Женщина года в Татарстане: от светской львицы Дианы Сафаровой до храброго почтальона из Азнакаево

В БКЗ наградили десятки выдающихся женщин республики и двух достойных мужчин

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани наградили победительниц конкурса «Женщина года», он проводится более 20 лет для чествования дам, которые добились успеха в профессии и воспитании детей. В этом году на призы и внимание претендовали 600 дам, из которых 138 дошли до финала. Среди награжденных светские львицы и храбрые почтальоны, многодетные матери и предпринимательницы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В ЮНЕСКО одним из приоритетных направлений является равенство мужчины и женщины»

Пока на улице весной не пахнет, в фойе концертного зала звучал пьянящий аромат цветов. Каждой приглашенной даме вручали миниатюрный букетик из альстромерий и гиацинта.



Республиканский конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» стартовал в ноябре прошлого года, в оргкомитет было подано 600 заявок по 10 номинациям. Специальной гостьей церемонии стала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.



— Нам сегодня повезло — новый руководитель ЮНЕСКО прибыла в Россию, встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным и выбрала Татарстан, чтобы вас поздравить. Благодаря ЮНЕСКО, наша республика стала узнаваема во всем мире. Булгар, Свияжск, Казанский кремль — это, что мы с ЮНЕСКО сделали достоянием всего мира, — сказал Рустам Минниханов, представляя гостью.



Француженка Одри Азуле, в свою очередь, отметила еще одну тему, которая для ЮНЕСКО является важной.



— В ЮНЕСКО одним из приоритетных направлений является равенство мужчины и женщины. Чтобы женщины могли делать свой выбор — хотят ли они быть матерью большого семейства, актрисой или политиком, чтобы они сами решали свою судьбу, — сказала Азуле.



Специальной гостьей церемонии стала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле



«Вы самые лучшие, красивые, образованные, талантливые — это я вам честно говорю»

Победительницы конкурса «Женщина года» тоже решали свою судьбу сами. Среди них были и многодетные матери, и рабочие, и творцы, и ученые, и даже героини, оказавшие сопротивление бандитам. Но больше, на данный момент, учитывая демографический провал в стране, ценятся женщины-матери. Поэтому первыми награжденными и единственными награжденными президентом Татарстана стали многодетные мамы. Это Миляуша Зарипова из Казани — у нее семь детей, Евгения Селезнева из Набережных Челнов — у нее шесть детей, Татьяна Михайлова из Нурлатского района и Гульшат Бахтегараева из Сармановского района — они воспитали пять детей.



— Наверное не так часто мы поздравляем женщин, роль женщины в обществе, в семьи сложно переоценить. Вы здесь самые активные, продвинутые, вносите вклад в развитие наших районов, городов, а значит нашей страны. Большое спасибо вам за то, что у нас есть повод хоть один раз в год вас поблагодарить, — поздравил Рустам Минниханов не только тех, кого награждал в эти минуты, но и вообще всех женщин республики.



Победительниц номинаций «Культура и духовность», «Женщина-лидер» и «Женщина-ученый» награждал Фарид Мухаметшин.



— Вместе с вами мы волнуемся — целый год не говорили, как мы вас любим. Мы за вами как за каменной стеной! Вы хранительницы нашего очага, мы вам признательны, что вы родили нам детей, что их воспитываете в наше отсутствие. Вы самые лучшие, красивые, образованные, талантливые — это я вам честно говорю как человек, который во всех субъектах России видел женщин — наши лучше!



Победительницами в номинациях «Культура и духовность» стали Вера Емельянова из Рыбной Слободы, София Гарифуллина из Альметьевска и три представительница Казани — Равиля Шайдуллина, Диана Сафарова и Инна Яркова. Сафарова с Ярковой — учредители фонда поддержки современного искусства «Живой город».



Призы в номинации «Женщина-ученый» достались Диане Абдулганиевой и Гузель Зиятдиновой — обе медики. «Женщинами-лидерами» стали Алена Ветлугина из Альметьевска и Римма Сафиулова из Тетюш. Самым «культурными» дамам вручили сертификаты в VIP-салон красоты «Лучано», «ученым» достались призы от «Позиса», а «лидерам» — подарочные сертификаты.

Победительниц номинаций «Культура и духовность», «Женщина-лидер» и «Женщина-ученый» награждал Фарид Мухаметшин



Храбрый почтальон и ноутбуки для пожилых дам



Отдельная номинация была для бизнес-леди. В ней призами наградили основательницу крафтовой сыроварни Чулпан Миннибаеву, предпринимательницу из Лаишево Гаухарию Валиуллину и главрача клиники из Набережных Челнов Ларису Танову.



Самая многочисленная номинация конкурса — «Моя судьба — моя профессия». Ее победителями стали семь человек. Так как в Татарстане год рабочих профессий, то и призы достались представителям этих отраслей — доярке, медсестре, сварщице, наладчице…

Отметили дам, которые давно перешагнули порог пенсионного возраста. Они с трудом поднялись на сцену БКЗ, но были счастливы, что к ним отнеслись с почетом и пригласили на праздник. «Героиням третьего возраста» вручили ноутбуки.

«Примером года» стали руководитель бугульминского лесничества Гульнара Мухаметханова и почтальон из Азнакаевского района Альбина Шаймухамедова. В 2014 году на почтовое отделение напал грабитель, Шаймхамедова оказала ему сопротивление, но была ранена. Благодаря ее показаниям и оперативным действиям сотрудников полиции, преступник был задержан.

Мужчина года: военком и гендиректор КАМАЗа

Традиционно на женском конкурсе отмечают и мужчин. В номинации «Мужчина года. Женский взгляд» было два победителя.

— Золотой список мужчин мы формируем очень тщательно. Нужно быть отважным, смелым и делать так чтобы женщинам в Татарстане хорошо жилось, — объявила необходимые качества Зиля Валеева, председатель организации «Женщины Татарстана».

В номинации «Мужчина-лидер» победа досталась генеральному директора КАМАЗа Сергею Когогину. Когогин был в командировке и награду получить лично не смог, через Зилю Валееву просил передать дамам, что для него статус неожиданен и приятен. Зато на сцену вышел другой мужчина — победитель в номинации «Мужчина — благородное сердце» Фарид Мингариев, военком Нижнекамского района.

Диплом ему вместе с Зилей Валеевой вручал солдат Преображенского полка, житель Нижнекамска Алексей Фокеев. Алексея знает вся страна — второй год подряд он на параде 9 мая выносит знамя Победы. А Мингриева знают все призывники и их матери — ежегодно он вместе с ними объезжает части, где служат ребята из Татарстана.

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов