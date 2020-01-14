В Общественной палате Татарстана прокомментировали информацию о назначении главой ОП Зили Валеевой

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин сообщил, что официально главу палаты назовут 16 января на очередном заседании. Подтверждать или опровергать слухи о назначении новым председателем экс-министра культуры республики Зили Валеевой он не стал.

При этом Фомин добавил, что внутри структуры решения, действительно, постепенно принимаются, передает «Казанский репортер».

Сама Валеева сообщила, что находится в командировке и ничего не знает о своем возможном переходе в ОП РТ. Напомним, что сейчас она занимает должность директора ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о решении назначить Валееву новым председателем Общественной палаты Татарстана.