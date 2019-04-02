Михаил Пиотровский в Казани: «У музеев должна быть высокая автономия в принятии решений»

Фото: Ринат Назметдинов

В Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль» состоялось выездное заседание Совета представителей при президенте Союза музеев России с участием членов президиума Союза музеев России. В работе заседания приняли участие генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Государственного мемориального музея А.В. Суворова Владимир Гронский и директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева. Участники встречи обсудили проблемы безопасности музеев и концепцию проекта нового закона о культуре.

«Мы уже в течение нескольких лет готовим новое законодательство о культуре, которое нам поручил создать президент. Частью этого законодательства является деятельность Союза музеев России, который готовит стратегию развития музейного дела. Сегодня мы обсуждали, как эту стратегию, а она является мнением музейного сообщества, воплощать в жизнь. Для этого были созданы рабочие группы, и сегодня мы выслушали первую рабочую группу, связанную с безопасностью», — рассказал после заседания журналистам Михаил Пиотровский.

На заседании предложили заменить зарубежные технические средства безопасности, используемые в музеях, на отечественные. Также была установлена система межведомственного контакта с МЧС и другими ведомствами, занимающимися безопасностью, для координации совместной работы.

«Мы обсудили ряд теоретических вопросов, связанных с законодательством о культуре. Оно вызывает одобрения и возражения. Законодательство предполагает расширение горизонтальных связей в культуре, создание особого типа учреждений, с особым порядком работы. Возникают вопросы: должны ли у культуры быть свои права, должны ли они совпадать с правом государства, человека. Чтобы культура развивалась, должны быть создать не тепличные условия, но некие особые правила игры», — заявил Михаил Пиотровский.

В стратегии развития музейного дела прописаны вопросы сохранения исчезающих музеев, слияния больших и малых музеев, переговоров с Русской православной церковью. В мае на международном фестивале «Интермузей» рабочие группы, занимающиеся вопросами безопасности и пополнения коллекций, также выступят с предложениями о том, как решать музейные проблемы в рамках новой стратегии развития. «Дух стратегии — это высокая автономия музеев в принятии собственных решений», — добавил генеральный директор Государственного Эрмитажа.