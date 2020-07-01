Валеева объяснила высокую явку на голосовании по Конституции в Татарстане

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева объяснила, почему Татарстан показывает высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.

Отметим, что Татарстан, Башкирия и Мордовия показали самую высокую явку в ПФО.

По словам Валеевой, все эти цифры вполне коррелируют с теми кампаниями, которые в республике есть. «У нас традиционно явка бывает высокой. Может быть, это потому, что татарстанцы действительно, когда решаются общегосударственные вопросы, очень осознанно к этому относятся. И люди, когда мы обсуждали Конституцию, показывали огромный интерес к этому. Есть статьи, которые особенно широко обсуждались, и особенно поддерживается то, что касается социальных пакетов (поддержка семьи, детей). Думаю, что отчасти люди уже увидели и какие-то конституционные статьи в действии, а оставшиеся поддерживаются для того, чтобы развиваться в будущем», — передает корреспондент «Реального времени» ее слова.

К вечеру 30 июня в Татарстане проголосовало 2 056 727 избирателей. Явка избирателей накануне основного дня голосования составила 69,85%.



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