Пост председателя Общественной палаты Татарстана заняла Зиля Валеева

Сегодня на первом заседании Общественной палаты республики шестого созыва в Госсовете РТ директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева назначена на пост председателя Общественной палаты Татарстана.

«У меня нет других амбиций, кроме как быть полезной и эффективной Общественной палате. Надеюсь, что при вашем доверии сможем развивать институт гражданского общества, сделаем все, чтобы быть полезными обществу», — передает слова Валеевой «Татар-информ».

Ранее члены Общественной палаты, утвержденные президентом Татарстана и Государственным советом (по 20 человек), единогласно утвердили состав остальной одной трети членов Общественной палаты (20 человек).

