8—12 спектаклей на татарском, и никто не говорит, что кукольный театр расширяет репертуар»

Еще одним поводом для критики становится и то, что татарские театры ставятся только в малом зале. Руководство театра «Экият» с таким мнением не согласно — по словам главного режиссера театра «Экият» Ильдуса Зиннурова, в малом зале проходят и некоторые русские спектакли. К примеру, «Идет коза рогатая». Татарские спектакли «Кәкрүшкә», Кәҗә белән сарык» и другие тоже могут проходить на большой сцене. Правда, только когда на них есть спрос. Добавим, что в афише на декабрь указано, что все татарские спектакли пройдут в малом зале. Кроме них, на малой сцене идут два русских спектакля — «Идет коза рогатая» и «Не хочу, не буду». Но они рассчитаны на самых младших зрителей — от 1 года.

Отвечая на вопросы журналистов, Роза Яппарова рассказала, что татарстанские чиновники тоже водят своих детей и внуков на спектакли театра «Экият». Например, на протяжении шести лет в «Экият» ходил сын президента Татарстана Рустама Минниханова Искандер, также детей приводят председатель Госсовета Татарстана Фарит Мухаметшин, экс-прокурор Кафиль Амиров, директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева. Хотя, как выяснилось позже, «випы» часто водят своих отпрысков как раз на русские спектакли.

— Наши руководители не очень-то хотят приводить своих детей на татарские спектакли. Да, приходят, но чаще всего на русские спектакли, — отметил Ильдус Зиннуров.



Корреспондент «Реального времени» поинтересовался, как в театре относятся к критике со стороны авторов открытого письма о нехватке пиара для татарских постановок.

— Мы уже работаем много лет. Задумывались ли люди, которые об этом писали, почему мы не знаем, что такое пиар и почему мы им не занимаемся. Мы каждый раз делаем листовки с репертуаром, их разносят по всем школам, мы рассказываем о наших татарских спектаклях. Рекламы много и возле театра. Конечно, только это не может являться пиаром. Мы собираем всех руководителей детских садов и завучей по воспитательной работе и проводим мероприятие, показываем репертуар. Вы знаете, по детским садам ходят частные театры, которые состоят из двух-трех человек. Они обманывают и говорят, что они из кукольного театра «Экият», — посетовала Роза Яппарова.

По ее словам, зрителей у театра переманивают частные театры. Тем не менее руководители детских садов их пускают к себе. Некоторые недобросовестные конкуренты и вовсе ведут съемки во время спектаклей, а затем повторяют постановки театра «Экият». В целом Яппарова не согласна, что татарских спектаклей ставится мало.

— Раньше была только одна сцена, и мы в старом здании ставили только один татарский спектакль в месяц. А теперь в месяц ставим по 8—12 спектаклей на татарском, и никто не говорит, что кукольный театр расширяет репертуар, — заметила директор театра.