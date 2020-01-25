Фарид Мухаметшин: «Татарстан должен сформулировать свою позицию по изменению Конституции»

В Татарстане началось широкое обсуждение поправок, вносимых в основной закон страны

Сегодня председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с новым составом Общественной палаты республики, где был и корреспондент «Реального времени», перечислил основные направления совместной работы власти и общественности. Это реализация нацпроектов, подготовка к празднованию 75-летия Победы, 100-летия ТАССР, организация выборов президента республики и муниципальных депутатов, а также переписи населения. Однако в качестве основной и ближайшей задачи Мухаметшин назвал широкое общественное обсуждение поправок в Конституцию России, внести которые предложил президент Владимир Путин. По сути сегодня парламентарии и члены палаты положили начало большой работе по изменению основного закона государства.

«Нам необходимо бережное отношение к Конституции»

Фарид Мухаметшин стал одним из двух представителей Татарстана в составе рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. По словам председателя Госсовета, работа ведется напряженная: члены рабочей группы из 75 человек встречаются через каждые два дня.

— Мы тщательно выверяем каждый пункт изменений. У всех членов рабочей группы чувствуется серьезная озабоченность, ответственность. Все задаются вопросом, что может произойти в результате конституирования Госсовета РФ, каков будет порядок его формирования, кто туда войдет, какие будут полномочия, не возникнет ли конфликтов с действующими органами государственной власти… Эта работа очень серьезная, щепетильная, и она ведется в ускоренном темпе, — рассказал Мухаметшин членам Общественной палаты. — Как «Сапсан» летит: только ночью мы в рабочей группе закончили, а утром поправки уже в Госдуме принимаются в первом чтении. Сейчас идет работа по подготовке ко второму чтению. Звучат разные мнения: кто-то предлагает менять преамбулу, основополагающие статьи, и даже название страны — не Российская Федерация, а только Россия. Я в своем выступлении сказал, что это Конституция, которая принята в очень непростое время в 1993 году, а мы с Минтимером Шариповичем входили в комиссию по ее созданию, она объединила нашу страну, поставила ее на вектор созидания, и сегодня «перелопачивать» ее мы не имеем права. Нам необходимо бережное отношение к Конституции. Я предлагаю сосредоточиться только на тех поправках, которые внес президент, не внося изменений в основополагающие статьи.

Фарид Мухаметшин отметил, что нынешняя работа над изменением основного закона беспрецедентна: президент впервые в истории России передает часть своих конституционных полномочий Госдуме, Совету Федерации, и вновь создаваемому Государственному совету.

— У многих возник вопрос: не создаем ли мы парламентское государство? Но президент четко заявил: нет, мы пока не доросли до этого, и президентская власть останется главной властью, — напомнил глава Госсовета РТ.

Широкое общественное обсуждение

Мухаметшин также анонсировал широкое общественное обсуждение поправок, попросив палату активно включиться в этот процесс, используя все доступные площадки.

— Выступая в Липецке, президент попросил подключиться к обсуждению и Общественную палату РФ, и региональные Общественные палаты, поскольку предстоит голосование. То, что президент хочет опереться на население страны — это правильно, мы поддерживаем. Рабочая группа поручила мне встретиться с вами, а на днях будет встреча председателей Общественных палат всех регионов. Задача — внимательно изучить предложения, которые внес президент, высказать свои мысли, мнения мне и Султанову (Евгений Султанов — завкафедрой конституционного и административного права КФУ — также входит в состав рабочей группы по подготовке изменений основного закона, — прим.ред.), а мы будем озвучивать ваши мысли на заседании рабочей группы, — заявил Мухаметшин. — Татарстан должен сформулировать свою позицию и ясно ее озвучить. Для этого надо организовать широкое общественное обсуждение на всех возможных площадках.

— Мы уже планируем общественные обсуждения в различных аудиториях в городах и районах республики, — добавила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. — Ближайшая встреча, скорее всего, пройдет в Казанском федеральном университете. Принять участие в общественных обсуждениях может любой желающий.

«Мы счастливые люди, нашему поколению дана возможность реализовать нацпроекты»

Еще один важный блок выступления Фарида Мухаметшина перед членами Общественной палаты был посвящен реализации национальных проектов. Они позволяют привлечь беспрецедентное финансирование и решить множество застарелых инфраструктурных проблем.

— Главнейшая задача, которая стоит перед нами в наступившем году, и она не однолетняя, это реализация провозглашенных президентом России нацпроектов. Они носят социальный характер и касаются практически всех жителей нашей огромной страны. Ни в советское время, когда мы социализм строили, ни в постсоветское время таких инициатив с таким финансированием не было. Триллионы рублей (для нашей республики — миллиарды, которые мы защитили) с софинансированием со стороны регионов. Нам надо обновить места проживания, благоустроить, создать нашим людям более комфортные условия жизни. Это задача очень актуальная, этим должны заниматься все. Мы счастливые люди, нашему поколению дана возможность реализовать нацпроекты, — говорит Мухаметшин. — В прошлом году в Татарстане 27,2 миллиарда рублей было использовано на начало реализации нацпроектов, в том числе 19,8 миллиарда — из федерального бюджета. Наша задача — срочно подготовить и защитить проектную документацию, обсуждая вместе с народом, какой двор как благоустроить, что там надо сделать.

«Мы заросли мусором, вся страна»

Коснулся глава Госсовета и злободневной темы обращения с отходами. Участие Общественной палаты в разъяснительной работе поможет снять социальную напряженность в вопросах, связанных с реализацией «мусорной реформы».

— В ходе предвыборной кампании я объехал больше половины республики Татарстан, много где встречался с людьми. В том числе в Осинове и Зеленодольске. И там поднимали вопросы мусорной реформы… Мы заросли мусором, вся страна. Эти свалки коптят, горят, они заполнены. К этому добавьте скотомогильники советского периода, которые являются очагом возможных инфекционных вспышек. Все это привело к тому, что федеральный закон был принят. Если с людьми встречаться, терпеливо объяснять, то люди понимают, что их мусор в Архангельск не увезешь, в космос не запустишь. Решать надо эту задачу в целом по стране и на это предусмотрено финансирование, — рассуждает Мухаметшин.

Председатель парламента отметил, что в республике изучили опыт многих продвинутых стран в решении проблемы мусора. Посетовал, что люди, которые говорят, «долой, нам не надо», никакой альтернативы по борьбе с отходами не предлагают. Заявил о необходимости активнее внедрять раздельный сбор мусора.

— Я куда вылетал — специально ходил на эти мусоросжигающие, или высокотемпературные утилизаторы. Деньги делают! Макулатуру отдельно, тряпки отдельно, кости отдельно, лампочки отдельно, батарейки отдельно… И мне сказали, что построить мусоросжигающий завод — не самое трудное, хотя финансирование уже есть на него, мы делаем сейчас независимую экспертизу. Мне японцы говорят: «Вы построите, у вас трудолюбивый народ и достаточно организованная республика. Но чтобы поменять менталитет ваших людей, как и японцев, уйдет лет 10, чтобы не все в один ящик бросали, этому надо учить людей, начиная с детского сада. В Японии больше семи лет ушло на то, чтобы сортировка начиналась уже с квартиры, — привёл пример Мухаметшин.