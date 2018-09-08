«Обсерватория Энгельгардта заслуживает, чтобы ее подготовить к номинации ЮНЕСКО»

От души Минтимера Шаймиева — для души: как в Казани еще одну книгу про первого президента презентовали

Фото: Максим Платонов

Итоговое заседание Форума по межкультурному диалогу ознаменовалось презентацией новой книги про Минтимера Шаймиева, в которой собраны интервью и выступления татарстанского деятеля. Здесь не обошлось без добрых слов коллег и друзей первого президента Татарстана, от которых герою книги стало не по себе — он признался, что привык к критике, а вот к похвале привыкать не хочет. Тогда же выступающие попутно установили авторство фразы «Мы можем!» за Минтимером Шаймиевым, а не за Бараком Обамой и выяснили, что обсерватория Энгельгардта достойна номинации ЮНЕСКО. Подробности с презентации и подведения итогов форума — в материале «Реального времени».

От души Минтимера Шаймиева — для души

Накануне в представительском корпусе казанского Кремля было сказано много добрых слов в адрес первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Поводом стала презентация книги «От души — для души. Избранные выступления и интервью Первого Президента Республики Татарстан, Специального Посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева» в рамках Казанского форума по межкультурному диалогу.

Сборник издан на трех языках — русском, татарском и английском. Фолиант включает в себя более 600 страниц, рассказывающих и показывающих то, чем занимался и занимается первый президент на протяжении всей своей жизни. Внушительную по объемам книгу подарили участникам форума. Другим увидеть ее будет непросто, ведь татарское книжное издательство выпустило всего тысячу экземпляров.

К трибуне тех, кто имел что сказать по поводу книги государственного деятеля республики, по очереди вызывала депутат Госдумы РФ, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Но перед этим она заметила, что весь жизненный путь Минтимера Шаймиева «пронизан любовью к своему народу, пониманию его духовного мира и служению его интересам».

Юрий Камалтынов считает, что первый президент и его соратники сумели в корне изменить отношение к татарскому народу в российском обществе



Первым свое почтение герою новой книги высказал Юрий Камалтынов, заместитель председателя Госсовета РТ и руководитель административного совета Республиканского фонда памятников истории и культуры РТ. В книге можно проследить историю взаимоотношений республики с федеральным центром после распада СССР, историю событий переломного момента, после которого появился термин «модель Татарстана», символизирующий успешный опыт выхода из сложной ситуации, в которой оказалась республика после распада советского государства. Впоследствии Минтимер Шаймиев неоднократно еще расскажет в интервью российским и зарубежным СМИ о «модели Татарстана» и о том, что из нее получилось. Юрий Камалтынов, прочитав книгу, вспомнил те переломные моменты и связал политику первого президента с межкультурным диалогом, посчитав, что он и его соратники сумели в корне изменить отношение к татарскому народу в российском обществе.

«Самое слово «татарин» у отдельных народов вызывало страх и недоверие. Татарский народ не заслужил такой несправедливости», — зачитал Камалтынов слова Шаймиева на l съезде Всемирного конгресса татар в 1992 году.

— И получилось — даже учебники были изменены и стали другими, — констатировал спикер.

Если первая часть книги открывает «окно» в события, происходившие 25 лет назад, то вторая представляет собой рассказ о более спокойных днях, которые позволили вплотную заняться развитием экономики Татарстана, привлечением зарубежных инвесторов, налаживанием связей.

— Очевидно, за все, за что берется Минтимер Шарипович, выполняется. В полном объеме, до конца. Как мне показалось, я нашел разгадку этой черты характера в одном из интервью о Сабантуе, — признался Камалтынов. И зачитал прямую речь первого президента о том, что если он не уверен в победе, то никогда не берется за дело. Даже в детстве в играх. «Такое у меня правило на всю жизнь — если за что-то взялся, то надо победить. Если не чувствуешь силы на победу, то лучше не браться. Хорошо это или плохо — не знаю. Вот такой я получился», — прозвучала еще одна цитата Шаймиева.

Судя по количеству выписанных воспоминаний первого президента, Камалтынову книга действительно понравилась. По его словам, она должна быть в библиотеке каждого. Единственное, что вызвало у него критику — это тираж, который оказался «маловат».

Когда на сцену вышла Зиля Валеева, Минтимер Шаймиев рассказал, что в перестроечный годы она, будучи талантливым журналистом, была в оппозиции. Впрочем, впоследствии они нашли общий язык



Шаймиев как татарский Сократ и миротворец

Следующей на сцену вышла директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева, но сначала Минтимер Шаймиев рассказал, что в перестроечный годы она, будучи талантливым журналистом, была в оппозиции. Впрочем, впоследствии они нашли общий язык.

Зиля Валеева говорила о том, что в современных реалиях есть место для такой категории, как «душа», о том, как принцип «от души — для души» облагораживает Казань. Позже ректор института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии «Европа — Азия» Энгель Тагиров сравнит Минтимера Шаймиева с татарским Сократом, мыслителем, ученым и скажет, что он и ЮНЕСКО — это два феномена.

— Любовь к миру, любовь к человеку, любовь ко всем окружающим — эта любовь превратила его в миротворца, — патетично заметит ученый.

Воспользовался моментом сказать несколько добрых слов своему давнему другу и бывший глава Арабского регионального центра мирового наследия, а ныне советник Управления по делам культуры и древностей Бахрейна Мунир Бушенаки. Он вспомнил, что с первым президентом Татарстана они познакомились еще 20 лет назад и сейчас может сказать о нем, что он «смотрит на людей человеческими глазами».

— Однажды, помню, он рассказал, что не хотел бы, чтобы народ Татарстана пострадал так, как страдают люди во многих странах. Этому я свидетель с самого начала — с 90-х годов принимались очень здравые, мудрые решения как на уровне республиканского парламента, так и при взаимодействии на федеральном уровне, — сказал Мунир Бушенаки.

Воспользовался моментом сказать несколько добрых слов своему давнему другу и бывший глава Арабского регионального центра мирового наследия Мунир Бушенаки



Отметил он и слоган «Без булдырабыз!», который стал для республики девизом. Но Татарстан не единственный, за кем закрепилось это выражение, ведь «Yes we can» очень любил использовать бывший президент США Барак Обама.

— Еще до президента Обамы это прозвучало у президента Шаймиева, — признал эксперт ЮНЕСКО авторство фразы за татарстанским деятелям.

Еще одним зарубежным экспертом, который также оказался хорошо знаком с Татарстаном, стал профессор Акливиадис Препис, эксперт ИКАМОС, директор кафедры архитектурной инженерии политехнической школы университета Фракии имени Демокрита. Он назвал Шаймиева настоящим лидером и признался, что при общении с ним складывается впечатление, будто разговариваешь со своим отцом. Книга же, по его мнению, отражает личность татарстанского деятеля.

«Я никогда не сталкивался с тем, чтобы 4 дня подряд меня хвалили»

От услышанной в таком объеме за дни проведения Форума по межкультурному диалогу похвалы в свой адрес Шаймиеву стало немного не по себе.

— Я никогда не сталкивался с тем, чтобы 4 дня подряд меня хвалили. Когда ругают, критикуют — это настолько привычно. Давление уже не поднимается от этого. А когда хвалят столько дней… Учитывая, что сегодня закрывается форум, по-моему мне удается выдержать. Но стараюсь не привыкнуть к этому, иначе не то будет, — подбирая слова, заметил первый президент республики.

Всех спикеров он поблагодарил за добрые слова и немного рассказал про другую книгу о себе, вышедшую в российской серии «Жизнь замечательных людей».

— Там есть только одно мое предложение, все остальное — авторы. Я там написал: «спасибо за все добрые слова, высказывания, поддержку в самое непростое время моей деятельности» и потом добавил: «но я не настолько хорош». Это написано так, как есть, потому что невозможно быть очень хорошим с такой жизненной биографией. Но в целом положительная оценка приятна. Но надо выдержать, — поделился татарстанский деятель.

Минтимер Шаймиев: «Я никогда не сталкивался с тем, чтобы 4 дня подряд меня хвалили»



Чуть позже митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, который все это время слушал выступающих, сидя рядом с муфтием Татарстана Камилем хазрат Самигуллиным, скажет, что само название книги свидетельствует о глубине Шаймиева. Владыке заглавие фолианта явно понравилось. И тут главного героя книги ждало испытание в виде еще одной похвалы и благодарности — на этот раз за глубинное понимание сути культуры и сохранение культурного наследия.

Курс на обсерваторию Энгельгардта

После презентации книги у присутствующих осталось одно незаконченное дело — спустя четыре насыщенных дня пришло время закрывать Форум по межкультурному диалогу. Тогда ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал об успехах университета, но не упомянул, что в Татарстане начинают работу по подготовке номинации ЮНЕСКО для астрономической обсерватории Энгельгардта. Оплошность исправил Минтимер Шаймиев, посетовав, что даже начал беспокоиться за Ильшата Гафурова, который скромно об этом умолчал.

— Астрономическая обсерватория Энгельгардта заслуживает того, чтобы подготовить по ней номинацию. Это будет новое направление, но оно востребовано институтом ЮНЕСКО, — отметил первый президент Татарстана. — Сейчас хорошо, что есть эта номинация [аэрокосмическое и астрономическое направление]. Этим надо воспользоваться и показать всему миру.

В ходе подведения итогов форума было еще много чего сказано о межкультурном взаимодействии и о курсе на будущее. Подготовленную по итогам форума декларацию зачитывал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКо Григорий Орджоникидзе. Но декларация и планы на обсерваторию Энгельгарда — не единственные итоги международного мероприятия. Точку в нем поставили два договора о сотрудничестве, в которых рядом с подписью руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой расписались руководитель Аппарата кабинета министров РТ, председатель комиссии РТ по делам ЮНЕСКО Шамил Гафаров и ректор КФУ Ильшат Гафуров.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов