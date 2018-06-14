Передвижники добрались до Казани

Фото: Максим Платонов

Накануне в центре «Эрмитаж-Казань» открылась экспозиция работ художников-передвижников из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Выставка «Передвижники: 1871—1902. Из собрания Третьяковской галереи» проходит в рамках сотрудничества Татарстана с Третьяковкой. Подробности в материале «Реального времени».

«Выставка имеет успех»

Выставка передвижников — второй проект в рамках сотрудничества с Третьяковской галереей. Первым был прошлогодний «Гений века», ставший для казанцев и туристов настоящей сенсацией. К проведению «Гения века» залы Эрмитажного центра обновились, появилось мощное освещение, теперь все последующие выставки проходят словно в новом «климате».

«Открытие выставки такого класса и продолжение сотрудничества с одним из главных культурных центров страны — это для нас и огромный праздник, и огромная ответственность. Этот проект реализуется в рамках соглашения между Министерством культуры нашей республики и Государственной Третьяковской галереей, и обе выставки, и первая, и вторая, реализуются при поддержке президента нашей республики Рустама Минниханова. Казанцы видели коллекцию передвижников в 1874 году, тогда казанские газеты, волнуясь, писали, что выставка передвижников приехала в Казань, но трудно найти для нее достойное помещение. Отдельно подчеркивалась, когда выставка уже началась, что освещенность зала, где выставлены картины в первой гимназии, сносная. Но благодаря первой выставке из Третьяковки в Эрмитажном центре здесь появилось профессиональное освещение, и сегодня эти залы готовы принимать работы такого уровня», — прокомментировала директор музея-заповедника Казанский Кремль Зиля Валеева.

На пресс-конференции перед открытием выставки заведующая отделом Третьяковской галереи Татьяна Веденкова напомнила, что после открытия первой в истории передвижников выставки художник Крамской писал: «Мы открыли выставку, и она имеет успех. Петербург говорит об этом». Искусствовед выразила пожелание, чтобы выставка передвижников в Казани имела такой же шумный успех. Судя по тем работам, которые приехали в Казань из залов Третьяковки, казанская выставка вызовет большой интерес.

Выставка передвижников — второй проект в рамках сотрудничества с Третьяковской галереей



На первой выставке было 46 работ, сейчас в Казань приехали 57 полотен. «Искусство передвижников нам всем хорошо знакомо с детства, сегодняшний взгляд, сегодняшний фокус должен изменить наше отношение к ним, утвердиться в их гражданском пафосе», — отметила Татьяна Веденкова.

Внимание к человеку, попытка увидеть человеческое в человеке, поставить вопросы судьбы человека в этом сложном мире, отношения человека и окружающего мира — вот извечные темы, которые волновали передвижников.

Образ России

Служение человеку, служение Отечеству, не иллюстративность, а гражданственность — таким было кредо движения, получившего в истории искусства название «передвижничество». Художников этого направления волновали «проклятые русские вопросы», и не только «что делать, и кто виноват», но и более сложные, касающиеся человеческой души. В свое время передвижники лидировали на художественном рынке России, и это продолжалось несколько десятилетий. Негромкое, непафосное искусство, проникнутое искренними чувствами, будь то портрет, пейзаж или жанровое полотно, тем не менее переворачивало души современников.

В Казань приехало 57 полотен 30 мастеров Товарищества передвижных художественных выставок. Среди них работы Репина, Васнецова, Серова, Левитана, Ге, Прянишникова, Брюллова, Коровина, Саврасова и других художников. Простые и внятные работы, без приукрашивания, написанные с любовью и состраданием.

В Казань приехало 57 полотен 30 мастеров Товарищества передвижных художественных выставок



Нежную осень Левитана оттеняет мрачный романтизм васнецовских принцесс. Бесхитростный «Зимний дворик» Саврасова, в котором каким-то неведомым образом ощущается дыхание приближающейся весны, контрастирует по настроению с репинскими бурлаками, одной из любимых и больных тем Ильи Ефимовича. Воздушна сирень Коровина и монументальна серия портретов, созданных передвижниками, на них Толстой, Некрасов, Третьяков, молодой Репин…



Пожалуй, полотна передвижников в силу их демократизма были самыми любимыми для тиражирования и в течение последнего века, поэтому выставка в Эрмитажном центре — это встреча с хорошо знакомыми полотнами, с которых внимательному зрителю сейчас нужно «стереть хрестоматийный глянец» и увидеть работу как бы в новом ракурсе.

Кстати, после трагического инцидента в залах Третьяковки, когда картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван» подверглась нападению и была трижды изрезана ножом и сейчас нуждается в серьезной реставрации, те полотна, что приехали в Казань, находятся под антивандальными стеклами. Которые, впрочем, не бликуют и не мешают знакомству с полотном.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов