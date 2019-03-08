Женщина года в Татарстане: от светской львицы Дианы Сафаровой до храброго почтальона из Азнакаево
В БКЗ наградили десятки выдающихся женщин республики и двух достойных мужчин
В Казани наградили победительниц конкурса «Женщина года», он проводится более 20 лет для чествования дам, которые добились успеха в профессии и воспитании детей. В этом году на призы и внимание претендовали 600 дам, из которых 138 дошли до финала. Среди награжденных светские львицы и храбрые почтальоны, многодетные матери и предпринимательницы. Подробнее — в материале «Реального времени».
«В ЮНЕСКО одним из приоритетных направлений является равенство мужчины и женщины»
Пока на улице весной не пахнет, в фойе концертного зала звучал пьянящий аромат цветов. Каждой приглашенной даме вручали миниатюрный букетик из альстромерий и гиацинта.
Республиканский конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» стартовал в ноябре прошлого года, в оргкомитет было подано 600 заявок по 10 номинациям. Специальной гостьей церемонии стала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.
— Нам сегодня повезло — новый руководитель ЮНЕСКО прибыла в Россию, встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным и выбрала Татарстан, чтобы вас поздравить. Благодаря ЮНЕСКО, наша республика стала узнаваема во всем мире. Булгар, Свияжск, Казанский кремль — это, что мы с ЮНЕСКО сделали достоянием всего мира, — сказал Рустам Минниханов, представляя гостью.
Француженка Одри Азуле, в свою очередь, отметила еще одну тему, которая для ЮНЕСКО является важной.
— В ЮНЕСКО одним из приоритетных направлений является равенство мужчины и женщины. Чтобы женщины могли делать свой выбор — хотят ли они быть матерью большого семейства, актрисой или политиком, чтобы они сами решали свою судьбу, — сказала Азуле.
«Вы самые лучшие, красивые, образованные, талантливые — это я вам честно говорю»
Победительницы конкурса «Женщина года» тоже решали свою судьбу сами. Среди них были и многодетные матери, и рабочие, и творцы, и ученые, и даже героини, оказавшие сопротивление бандитам. Но больше, на данный момент, учитывая демографический провал в стране, ценятся женщины-матери. Поэтому первыми награжденными и единственными награжденными президентом Татарстана стали многодетные мамы. Это Миляуша Зарипова из Казани — у нее семь детей, Евгения Селезнева из Набережных Челнов — у нее шесть детей, Татьяна Михайлова из Нурлатского района и Гульшат Бахтегараева из Сармановского района — они воспитали пять детей.
— Наверное не так часто мы поздравляем женщин, роль женщины в обществе, в семьи сложно переоценить. Вы здесь самые активные, продвинутые, вносите вклад в развитие наших районов, городов, а значит нашей страны. Большое спасибо вам за то, что у нас есть повод хоть один раз в год вас поблагодарить, — поздравил Рустам Минниханов не только тех, кого награждал в эти минуты, но и вообще всех женщин республики.
Победительниц номинаций «Культура и духовность», «Женщина-лидер» и «Женщина-ученый» награждал Фарид Мухаметшин.
— Вместе с вами мы волнуемся — целый год не говорили, как мы вас любим. Мы за вами как за каменной стеной! Вы хранительницы нашего очага, мы вам признательны, что вы родили нам детей, что их воспитываете в наше отсутствие. Вы самые лучшие, красивые, образованные, талантливые — это я вам честно говорю как человек, который во всех субъектах России видел женщин — наши лучше!
Победительницами в номинациях «Культура и духовность» стали Вера Емельянова из Рыбной Слободы, София Гарифуллина из Альметьевска и три представительница Казани — Равиля Шайдуллина, Диана Сафарова и Инна Яркова. Сафарова с Ярковой — учредители фонда поддержки современного искусства «Живой город».
Призы в номинации «Женщина-ученый» достались Диане Абдулганиевой и Гузель Зиятдиновой — обе медики. «Женщинами-лидерами» стали Алена Ветлугина из Альметьевска и Римма Сафиулова из Тетюш. Самым «культурными» дамам вручили сертификаты в VIP-салон красоты «Лучано», «ученым» достались призы от «Позиса», а «лидерам» — подарочные сертификаты.
Храбрый почтальон и ноутбуки для пожилых дам
Отдельная номинация была для бизнес-леди. В ней призами наградили основательницу крафтовой сыроварни Чулпан Миннибаеву, предпринимательницу из Лаишево Гаухарию Валиуллину и главрача клиники из Набережных Челнов Ларису Танову.
Самая многочисленная номинация конкурса — «Моя судьба — моя профессия». Ее победителями стали семь человек. Так как в Татарстане год рабочих профессий, то и призы достались представителям этих отраслей — доярке, медсестре, сварщице, наладчице…
Отметили дам, которые давно перешагнули порог пенсионного возраста. Они с трудом поднялись на сцену БКЗ, но были счастливы, что к ним отнеслись с почетом и пригласили на праздник. «Героиням третьего возраста» вручили ноутбуки.
«Примером года» стали руководитель бугульминского лесничества Гульнара Мухаметханова и почтальон из Азнакаевского района Альбина Шаймухамедова. В 2014 году на почтовое отделение напал грабитель, Шаймхамедова оказала ему сопротивление, но была ранена. Благодаря ее показаниям и оперативным действиям сотрудников полиции, преступник был задержан.
Мужчина года: военком и гендиректор КАМАЗа
Традиционно на женском конкурсе отмечают и мужчин. В номинации «Мужчина года. Женский взгляд» было два победителя.
— Золотой список мужчин мы формируем очень тщательно. Нужно быть отважным, смелым и делать так чтобы женщинам в Татарстане хорошо жилось, — объявила необходимые качества Зиля Валеева, председатель организации «Женщины Татарстана».
В номинации «Мужчина-лидер» победа досталась генеральному директора КАМАЗа Сергею Когогину. Когогин был в командировке и награду получить лично не смог, через Зилю Валееву просил передать дамам, что для него статус неожиданен и приятен. Зато на сцену вышел другой мужчина — победитель в номинации «Мужчина — благородное сердце» Фарид Мингариев, военком Нижнекамского района.
Диплом ему вместе с Зилей Валеевой вручал солдат Преображенского полка, житель Нижнекамска Алексей Фокеев. Алексея знает вся страна — второй год подряд он на параде 9 мая выносит знамя Победы. А Мингриева знают все призывники и их матери — ежегодно он вместе с ними объезжает части, где служат ребята из Татарстана.
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