Редактор газеты «Ватаным Татарстан» может войти в состав Общественной палаты Татарстана

Сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку рассмотрели кандидатуру на освободившееся место в составе Общественной палаты РТ после перехода Ильдара Суфиярова на другую работу.

На комитете представили кандидатуру главного редактора газеты «Ватаным Татарстан» Гульнару Сабирову. Этот же вопрос вынесут на ближайшую сессию Госсовета РТ, сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева объяснила, почему Татарстан показывал высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию. «У нас традиционно явка бывает высокой. Может быть, это потому, что татарстанцы действительно, когда решаются общегосударственные вопросы, очень осознанно к этому относятся», — сказала она.

