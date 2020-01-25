В Татарстане пройдут обсуждения инициатив, озвученных в послании Путина

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что общественность республики должна подключиться к всенародному обсуждению инициатив Президента России, озвученных им в послании Федеральному Собранию

Предложенные инициативы, по мнению Мухаметшина, направлены на демократизацию отношений между органами государственной власти, поскольку президент передает часть полномочий парламенту. Тем не менее, речь не идет парламентской республике, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Нужно еще раз внимательно изучить инициативы Президента, собрать предложения по их реализации через общественные объединения, с тем, чтобы затем озвучить их на заседании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию», — обратился Фарид Мухаметшин к членам Общественной палаты.



Председатель Общественной палаты Зиля Валеева заявила. что в ОП планируют общественные обсуждения в различных аудиториях в городах и районах республики.

«Ближайшая встреча, скорее всего, пройдет в Казанском университете. Принять участие в общественных обсуждениях может любой желающий», сказала она.

Ранее Рустам Минниханов дал задание провести анализ резервов и подготовить предложения, как исполнить поручения Владимира Путина, которые он озвучил во время послания.