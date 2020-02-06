Айрат Сибагатуллин официально стал директором музея-заповедника «Казанский Кремль»

Экс-министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин официально назначен директором музея-заповедника «Казанский Кремль».

Коллективу музея его представила министр культуры РТ Ирада Аюпова и председатель Общественной палаты Зиля Валеева, возглавлявшая музей-заповедник с 2012 года, сообщается на сайте музея заповедника.

Представление нового руководителя прошло в выставочном зале «Манеж».

Лейла Фазлеева поблагодарила Зилю Валееву за работу и подчеркнула, что на должность директора приходит профессионал, принадлежащий сфере культуры, апологет исторического образования.



Напомним, Сибагатуллин занимал пост министра культуры РТ с 2011 по 2018 годы, с апреля 2018 года он был исполнительным директором — главным редактором ТНВ. Экс-министр культуры сменит в должности Зилю Валееву, которая в начале января была назначена на пост председателя Общественной палаты Татарстана.

