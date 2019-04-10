«Если бы не Лихачев, не та команда рядом с Шаймиевым, республика была бы сегодня другой»

Как Казань прощалась с первым и последним вице-президентом Татарстана

Фото: Максим Платонов

Гражданская панихида по Василию Лихачеву — первому и единственному вице-президенту Татарстана, одному из авторов Конституции РТ, депутату Госдумы VI созыва, экс-председателю Госсовета РТ, бывшему заместителю председателя Совета Федерации, бывшему члену Центризбиркома России, прошла сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Накануне со скончавшимся 8 апреля на 68-м году жизни российским государственным деятелем прощались в Москве. Взгляд из Татарстана на роль Василия Лихачева в истории Татарстана и строительстве новой российской государственности — в репортаже «Реального времени».

Без оглядки на чины



О том, насколько популярен был в Казани давно переросший масштабы Татарстана соратник первого президента республики, можно было судить по публике, собравшейся проводить Василия Николаевича в последний путь. Официальные черные костюмы с депутатскими значками на лацканах и дорогие траурные наряды облеченных властью дам перемешались тут со скромными, зачастую не по протоколу светлыми, а то и вовсе цветными одежками скромных пенсионеров — ровесников покойного.

В какой-то момент организаторы траурной церемонии даже оказались в неловком положении: в фойе вошли несколько скромно одетых пожилых мужчин и женщин, которые напрочь отказались пройти в гардероб и снять верхнюю одежду, потому что… стеснялись остаться в том, что находилось под ней. В итоге охрана пропустила их как есть — в пальто и куртках, но дама, которая, по-видимому, отвечала за порядок в зале, долго смотрела им вслед, осуждающе качая головой. Впрочем, пожилым людям (как выяснила корреспондент «Реального времени», однокурсникам Василия Лихачева) было не до эмоций постороннего человека — они были погружены в свое горе.

Не до мнения других было и женщине, по виду ровеснице Лихачева, которая, положив гвоздики к его портрету на входе в здание филармонии… истово перекрестилась на него, как на икону. Она пояснила это движение: «Понимаете, он был настоящий подвижник. Я не на него молюсь — за него».

Первые — от первого

Значение вклада Василия Лихачева в становление современной государственности Татарстана подчеркнул, открывая траурную церемонию, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, отметив, что «деловые и человеческие качества, уважительное отношение к людям снискали Василию Николаевичу Лихачеву заслуженный авторитет как в нашей республике, так и далеко за ее пределами».

— Многие [члены Госсовета РТ] очень хорошо помнят первого председателя Государственного совета Республики Татарстан, вице-президента РТ, и многие вещи, которые сегодня вошли в практику Госсовета, были связаны именно с его именем, — подчеркнул зампредседателя парламента Татарстана Юрий Камалтынов. — Первые парламентские слушания, первый «правительственный час», первый «татарский час» и даже первая елка для детей из малоимущих семей — это все было по его инициативе. По его инициативе возникла такая уникальная форма работы, как «малый парламент», он стоял у истоков создания такого важного института, как уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан…

Камалтынов напомнил, как первый президент РТ «был вынужден часто возвращать некоторые законопроекты, потому что слишком многого хотелось, и Василий Николаевич приложил немало усилий, чтобы в результате работы согласительной комиссии все вошло в нормальное правовое русло.

А еще, по словам зампредседателя Госсовета, именно благодаря заслугам Василия Лихачева — «высокопорядочного, очень интеллектуального и богом отмеченного человека», «Госсовет и Республика Татарстан были наиболее интересны с точки зрения развития федерализма на территории Российской Федерации».

Парень из нашего города

«Одним из ярких политиков федерального масштаба» назвал Василия Лихачева член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Морозов:

— Это очень символично, что парень из простой семьи, с берегов Волги прошел вот эту жизненную траекторию, став одним из выдающихся лидеров Республики Татарстан и вписав свое имя в большую федеральную политику… Наверно, если бы не он, не та команда, которая была рядом с первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым, республика была бы сегодня другой. Они заложили тот фундамент, который сегодня делает Татарстан одним из лидеров Российской Федерации.

Отметил Морозов и роль Лихачева на европейской политической арене, когда он представлял Россию в Европейском сообществе в Брюсселе:

— Нужно обладать колоссальным авторитетом, огромным опытом, колоссальными знаниями для того, чтобы эффективно решать эту очень непростую дипломатическую задачу, а он ее решал!

Эту же тему — парня из нашего города, человека, родившегося в Горьком, но ставшего настоящим патриотом Казани, позже продолжил декан юрфака КФУ, член Высшей квалификационной коллегии судей Ильдар Тарханов. Он подчеркнул, что Василий Лихачев «любил больше всего Казань», и отметил в числе прочих заслуг выпускника, а впоследствии преподавателя юрфака университета появление в нем спустя годы новой интересной специальности — «Международные отношения».

Неожиданно, но вполне логично Ильдар Тарханов напомнил, как Василий Лихачев сыграл судьбоносную роль в жизни хоккейного клуба «Ак Барс»:

— Он помог выжить клубу, когда моторостроительный завод больше не мог его поддерживать, и в том, что теперь клуб — многократный чемпион, есть большая доля его заслуг!

А от имени бывших студентов, «выпускников Лихачева», выступил мэр Казани Ильсур Метшин:

— Он всегда давал мудрые советы, всегда помогал, всегда ощущалось его плечо учителя…

Не говорите: «Был»

Заместитель премьер-министра РТ Равиль Ахметшин отметил, что прощание с Василием Лихачевым в Москве было многолюдным, и это свидетельствует о его «огромном авторитете, порядочности и человечности». Он не только на русском, но и на татарском языке отметил роль Василия Лихачева в сохранении национальной культуры татарской общины:

— Его уважение к татарскому народу, его авторитет в Татарстане дали возможность с его именем решать многие вопросы… Огромное ему спасибо за то, что он, действительно интернационалист с большой буквы, сохранил татарский язык, культуру…

Об этом же говорила директор музея-заповедника «Казанский Кремль», бывший вице-премьер РТ Зиля Валеева, которая напомнила, что Лихачев легко находил общий язык с любой аудиторией, был доброжелателен и доступен для диалога. «Говорить о нем «был» — невозможно», — подытожила она.

«Могло быть круче, чем в Чечне»

— Я учился у Василия Николаевича в университете на юрфаке, — рассказал корреспонденту «Реального времени» старший преподаватель кафедры экономического права КНИТУ-КАИ, судья Третейского суда Николай Хохлов. – И где бы ни работал, а я и в милиции служил, и в Госсовете успел поработать, я преклонялся перед ним как студент. Его абсолютной заслугой я считаю заключение договора России с Татарстаном в 1995 году. Это была яркая личность не только татарстанского, но и российского, и мирового масштаба. Сегодня с ним сопоставить некого, это уходит эпоха. Не думаю, что он как государственник был в последние годы полностью согласен с реалиями нынешнего дня… Он опережал время, за все переживал, поэтому, возможно, и ушел рано.

Николай Хохлов просто и доходчиво расшифровал, что чаще всего подразумевают люди, знающие историю республики не понаслышке, говоря о роли Василия Лихачева в становлении татарстанской государственности:

— Я был замначальника Кировского РОВД в 1991 году, когда Татарстан объявил о суверенитете, и мне приходилось видеть бледными и напряженными первых лиц республики, когда все еще было непонятно, нестабильно. Помню, как сотрудники Вахитовского РОВД шли на смену и на них напала толпа, которая ходила и кричала: «Азатлык!», и первая кровь пролилась. Тогдашний министр внутренних дел республики Галимов и руководство республики сказали, что такого допустить больше нельзя. И после этого было принято то, что было принято, поэтому больше крови не было. Лихачеву досталось очень тяжелое время, положение могло быть еще круче, чем в Чечне, но ситуацию удалось удержать, и в этом есть заслуга Минтимера Шариповича и Лихачева. И в том, чего сейчас достиг Татарстан, тоже есть доля заслуг Василия Николаевича.

Об этом же напомнил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» депутат Госсовета РТ пятого созыва Рафил Нугуманов:

— Этот человек был особой категории. У нас же зачастую где-то мат стоит, где-то крик. А он обязательно объяснит, что-то не понимаешь — растолкует. С ним было легко найти общий язык. Даже когда он был вице-президентом! От встреч с ним тогда у меня только приятные воспоминания остались, с ним было легко работать. Хотя время тогда было тяжелое — на площади, на митинги выходило по 30—40 тысяч человек…

«Он мог бы стать руководителем региона»

В чем Василий Лихачев реализовался до конца, в чем не успел, корреспонденту «Реального времени» рассказала в блиц-интервью зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

— Василий Николаевич реализовался таким образом, что миллионы людей и помыслить не могут о таком, на высочайшем федеральном и международном уровне, — ответила Ратникова на вопрос, достиг ли Лихачев своего потолка в политической карьере. — Но он прежде всего был интеллектуалом, а интеллектуалам не хватает жесткости и какой-то, я бы сказала, политической злости.

— А как вы полагаете, сегодня в политике интеллигентный человек способен подняться до верхов или все-таки его удел — теория?

— В политике такие люди нужны обязательно, но подниматься им тяжело, потому что мир жесткий и жестокий. Лихачеву еще повезло — он работал в эпоху, когда не было соцсетей, которые стирают в порошок людей. Он очень переживал, когда его не понимали… Мягким людям и в простой жизни трудно, а политика — очень жесткая вещь!

— А кем бы мог стать Лихачев, так сказать, в «другой жизни»?

— Может быть, он мог бы стать руководителем региона, но ему было бы очень сложно, потому что для этого требуется очень сильная политическая жесткость. Мне представляется, что он мог бы быть великолепным ректором Казанского университета. Его любили бы все — и студенты, и преподаватели.

— То есть возможности интеллигентного человека в политике все-таки ограничены теорией?

— Интеллигентные и мягкие люди нужны не только для разработки теории, но и для смягчения нравов в обществе!