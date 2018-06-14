Передвижники добрались до Казани
Накануне в центре «Эрмитаж-Казань» открылась экспозиция работ художников-передвижников из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Выставка «Передвижники: 1871—1902. Из собрания Третьяковской галереи» проходит в рамках сотрудничества Татарстана с Третьяковкой. Подробности в материале «Реального времени».
«Выставка имеет успех»
Выставка передвижников — второй проект в рамках сотрудничества с Третьяковской галереей. Первым был прошлогодний «Гений века», ставший для казанцев и туристов настоящей сенсацией. К проведению «Гения века» залы Эрмитажного центра обновились, появилось мощное освещение, теперь все последующие выставки проходят словно в новом «климате».
«Открытие выставки такого класса и продолжение сотрудничества с одним из главных культурных центров страны — это для нас и огромный праздник, и огромная ответственность. Этот проект реализуется в рамках соглашения между Министерством культуры нашей республики и Государственной Третьяковской галереей, и обе выставки, и первая, и вторая, реализуются при поддержке президента нашей республики Рустама Минниханова. Казанцы видели коллекцию передвижников в 1874 году, тогда казанские газеты, волнуясь, писали, что выставка передвижников приехала в Казань, но трудно найти для нее достойное помещение. Отдельно подчеркивалась, когда выставка уже началась, что освещенность зала, где выставлены картины в первой гимназии, сносная. Но благодаря первой выставке из Третьяковки в Эрмитажном центре здесь появилось профессиональное освещение, и сегодня эти залы готовы принимать работы такого уровня», — прокомментировала директор музея-заповедника Казанский Кремль Зиля Валеева.
На пресс-конференции перед открытием выставки заведующая отделом Третьяковской галереи Татьяна Веденкова напомнила, что после открытия первой в истории передвижников выставки художник Крамской писал: «Мы открыли выставку, и она имеет успех. Петербург говорит об этом». Искусствовед выразила пожелание, чтобы выставка передвижников в Казани имела такой же шумный успех. Судя по тем работам, которые приехали в Казань из залов Третьяковки, казанская выставка вызовет большой интерес.
На первой выставке было 46 работ, сейчас в Казань приехали 57 полотен. «Искусство передвижников нам всем хорошо знакомо с детства, сегодняшний взгляд, сегодняшний фокус должен изменить наше отношение к ним, утвердиться в их гражданском пафосе», — отметила Татьяна Веденкова.
Внимание к человеку, попытка увидеть человеческое в человеке, поставить вопросы судьбы человека в этом сложном мире, отношения человека и окружающего мира — вот извечные темы, которые волновали передвижников.
Образ России
Служение человеку, служение Отечеству, не иллюстративность, а гражданственность — таким было кредо движения, получившего в истории искусства название «передвижничество». Художников этого направления волновали «проклятые русские вопросы», и не только «что делать, и кто виноват», но и более сложные, касающиеся человеческой души. В свое время передвижники лидировали на художественном рынке России, и это продолжалось несколько десятилетий. Негромкое, непафосное искусство, проникнутое искренними чувствами, будь то портрет, пейзаж или жанровое полотно, тем не менее переворачивало души современников.
В Казань приехало 57 полотен 30 мастеров Товарищества передвижных художественных выставок. Среди них работы Репина, Васнецова, Серова, Левитана, Ге, Прянишникова, Брюллова, Коровина, Саврасова и других художников. Простые и внятные работы, без приукрашивания, написанные с любовью и состраданием.
Нежную осень Левитана оттеняет мрачный романтизм васнецовских принцесс. Бесхитростный «Зимний дворик» Саврасова, в котором каким-то неведомым образом ощущается дыхание приближающейся весны, контрастирует по настроению с репинскими бурлаками, одной из любимых и больных тем Ильи Ефимовича. Воздушна сирень Коровина и монументальна серия портретов, созданных передвижниками, на них Толстой, Некрасов, Третьяков, молодой Репин…
Пожалуй, полотна передвижников в силу их демократизма были самыми любимыми для тиражирования и в течение последнего века, поэтому выставка в Эрмитажном центре — это встреча с хорошо знакомыми полотнами, с которых внимательному зрителю сейчас нужно «стереть хрестоматийный глянец» и увидеть работу как бы в новом ракурсе.
Кстати, после трагического инцидента в залах Третьяковки, когда картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван» подверглась нападению и была трижды изрезана ножом и сейчас нуждается в серьезной реставрации, те полотна, что приехали в Казань, находятся под антивандальными стеклами. Которые, впрочем, не бликуют и не мешают знакомству с полотном.
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